Как приучить невестку к чистоте?
Астана, Казахстан, 52 года
03.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаЕлена, проблема, которую ты описываешь – только твоя. У всех людей разные понятия о том, что такое «чисто» и где заканчивается «порядок» и начинается «беспорядок». И убирать дом каждый день (ибо ты пишешь, что через два дня, по твоему мнению, в доме уже все ужасно, если тебя нет) – не каждый захочет. А иметь привычку все всегда и сразу класть, ставить, вешать на место – это прерогатива педантов и зануд. Боюсь, что у вас с твоей невесткой просто разные понятия о том, что такое «комфортное жилье». Я уверена, что она и сама возьмется за веник и тряпку, когда посчитает это необходимым. Но не успевает этого сделать, так как есть ты, которая пытается убираться нон-стоп. Подозреваю, что она тебе просто не хочет мешать в этом. Потому что понимает, что тебе это нужно. Ведь как еще ты можешь проявить свою нужность для семьи? Готовит она сама, мама она отличная. То есть, на кухне стоять тебе не нужно, ребенком заниматься – тоже. Что остается? Доказать невестке, что в деле уборки дома тебе нет равных. И если навязать и ей и самой себе мысль о необходимость поддержания «чистоты и уюта» на 80-м уровне дзена, то никакая вообще невестка не станет с тобой соперничать в праве владения веником и тряпкой. То есть, проще говоря, ты сама себе придумала в этой семье «дело жизни», и сама же довела идею о чистоте до абсолюта. Два дня не убрано – все, беда (и быстро находишь себе занятие, что приятно). Хочется тебе убирать – убирай. Тебе же невестка не говорит: «Не надо этого делать, вы всех раздражаете уже со своей шваброй, сколько можно наводить чистоту, все и так блестит»? Думаю, она вежливо молчит. И даже не спорит с тобой, когда ты пытаешься ей навязать свой образ жизни. Но, повторюсь, это только твоя проблема. Это нужно только тебе. И если ты не поймешь это и не прекратишь считать невестку «неряхой», которую надо как-то приучить к чистоте, то разлад в вашей семье неизбежен. Так что, или молча убирай и признай за другими право не делать этого также часто, как ты (ну правда, у всех свое понятие о том, что уютно, смирись с этим). Или проси сына снять тебе другое жилье. Ты, конечно, растила сына в чистоте, но не факт, что он это оценил, и ему может быть совершенно фиолетово – есть на слониках пыль, или нет, разбросаны детские игрушки по ковру, или сложены в коробочку в детской.
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СергейЕлена, самое правильное, что можно сделать – это как можно быстрее разъехаться по разным квартирам. Все мы люди разные, и у каждого из нас своё отношение к жизни и к чистоте в том числе. Есть чистюли, для которых пылинка – уже трагедия, и которые готовы тратить все выходные, чтобы отдраить что только можно, но есть и те, кому мыть полы раз в неделю неинтересно, и они спокойно тратят время на что-то другое. Более того, очень часто у людей, которые слишком трепетно относятся к чистоте и постоянно что-то моют, вытирают, гладят, а заодно привлекают к этому подрастающее поколение, выросшие дети становятся прямой противоположностью родителей. То есть постоянные уборки настолько надоедают, что, став самостоятельными, ребята даже в страшном сне не хотят повторения. И навязывать свое мнение в данном вопросе – это прямой путь к конфликтам. Кроме того, произнося довольно банальные и совершенно необоснованные утверждения, ты можешь вызвать еще и презрение со стороны молодежи. Это я о том, что выражение «малыш должен расти в чистоте» - не более чем примитивный штамп, повторяя который, ты рискуешь нарваться на лекцию, причем весьма аргументированную, о вреде идеальной чистоты для здоровья. Также прошу учитывать то, что у ребенка есть мама, которая и решает, что должен, а чего не должен её малыш, в том числе, и как его воспитывать или к чему приучать. Это я все к тому, что, судя по письму, там, где вы сейчас совместно проживаете, наблюдается нарастание напряженности, связанной с разделением властных полномочий. Проще говоря, вы пытаетесь выяснить кто в доме хозяин и чьи тапки чище. Увы, но ничем хорошим такое положение вещей закончится не может. Поэтому если есть такая возможность – немедленно разъезжайтесь и просто ходите друг к другу в гости. Ты будешь иметь возможность брать внука к себе на побывку, внушая ему свои истины, и давая его родителям отдых, а они, соответственно, станут спокойнее относиться к твоим высказываниям, и с благодарностью относиться к возможности побыть свободными.
Обсуждение 48
Лучшие комментарии
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Решение проблемы - раздельное проживание. "Двух на хозяек на кухне не бывает".
03.03.17 00:15 Контекст комментария
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Ellis_@Елена, оставьте ее в покое. Никак вы ее не научите, она уже давно взрослая. Или сама захочет, или вы добьетесь только того, чти испортите отношения с невесткой. Понятие чистоты и порядка у всех разные. Вам просто надо жить отдельно. Навязывать кому-то своё, только раздражение будет.
03.03.17 02:25 Контекст комментария
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Никак не приучить. У вас разное понятие об уюте. У меня мама в обморок хлопается каждый раз когда приходит, тк у меня чисто (влажная уборка каждый день), но бардак из игрушек и детского барахла. А я у мамы задыхаюсь, у них все всегда на своих местах, а уборка раз в неделю.
03.03.17 01:35 Контекст комментария
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ЮликонПроблема героини, что она всю жизнь по сьемным углам и это первый в его жизни собственный угол, а хозяйка там не она, а жена владельца.
03.03.17 05:53 Контекст комментария
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А вообще ваша ситуация прямой путь к разводу. Родная мама раздражает, когда что-то про уборку говорит, а уж свекровь как я и представить не могу ( и не хочу). Разъехаться никак?
03.03.17 01:44 Контекст комментария
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ПрелестьПрекрасная Елена! У вас прекрасная семья. И сын и невестка вы живёте в любви и верности. Так примите этот её недостаток как десятину смирением за все дары что Всевышний Вам дал. Дети любят Вас от всего сердца. Хвалите лелейте близких. И наймите помощницу. Не потому что вы нервничаете а для того,чтобы невестке легче было быть милой мамочкой и женой. Все у вас хорошо. А будет ещё лучше. Разъезжаться не надо ни в кем случае.
03.03.17 11:04
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лакиво-первых, согласна с тем, что если у вас надеюсь есть отдельная комната в квартире, то сделайте ее недоступной для разгрома - это нормально, чтобы в ваше отсутствие туда никто не ломился и не бардачил. во-вторых, раз вы се вместе живете, то и обязанности по дому и быту есть у всех, невестка готовит, занимается ребенком, вы - делаете уборку, что не так? можно поделить сферы той уборки, например ванную и тулик убираете по очереди с ней, кухню только она, раз это ее епархия, а вы убираете комнаты - как вам такой вариант?:) а вообще, меньше заморачивайтесь, лучше хобби себе найдите, чтоб меньше дома торчать да полы надраивать. у меня сотрудница, ей 55, она ходит на пилатес, рисует по шелку, носит мини, фигура позволяет, сплавляется на байдарках с компанией друзей, которые в среднем лет на 15 ее моложе) вот и вам желаю двигаться в похожем направлении) и скажите спасибо судьбе за уживчивую невестку!)
03.03.17 10:55
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ЕсенияУ всех о порядке разное представление. Один вещи раскладывает как в музее. А другой раскидивает по углам, но полы моет. Кто то посуду за секунду после окончания обедает.а у кого то посудлмойка) нелзя портить отношения из-за эттго.это вторично. Есть де теория о вторичности.непомню термины. Но если вы решили спортом заняться. То это первично. А если вы кроссовки к нему покупаете определенного цвета и фирмы и штаны именно такие а не другие - это вторично. Так вот за вторичным иногда вообще суть теряется. Испортите сыну жизнь упреками и ссорами. Это большая беда! А игрушки на полу которые оужас даде вечеолм она не собирает - вторично! Я не могу ни на вагу ни на ее сторону встать. Потому что все по разному плрядок воспринимает. Для меня например важно часто стирать коврики ( люблю их очень всякие), покрывала, белье часто менять постельное.. и еще какие то вещи. Но игрушки и детские вещи в хвосе могут быть. Зато прхожу в гости, у них идеально прям все на местах лежит. Но пол бы помыть уже, и ковры в химчистку сдать и на диван уже покрывало постелить.. но так да, порядок видимый явно. Ничего не валяется. Но лучше если как писали уже ребенок растет в спокойствии.с довольной и отдохнувшей мамой и доброц бабушкой, вкусно накормлен и выгулен.
03.03.17 10:55
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ПрелестьЕлена, невестка в Вас золотой человек. Но не дал ей Бог таланта чистюли. А почему? :-). Да чтобы близкие и любящие ей в этом помогали благодарностью за все хорошее что ей Бог дал. Поэтому не пропустите мимо этот шанс угодить Всевышнему-найдите средства на помощницу по дому. Невестка этого достойна. Она же не гиг робот уметь и поспевать во всем. Укрепляйте и цените все лучшие дары свыше. И помогайте в неданных.
03.03.17 10:46
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ЮликонАлен, вот кстати про одежду мужчин. с точки зрения высоких материй, внешний вид мужчины это полностью обязанность женщины или мужчина должен сам быть способен купить себе вещь, погладить, найти носки и тд ( в каждой семье свои заморочки).
03.03.17 10:13
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Юликондрит, улетело куда :))
03.03.17 10:14
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звездочка )я вам не скажу за всю Одессу )) но мое мнение - женщина участвует в процессе, но мужчина сам по себе должен за собой хорошо следить
03.03.17 10:15
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звездочка )а знаешь ещё почему? муладхара отвечает за накопление и удержание денег. Если она слабая, то мужчина не способен нормально распределять бюджет семьи, деньги улетают быстро и не понятно на что и никогда у него нет запаса. А при плотной, излишне сильной муладхаре это будет скряга, жадина. В общем, что занадто, то не здраво ))
03.03.17 10:24
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звездочка )Вообще наше взаимодействие с миром завязано на состоянии нашей энергетики. Это даже не вопрос воспитания и навыков ) В частности, за имущество отвечает 1 чакра муладхара, если она плохо работает, то порядка не будет никогда. Если вдруг имущества у такого человека стало больше (купили, подарили или наследство упало), то он просто начнет болеть, у него не хватит энергии контролировать и поддерживать свои увеличившиеся материальные ресурсы. Чересчур сильная муладхара делает человека рабом и заложником своих вещей, они не могут выбросить ничего старого или уже не нужного. И тем более, не могут уехать надолго далеко от своего дома, оставить его без присмотра. И даже если им нужно продать квартиру, покупатель долго не находится, потому что в душе им сложно расстаться со своим добром. В общем, Елена, Вы с невесткой в разном энергетическом статусе муладхары ) Вы ведь тоже её по-своему мучаете, она просто терпит молча. Вам важен порядок сам по себе или чтобы он поддерживался именно невесткой? А если это будет делать приходящая помощница?
03.03.17 09:15
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звездочка )наверняка все встречали во дворах запыленные, проржавевшие, с грязным салоном автомобили? типичный пример слабой муладхары у мужчин ) или когда пуговиц на одежде не хватает, или костюм уже лоснится от древности и заношенности, обувь такая же
03.03.17 09:57
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Зато отмаза какая шикарная - дорогой, эт не я, эт все муладхара =))))) сразу про порядок забудет, начнёт за голову переживать.
03.03.17 10:01
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Юликоня шота растерямшись в своих статусах - люблю когда пусто до аскетизма, невротик намывать полы, бесит видеть утром раковину с посудой, но не бесит днем, абсолютно спокойно позволяю детям проходить мамаем, кошке спать в шкафу, могу пройти в обуви в спальню, машину снаружи мою редко, но внутри постоянно натираю, все лекарства должны лежать в оригинальных коробочках с инструкцией, в корзинке с яблоками лежит пакет нута :)))
03.03.17 10:11
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звездочка )у меня был несколько лет назад такой гость в доме, потом долго мне выговаривал, что люди так не живут. Дюже чисто ему было, не понравилось. И другой пример, противоположный, фотки военного лагеря в лесу - все вылизано, порядок вещей идеальный, даже для окурков специальная ямка выкопана ) какой командир, такой и порядок )
03.03.17 10:14
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Юликонесть фото дом чистого бомжа :)) бетонная плита забора в призму, от нее на каких-то подставках навес и условно обозначенная блоками территория. на входе коврик, все вещи идеально сложены чуть ли не по цветовой палитре и коробочки по размерам, есть накрытый чистой клеенкой стол и идеально убранное кострище.
03.03.17 10:18
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KoshkaУ Вас есть, наверное, своя комната? Закрывайте её на ключ, чтобы "мамай" не ходил к Вам. А про остальное лучше молчать, чтоб в старости горький хлеб не есть. Добрые отношения дороже, чем условный порядок.
03.03.17 08:54
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Юля БакуАвстрийский психолог Пиаже определили две формы порядка, Геометрический и биологический. Он сам себя относил к человеку с биологическим порядком, У него личгый кабинет был похож сразу на курятник и хлев. Жена даже не приближалась к кабинету. За что он ей был очень благодарен. Зато он мог найти любую бумагу в своем хлеву, что у него не получалось в жругой части дома : которой заведовала его жена с геометрическим порядком. Мне кажется что у вас столкновение с невесткой в понимании порядка... Вопрос приучен или неприучен вторичен. У меня бабушка совершенно была биологического порядка. То есть все как попало, как ей было удобно и понятно. Мама совершенно геометрическая. До безумия. Не квартира, а мебельный салон на выставки и все присутствующие себя чувствуют просто большой пылью и беспорядком в ее доме. Вам действительно надо лержать ваш порядок в вашем пространстве, а вот другое пространство вас не должно волновать. Наживете конфликт.. Вообщем или перезжайте, либо примите, что есть вещи на которые вы повлиять не можете.
03.03.17 07:57
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Юля БакуПС. Пиаже был швецарец. Ошиблась) Написала и удивилась.
03.03.17 08:00
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Я не понимаю крайностей. Почему сразу или прям все вылизано, или хлев хлевом. Биологический порядок может сразу назвать животным, когда просто все вещи размазаны по полу и столу и всем остальным поверхностям и поэтому их легко найти:-) Но мы отличаемся от животных, у нас есть шкафы и тумбочки и мы умеем ими пользоваться:-)
03.03.17 08:32
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KoshkaЭто в идеале. Проживание с другими людьми в одной квартире зачастую делает невозможным поддержание "своей" формы порядка. Если, конечно, не наплевать на членов семьи.
03.03.17 08:57
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ЮляДа, По этому я и думаю:что выхода два. Ограничиться порядком в своей комнате, как сделал Пиаже или перехать. И то и другое без осуждения. Мозг у каждого устроен по своему. Это насилие над другим человеком , а не воспитание. Вообще последнее время слово воспитание как то перестала принимать в позитивном ключе. Как можно как то специально воспитывать. Это смахивает на дрессировку. Я просто приглашаю детей к моей деятельности. Ходить в музеи, читать в книги, обсуждать просмотренные фильмы. Они очень любят своих бабушку и деда, но вот сын вырос и говорит мне- Мама : как ты выжила в такой муштре. У меня кружитьс я голова и хочется бежать через день общения с бабушкой. Это же казиматы!!!! И я ее очень люблю. Стрессовое состояние в мебельном магазине.....Ну так посмеемся между собой. Ну что же делать? Мы любим нашу семью. Как правило, люди с геометрическим порядком стремятся навести порядок и в чужих головах. Такие они насильственные и отогнать их от этого занятия чрезвычайно сложно...
03.03.17 09:26
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Юликонне видела кабинет, но могу представить после просмотра нескольких квартир в сталинках. В одной профессорской квартире, с каждой стороны лежали стопки книг, газет, вперемешку с какими-то вещами и были только узенькие проходики, по которым нужно идти боком, периодически попадались бока антикварной мебели. Со слов хозяйки все эти кучи - рабочие материалы, но судя по нижним слоям, там уже кристаллизация произошла. В одной из комнат пунктиром стояли две кровати и когда на одной из них поднялась иссохшая рука и помахала,. Муж сказал, что он чуть не навалил от страха тогда. Вишенкой осмотра, были слова хозяйки, что сын хочет разменять эту замечательную квартиру, потому что ему нет в ней места, а квартира то у нее огромная, места всем хватит.
03.03.17 09:45
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Юля Баку)) Я знала семью ученых геологов. Там не толко бумаги но и породы. Он тоже двигался как Бог в своем пространстве в котором посторонний человек падал и бился об камни. Причем нельзя было ничего переставить, так как он замечал тут же и это был скандал такой мощи, что никто не передвигал ни камешка,ни бумажечки. Ну вот так себя человек чевствует.... там не было " геометриков",) Они там сходят с ума)
03.03.17 09:58
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звездочка )о, я маме говорила в подростковом возрасте, что дом это не магазин мебели, он должен иметь жилой вид )) ты мои ощущения очень точно выразила
03.03.17 08:59
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Две хозяйки в одном доме это всегда проблема. Если нет возможности разъехаться, то просто скажите себе, что ваша домашняя обязанность в этом доме - это уборка. А почему нет? Кто- то готовит, кто -то продукты закупает, а кто -то убирается, все при деле, никто никому не мешает и не учит, как надо что делать, разделение обязанностей. И спокойствие в семье.
03.03.17 07:49
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50/50Елена, понимаю Вас) я с рождением ребенка и возрастом нетерпима стала к свинюшкам, просто неприятно находиться в таких помещениях, поэтому и не нахожусь, избегаю)) причем обстановка и цвета в чужих домах вообще не волнуют. ну и с одним ребенком можно поддерживать порядок, да, даже если ребенок достает в течение дня все ложки, вещи и пр (я тоже всё разрешала). надеяться, что она переменится, не приходится - обычно с рождением ребенка человек пересматривает гигиену жилища, ибо это всё-таки гигиена, комфорт и пример, а раз этого не случилось....поговорите с сыном, скажите, что хотите пожить одна, а внука будете забирать на поняньчиться))) может, не ипотеку, а просто кредитом обойдетесь
03.03.17 07:36
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ЮликонВы еще в постели покажите как половчее под мужика ложиться, а то вдруг невестка и там не соответствует Вашим высоким стандартам. И займитесь наконец своей жизнью, заведите своих друзей и оставьте молодых в покое.
03.03.17 05:46
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rerfhfxfЕлена,понятие порядка у всех разное, и лучшее что вы можете сделать для своей прекрасной невестки - это молча помогать с уборкой и не делать замечаний. Понимаете, то что она хорошая мама и вкусно готовит - это уже много говорит о ней! Это и есть самое важное. Вырастить психологически здоровых веселых детей, накормленных детей в уютном доме доброй нежной мамой. А разбросанные вещи - это все второстепенное.Выкорчевывайте из себя это "что люди подумают", тем более что это даже не ваши друзья. Ответьте сами себе на вопрос - счастлив мой сын с нею? Счастливы мои внуки? и только эти вопросы должны вас беспокоить. Знаете, я много знаю чистюлечек, что дома устраивают своим семьям адок из-за сброшенной на кресло кофты. Все время что-то трущие и моющие женщины часто невротики, не умеющие расслабиться. У меня есть родственница, совершенная свинюшка, но как же тепло и хорошо у нее дома. Она как солнышко для всех, для мужа, детей, друзей. Очень позитивная и растрачивает энергию на другие вещи, куда более важные. И дети у нее загляденье, умненькие, всем интересующиеся, спокойные. Она знает за собой эту слабость, но давно решила, что не будет растрачиваться на сверкающие полы с целью поразить окружающих и свекровь. В общем, Елена, порядок и чистота это прекрасно.Но,во-первых, помните, что у нее дети - это раз.Что она отдельный человек, выращенный и воспитанный другой мамой - это два. И постарайтесь увидеть, что она прекрасная жена и мать, и судя по вашему рассказу, неконфликтный человек - это три.
03.03.17 05:22
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Ellis_@Елена, оставьте ее в покое. Никак вы ее не научите, она уже давно взрослая. Или сама захочет, или вы добьетесь только того, чти испортите отношения с невесткой. Понятие чистоты и порядка у всех разные. Вам просто надо жить отдельно. Навязывать кому-то своё, только раздражение будет.
03.03.17 02:25
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Никак не приучить. У вас разное понятие об уюте. У меня мама в обморок хлопается каждый раз когда приходит, тк у меня чисто (влажная уборка каждый день), но бардак из игрушек и детского барахла. А я у мамы задыхаюсь, у них все всегда на своих местах, а уборка раз в неделю.
03.03.17 01:35
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А вообще ваша ситуация прямой путь к разводу. Родная мама раздражает, когда что-то про уборку говорит, а уж свекровь как я и представить не могу ( и не хочу). Разъехаться никак?
03.03.17 01:44
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ЕсенияВот вот. гигиена и бардак из игрушек и детских вещей разные вещи совсем. Емли она убирает после смены. то явно не в грязи дело, а в том что дома маленькиц ребенок
03.03.17 10:24
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Ключевое слово - малыш. Не знаю, как у кого, но мой энерджайзер покрывает слоем игрушек, листов бумаги, коробками красок и карандашей все горизонтальные поверхности. И шмотки на раз из шкафа вываливаются.И попробуй убери)) Если не хочешь, чтоб опека на крики и рев заявилась, будешь квест между кубиками проходить. Ходить и собирать за ним по кругу, или шикать, чтоб сидел смирно, не вижу необходимости. Мне мои нервы дороже, чем какой-то там "порядок". Один раз в сутки перед сном достаточно. Чтоб ночью не наступить.
03.03.17 00:40
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И да, за два дня ничем особенным ваш дом не зарастает, если вы не бегаете по дому в уличной обуви, или не держите собаку с немытыми лапами и пузом.
03.03.17 00:46
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jaА воспитывать ребенка не пристало? Что значит "чтоб опека на крики и рев заявилась"? Разговаривать, объяснять, личным примером? Это, конечно, сложнее, чем просто перед сном игрушки сдвинуть. Не понимаю, что это за воспитание. Делай, что хочешь,лишь бы тихо. Чтоб опекуны не пришли. Слов не хватает...
03.03.17 00:53
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Ой, вас не спросила
03.03.17 00:55
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Не-не, я прям вся внимание)) дай думаю напишу, а вдруг найдется добрая женщина, сейчас меня, дуру сорокалетнюю, вырастившую взрослого сына, и родившую еще на старости тассказать лет, еще колобка со снегурочкой, научит, как сделать так, чтоб двухлетний ребенок сразу соображал как семилетний? Чтоб ему враз захотелось вместо того, чтоб альпак рисовать или китов в книжке рассматривать, сортировать и складывать? Ась? Носочки к носочкам, книжки к нижкам, кубики по росту, и не дай бог не по алфавиту))) а по лужам бегать вообще преступление. Пойду, непромокаемую рейму сдам обратно в интернет-магазин. А потом сразу в опеку, с чистосердечным признанием, что пылесос включаю только раз в сутки, да и то, потому что есть кошка с собакой)))
03.03.17 01:26
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Ellis_@Я своим разрешаю бардачить. Игрушек полно. Убираем под вечер перед ужином. А дома, пока я одна с младшей, она может и одежду вунимать из шкафа туда-обратно, и кастрюлей и крышкой греметь. И счастья-то сколько, как запретить? )))
03.03.17 02:47
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KoshkaВообще-то ребенок не обязан делать, чтобы Вам было тихо.
03.03.17 08:51
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Решение проблемы - раздельное проживание. "Двух на хозяек на кухне не бывает".
03.03.17 00:15