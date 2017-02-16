Как им помочь не разойтись?
Курильск, 54 года
16.02.17
Мнения наших экспертов
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АленаГалина, лучший способ помочь паре разобраться между собой – это не вмешиваться. То, что ты видишь со стороны, то, что тебе рассказывают, что ты думаешь обо всем этом, - все это может быть совсем не так, как ты описываешь. Ты не можешь гарантировать, что в этой паре действительно оба испытывают любовь по отношению друг к другу. Ты не можешь этого гарантировать даже в случае со своей дочкой. Женщины вообще часто принимают за любовь зависимость и держатся за мужчину не из нежной привязанности, а из страха оказаться в одиночестве, да еще и с ребенком на руках. Более того, ты даже не можешь гарантированно сказать, что муж в этой паре – тиран. Знаешь, такая «косметическая штучка» как блефаропластика, - это не маникюр. Это изменение внешности. И в паре, где царит любовь и взаимное уважение, женщина сама захочет удостовериться, что ее мужчина не будет против того, что она изменит свое лицо. Блефаропластика не делает «просто моложе», она меняет лицо навсегда. Сбритые усы или отрезанную челку можно вырастить. Пластику век назад не отмотаешь. И муж в данном случае возмутился не зря. Ведь нет гарантии, что следующей «штучкой» не окажутся «носогубки» и его жена из родной и привычной не станет инстаграмной уткой. Наращивание ресниц – тут тоже есть нюансы. Нередко после «наращивания ресничек» женщина выглядит, мягко говоря, легковесной. Не каждому мужчине нравятся неестественно большие ресницы у женщин. И, может, жене надо было сначала выяснить этот момент у мужа? Ведь, в конечном счете, для чего это делается? Чтобы нравиться ему, или кому-то другому? Ты смотришь на эту пару глазами женщины (полагаю, это твоя дочь?), и взгляд этот не слишком мудрый, судя по ее поступкам. Отсюда и конфликты. Мудрая женщина, если рядом с нею любящий мужчина, сумела бы направить его энергию в мирное русло. И помогать бы он стал ей по дому с радостью, если бы она себя иначе вела. И ребенка бы мужу подсовывала так, что тому бы за счастье было за ним присмотреть. Но это в любящей паре. А что там у твоих – только им известно. Так что, не лезь. Ты просто не знаешь, что на самом деле внутри этой семьи происходит.
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СергейГалина, лично я считаю, что вне зависимости от наличия рогов, копыт, хвостов и прочих Зодиакальных украшений, два человека, волею судьбы или решением государственных органов, обреченных на совместное проживание, обязательно столкнутся с необходимостью «притираться» друг к другу. Ведь все мы очень разные, у каждого свой собственный характер, воспитание, взгляды на жизнь, скорость прохождения нервных импульсов, электропроводность кожи, и прочее, и прочее. А коли так, то выяснение «кто в доме главный», «где чье место», «кто моет посуду» и прочих важнейших общечеловеческих вопросов, неизбежно приводит к конфликтам, особенно после того, как в паре заканчивается романтика и начинается быт. И, как бы это ни было печально, но решить все возникающие проблемы, найти компромиссные решения, измениться или разойтись, могут только сами участники противостояния. Помочь в этом вопросе практически невозможно. Только навредить. Поэтому я бы предложил тебе просто не вмешиваться в процесс и наблюдать со стороны, пока ребята только учатся жить вместе. Другое дело, если отношения в паре перейдут грань разумности и начнут приносить вред кому-то из участников, тогда можно советовать разойтись, пожить отдельно друг от друга и подумать о вечном.
Обсуждение 8
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Тещенька))
16.02.17 04:23
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Это вы так витиевато спросили как мужа на место поставить? Реснички, гы :)
16.02.17 02:48
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ZavoronokСудя по тому, что вы написали, они не любят друг друга, а значит, разойдутся и помешать этому посторонний человек не сможет. Лучше не лезть, иначе виноватой потом сделают.
16.02.17 02:20
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Anna St EstoniaДаже если оставить за скобками самое главное: не Ваша жизнь - не вмешивайтесь, то письмо полно противоречий. "Полноправный семейный партнер со своей жизнью, принципами" - разве это про косметические штучки? или чтобы показать свои принципы надо бежать в салон и наращивать ресницы. Феминистки, которые отстаивают полноправное партнерство, как раз и стремятся к одинаковой загруженности на работе, а не жауются. Так что речь тут не о партнерстве. Речь должна быть о любви и умении договариваться: договариваться о разделении домашних дел, о желании изменить внешность, о воспитании ребенка. Любовь же помогает договариваться без "крепких слов", относиться с пониманием к мнению другого, с готовностью делиться с другим своими принципами. Уж не знаю как герои этой пары там любят друг друга, видимо только в детородительном измерении. Но судя по фразе "должна успевать смотреть за ребенком", ребенку любви от обоих тоже достается немного.
16.02.17 02:03
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А кто эти люди? Соседи по лестничной площадке? "Ваше мнение очень важно для" них. Кто Вас просит помочь им разойтись? Если соседка, выкидывая мусор, жалуется на мужа, так это такой человек, она всем жалуется, и будет дальше с ним жить и жаловаться. Ну можете сказать её мужу, что им надо развестись. Возможен фингал под глазом. Не заняться ли Вам подготовкой к летнему дачному сезону?
16.02.17 00:14
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ЮликонГалина, выньте нос из чужих трусов и займитесь своей жизнью.
16.02.17 00:05