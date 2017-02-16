Как им помочь не разойтись?

Алена

Галина, лучший способ помочь паре разобраться между собой – это не вмешиваться. То, что ты видишь со стороны, то, что тебе рассказывают, что ты думаешь обо всем этом, - все это может быть совсем не так, как ты описываешь. Ты не можешь гарантировать, что в этой паре действительно оба испытывают любовь по отношению друг к другу. Ты не можешь этого гарантировать даже в случае со своей дочкой. Женщины вообще часто принимают за любовь зависимость и держатся за мужчину не из нежной привязанности, а из страха оказаться в одиночестве, да еще и с ребенком на руках. Более того, ты даже не можешь гарантированно сказать, что муж в этой паре – тиран. Знаешь, такая «косметическая штучка» как блефаропластика, - это не маникюр. Это изменение внешности. И в паре, где царит любовь и взаимное уважение, женщина сама захочет удостовериться, что ее мужчина не будет против того, что она изменит свое лицо. Блефаропластика не делает «просто моложе», она меняет лицо навсегда. Сбритые усы или отрезанную челку можно вырастить. Пластику век назад не отмотаешь. И муж в данном случае возмутился не зря. Ведь нет гарантии, что следующей «штучкой» не окажутся «носогубки» и его жена из родной и привычной не станет инстаграмной уткой. Наращивание ресниц – тут тоже есть нюансы. Нередко после «наращивания ресничек» женщина выглядит, мягко говоря, легковесной. Не каждому мужчине нравятся неестественно большие ресницы у женщин. И, может, жене надо было сначала выяснить этот момент у мужа? Ведь, в конечном счете, для чего это делается? Чтобы нравиться ему, или кому-то другому? Ты смотришь на эту пару глазами женщины (полагаю, это твоя дочь?), и взгляд этот не слишком мудрый, судя по ее поступкам. Отсюда и конфликты. Мудрая женщина, если рядом с нею любящий мужчина, сумела бы направить его энергию в мирное русло. И помогать бы он стал ей по дому с радостью, если бы она себя иначе вела. И ребенка бы мужу подсовывала так, что тому бы за счастье было за ним присмотреть. Но это в любящей паре. А что там у твоих – только им известно. Так что, не лезь. Ты просто не знаешь, что на самом деле внутри этой семьи происходит.