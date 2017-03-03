Как приучить невестку к чистоте?

Алена

Елена, проблема, которую ты описываешь – только твоя. У всех людей разные понятия о том, что такое «чисто» и где заканчивается «порядок» и начинается «беспорядок». И убирать дом каждый день (ибо ты пишешь, что через два дня, по твоему мнению, в доме уже все ужасно, если тебя нет) – не каждый захочет. А иметь привычку все всегда и сразу класть, ставить, вешать на место – это прерогатива педантов и зануд. Боюсь, что у вас с твоей невесткой просто разные понятия о том, что такое «комфортное жилье». Я уверена, что она и сама возьмется за веник и тряпку, когда посчитает это необходимым. Но не успевает этого сделать, так как есть ты, которая пытается убираться нон-стоп. Подозреваю, что она тебе просто не хочет мешать в этом. Потому что понимает, что тебе это нужно. Ведь как еще ты можешь проявить свою нужность для семьи? Готовит она сама, мама она отличная. То есть, на кухне стоять тебе не нужно, ребенком заниматься – тоже. Что остается? Доказать невестке, что в деле уборки дома тебе нет равных. И если навязать и ей и самой себе мысль о необходимость поддержания «чистоты и уюта» на 80-м уровне дзена, то никакая вообще невестка не станет с тобой соперничать в праве владения веником и тряпкой. То есть, проще говоря, ты сама себе придумала в этой семье «дело жизни», и сама же довела идею о чистоте до абсолюта. Два дня не убрано – все, беда (и быстро находишь себе занятие, что приятно). Хочется тебе убирать – убирай. Тебе же невестка не говорит: «Не надо этого делать, вы всех раздражаете уже со своей шваброй, сколько можно наводить чистоту, все и так блестит»? Думаю, она вежливо молчит. И даже не спорит с тобой, когда ты пытаешься ей навязать свой образ жизни. Но, повторюсь, это только твоя проблема. Это нужно только тебе. И если ты не поймешь это и не прекратишь считать невестку «неряхой», которую надо как-то приучить к чистоте, то разлад в вашей семье неизбежен. Так что, или молча убирай и признай за другими право не делать этого также часто, как ты (ну правда, у всех свое понятие о том, что уютно, смирись с этим). Или проси сына снять тебе другое жилье. Ты, конечно, растила сына в чистоте, но не факт, что он это оценил, и ему может быть совершенно фиолетово – есть на слониках пыль, или нет, разбросаны детские игрушки по ковру, или сложены в коробочку в детской.