Коллега испортила мою репутацию
Россия, 24 года
24.01.17
Мнения наших экспертов
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АленаГаля, вывод простой и старый, как мир: на работу ходят работать, а не дружить. Не надо путать клуб по интересам с бизнесом. Твоя работа – это бизнес. Здесь нет друзей. Здесь нет даже приятелей. Есть только коллеги, общение с которыми лучше всего поддерживать в формате делового этикета и протокола. И, поверь, как только ты поймешь это, как только начнешь заниматься на работе работой, прекратишь приятельствовать, ходить не перекуры и кофебрейки, когда начинается треп и с языка само соскакивает то, что не нужно, в том числе и те самые идеи, то увидишь, что твоя собственная карьера движется в гору. Умное начальство любит тех, кто придерживается офисного протокола и на работе работает. А если начальник идиот – то с таким все равно карьеру не построить. Ты в силу возраста слишком много внимания уделяешь тому, как на тебя смотрят сослуживцы, что они о тебе думают и чего не думают. Они всего лишь работники в одном с тобой помещении. Не друзья, не родственники, не начальство. То есть, не те люди, от которых зависит твоя жизнь на качественном уровне. Представь себе, что ты в трамвае. В нем помимо тебя полно людей. Все вы в трамвае – временные пассажиры. Так какая тебе разница, кому ты в нем нравишься, кому нет? Правда, просто пренебреги этой информацией. Я знаю, как сложно это в 24 года. Но это необходимо, в первую очередь, для тебя и для твоей карьеры. Потому что вот такая офисная возня – она неизбежно отнимает много сил, энергии, времени и мыслей. И в какой-то момент ты перестаешь быть эффективным работником, и происходит ровно то, чего добиваются те, кто приходит на работу не работать, а заниматься интригами, воровать идеи и подсиживать других. Ты сама перестаешь быть эффективной и перестаешь генерировать идеи, потому что думаешь не о проектах, а о том, что происходит в офисе и что и кто тебе сказал или не сказал. В общем, на твой вопрос ответ: прекрати «дружить» на работе. Держи рот на замке. Делись идеями с начальством. И плюй на тех, кто вместо того, чтобы делать себе карьеру и имя, тратят время на склоки и офисные игры. Дольше продержишься. И, к слову, на работе тебя должна волновать только твоя репутация как работника, то есть, то, что о тебе думает начальство как о кадре. А все остальное - мышиная возня. Более того, репутация агрессора, хама, клеветника - не может держаться долго, если ты не будешь подпитывать ее ненужными эмоциональными реакциями. Трудно долго считать человека агрессором, если он на предполагаемую жертву не обращает внимание и вообще ушел в работу с головой и ему все вокруг со их проблемами личного характера до фонаря.
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СергейГаля, все мы люди и все очень разные. Есть те, кому знакомо понятие честь и гордость, но есть и те, кто об этом только читал и прочитанного не понял. Такова жизнь. Кроме того, увы, но следует признать, что в нашей жизни вторые живут лучше и дольше первых. Почему? Не знаю. Наверное, такой природный механизм. Поэтому ни удивляться, ни расстраиваться по этому поводу – не стоит. Нужно просто знать, что такие экземпляры есть и стараться их избегать. Что касается вопроса что делать дальше, то, полагаю, ты и сама уже это знаешь. Успокойся, признай, что в коллективе есть только сотрудники, а не приятели, перестань делиться со всеми окружающими своими идеями и доноси их исключительно до начальства, причем от первого лица. Не ищи ни у кого сочувствия, не жалуйся и не рассказывай про свои неудачи. В общем, вспомни избитое: «Не верь, не бойся, не проси» по отношению к соседям по офису, и все само собой устроится. Ну, а если совсем надоест, то просто поменяй коллектив.
Обсуждение 19
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РеджА почему эта дамочка вообще узнает о ваших идеях? Язык за зубами не пробовали держать и доносить идеи до начальства самостоятельно? Очень эффективный способ. Сама она вам в голову не залезет. А на все остальное - полный игнор. Все со временем станет на свои места. Когда вы станете держать свои идеи при себе, она начнет их подворовывать у других. Так перессорится со всем коллективом и все поймут что к чему.
24.01.17 10:25
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Проходя мимоМою приятельницу в новом коллективе предупредили, что от одной особы нужно держаться подальше. Но она не вняла, сблизилась, подружилась. Не скажу, что та ей какую-то крупную пакость сделала, к счастью, нет. Но долго их "роман" не продлился. Почему-то человеку свойственно самому наступать на уже известные грабли. Не переживайте, Галя! Вас уже трое. Постепенно будет становиться больше, коллективное ФУ! наберет обороты и девушка уйдет.
24.01.17 10:10
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лакиофис не детский сад, не надо там дружбы заводить, если вы конкренты друг другу. на войне как на войне (с). обдумайте как "свалить" ее, идеи перестаньте разбалтывать, дружите с подругами, а не с коллегами и будет вам ваше коммерческое щастье)
24.01.17 10:09
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ПиНедавно читала описание и особенности поведения психопатов. Автор, поведение вашей коллеги по описанию как раз очень напоминает психопата. Просто держитесь подальше, это такая стратегия.
24.01.17 10:03
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50/50Галя, Вы тоже у нее что-нибудь украдите)) бывают такие сучьи коллективы, из которых надо просто уходить через месяц, да и всё, не тратя нервы. но одна-единственная злая ведьма, безыдейная, тырящая проекты (!) да еще управляющая офисным стадом - из области фантастики)
24.01.17 09:23
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ПрелестьКогда у тебя что то есть, всегда найдётся кто то кто захочет это украсть. Девушка, смешно этого не знать. Я смолоду это знаю. И когда не хочу делиться, создаю для сохранности особые условия ( страхование, определённые условия, молчание, разборчивость в общении, определённые схемы логистики и тд). А если хочу делиться другими на благо, то распространяю полезные идею всюду с утра до ночи бескорыстно. А вы как? Кто виноват в Вашец квашнистости?, Не хотелось делиться. Надо было значит уметь сохранить идеи и умело продвигать.
24.01.17 09:17
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ДжейСлушайте, а когда вы там вообще работать успеваете при такой занятости?)) Давно замечено, что мало родить идею, надо еще уметь ее продать, уметь подчеркнуть свой вклад в общее дело - тоже искусство. Вот над этим и поработайте, а не занимайтесь фигней на рабочем месте)
24.01.17 07:51
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KrazyВы вот так взяли и всех коллег обозвали офисным стадом. А вы действительно хамка.
24.01.17 03:13
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Юликонпросто плюсанусь. все участники истории достойны друг друга.
24.01.17 06:55
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KrazyАбсолютно. Чтобы прославиться хамкой и скандалисткой нужно actually поскандалить и нахамить кому-то при свидетелях. Насчёт украденых идей, это стоило обсудить с боссом.
24.01.17 08:02
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Юликонруководство может знать об этом и поощрять крысятничество и подставы. это вполне рабочая модель в некоторых областях. выживает сильнейший, если у тебя украли, то ты слабак и кому интересны твои сопли, тут нянек нет.
24.01.17 08:45
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KrazyОго, неожиданно. Напомнило, у писателей-любителей бета-читатели (ну которые до публикации ошибки и прочее находят) иногда публикуют произведение под своим именем. Я один раз такой холивар наблюдала, ух.
24.01.17 09:01
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KoshkaИдеями не надо трясти перед носом других, пытаясь обратить на себя внимание. Надо их доводить до ума и подавать руководству или клиентам. У них действительно не офис, а клуб по интересам, и никто не работает.
24.01.17 09:04
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ЮликонКошка, мы не знаем в какой области работает героиня. Например у меня срм, все мои идеи, проекты, визиты, контакты клиентов в общей базе срм, потому что мы иногда работаем Москва-лондон-манила только через общую базу и даже по почте не всегда общаемся.
24.01.17 09:32
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KoshkaИмхо, разумеется, но показалось, что идеи героини остаются на уровне болтовни. В любом случае, авторство идеи можно доказать, если она к-л задокументирована, о чем коллеги и говорят героине. Этическая сторона вопроса, это совсем другое, мир не состоит из наших подобий.
24.01.17 09:52
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KrazyВот идея без записи это как? Просто записать, чтобы не забыть. Схемку там начертить или табличку ( фик знает что-за работа). А так мало ли кто что болтает? Кто разработал того и идея.
24.01.17 10:12
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На мой взгляд, лучше всего будет сразу поменять коллектив, так не должно быть и такие подлые люди не попадаются так уж часто.
24.01.17 01:14
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ZavoronokПосле первого раза надо было понять и не делиться больше своими идеями.
24.01.17 01:13