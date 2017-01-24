Коллега испортила мою репутацию

Алена

Галя, вывод простой и старый, как мир: на работу ходят работать, а не дружить. Не надо путать клуб по интересам с бизнесом. Твоя работа – это бизнес. Здесь нет друзей. Здесь нет даже приятелей. Есть только коллеги, общение с которыми лучше всего поддерживать в формате делового этикета и протокола. И, поверь, как только ты поймешь это, как только начнешь заниматься на работе работой, прекратишь приятельствовать, ходить не перекуры и кофебрейки, когда начинается треп и с языка само соскакивает то, что не нужно, в том числе и те самые идеи, то увидишь, что твоя собственная карьера движется в гору. Умное начальство любит тех, кто придерживается офисного протокола и на работе работает. А если начальник идиот – то с таким все равно карьеру не построить. Ты в силу возраста слишком много внимания уделяешь тому, как на тебя смотрят сослуживцы, что они о тебе думают и чего не думают. Они всего лишь работники в одном с тобой помещении. Не друзья, не родственники, не начальство. То есть, не те люди, от которых зависит твоя жизнь на качественном уровне. Представь себе, что ты в трамвае. В нем помимо тебя полно людей. Все вы в трамвае – временные пассажиры. Так какая тебе разница, кому ты в нем нравишься, кому нет? Правда, просто пренебреги этой информацией. Я знаю, как сложно это в 24 года. Но это необходимо, в первую очередь, для тебя и для твоей карьеры. Потому что вот такая офисная возня – она неизбежно отнимает много сил, энергии, времени и мыслей. И в какой-то момент ты перестаешь быть эффективным работником, и происходит ровно то, чего добиваются те, кто приходит на работу не работать, а заниматься интригами, воровать идеи и подсиживать других. Ты сама перестаешь быть эффективной и перестаешь генерировать идеи, потому что думаешь не о проектах, а о том, что происходит в офисе и что и кто тебе сказал или не сказал. В общем, на твой вопрос ответ: прекрати «дружить» на работе. Держи рот на замке. Делись идеями с начальством. И плюй на тех, кто вместо того, чтобы делать себе карьеру и имя, тратят время на склоки и офисные игры. Дольше продержишься. И, к слову, на работе тебя должна волновать только твоя репутация как работника, то есть, то, что о тебе думает начальство как о кадре. А все остальное - мышиная возня. Более того, репутация агрессора, хама, клеветника - не может держаться долго, если ты не будешь подпитывать ее ненужными эмоциональными реакциями. Трудно долго считать человека агрессором, если он на предполагаемую жертву не обращает внимание и вообще ушел в работу с головой и ему все вокруг со их проблемами личного характера до фонаря.