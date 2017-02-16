 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 

Самое
обсуждаемое

   
  Приcлать свой вопрос

Как им помочь не разойтись?


У меня есть вопрос: как объяснить мужчине, что его жена ─ полноправный семейный партнер со своей жизнью, принципами и прочее? Мужчина козерог, жена овен. Мужчина считает, что в семье главный ─ он, и других мнений не терпит. Жена при одинаковой с ним загруженности на работе должна успевать смотреть за ребенком и делать все домашние дела без участия мужа. При этом все косметические штучки должны согласовываться с ним. Так, наращение ресничек и блефаропластика, пока он был в командировке, расценено как предательство за его спиной. По жизни парень очень неплох, честен и надежен, но тиран в семье, не чурается крепких слов, занимается постоянным психологическим давлением и воспитанием жены. Как им помочь не разойтись? Они любят друг друга.
Галина,
Курильск, 54 года
16.02.17
Как им помочь не разойтись?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Галина, лучший способ помочь паре разобраться между собой – это не вмешиваться. То, что ты видишь со стороны, то, что тебе рассказывают, что ты думаешь обо всем этом, - все это может быть совсем не так, как ты описываешь. Ты не можешь гарантировать, что в этой паре действительно оба испытывают любовь по отношению друг к другу. Ты не можешь этого гарантировать даже в случае со своей дочкой. Женщины вообще часто принимают за любовь зависимость и держатся за мужчину не из нежной привязанности, а из страха оказаться в одиночестве, да еще и с ребенком на руках. Более того, ты даже не можешь гарантированно сказать, что муж в этой паре – тиран. Знаешь, такая «косметическая штучка» как блефаропластика, - это не маникюр. Это изменение внешности. И в паре, где царит любовь и взаимное уважение, женщина сама захочет удостовериться, что ее мужчина не будет против того, что она изменит свое лицо. Блефаропластика не делает «просто моложе», она меняет лицо навсегда. Сбритые усы или отрезанную челку можно вырастить. Пластику век назад не отмотаешь. И муж в данном случае возмутился не зря. Ведь нет гарантии, что следующей «штучкой» не окажутся «носогубки» и его жена из родной и привычной не станет инстаграмной уткой. Наращивание ресниц – тут тоже есть нюансы. Нередко после «наращивания ресничек» женщина выглядит, мягко говоря, легковесной. Не каждому мужчине нравятся неестественно большие ресницы у женщин. И, может, жене надо было сначала выяснить этот момент у мужа? Ведь, в конечном счете, для чего это делается? Чтобы нравиться ему, или кому-то другому? Ты смотришь на эту пару глазами женщины (полагаю, это твоя дочь?), и взгляд этот не слишком мудрый, судя по ее поступкам. Отсюда и конфликты. Мудрая женщина, если рядом с нею любящий мужчина, сумела бы направить его энергию в мирное русло. И помогать бы он стал ей по дому с радостью, если бы она себя иначе вела. И ребенка бы мужу подсовывала так, что тому бы за счастье было за ним присмотреть. Но это в любящей паре. А что там у твоих – только им известно. Так что, не лезь. Ты просто не знаешь, что на самом деле внутри этой семьи происходит.

  • Сергей

    Галина, лично я считаю, что вне зависимости от наличия рогов, копыт, хвостов и прочих Зодиакальных украшений, два человека, волею судьбы или решением государственных органов, обреченных на совместное проживание, обязательно столкнутся с необходимостью «притираться» друг к другу. Ведь все мы очень разные, у каждого свой собственный характер, воспитание, взгляды на жизнь, скорость прохождения нервных импульсов, электропроводность кожи, и прочее, и прочее. А коли так, то выяснение «кто в доме главный», «где чье место», «кто моет посуду» и прочих важнейших общечеловеческих вопросов, неизбежно приводит к конфликтам, особенно после того, как в паре заканчивается романтика и начинается быт. И, как бы это ни было печально, но решить все возникающие проблемы, найти компромиссные решения, измениться или разойтись, могут только сами участники противостояния. Помочь в этом вопросе практически невозможно. Только навредить. Поэтому я бы предложил тебе просто не вмешиваться в процесс и наблюдать со стороны, пока ребята только учатся жить вместе. Другое дело, если отношения в паре перейдут грань разумности и начнут приносить вред кому-то из участников, тогда можно советовать разойтись, пожить отдельно друг от друга и подумать о вечном.

« Предыдущий вопрос

  Все вопросы Все вопросы

Обсуждение 8  

Оставить комментарий
  • корЗинка
    Тещенька))
    		 16.02.17 04:23
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Krazy
    Это вы так витиевато спросили как мужа на место поставить? Реснички, гы :)
    		 16.02.17 02:48
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok
    Судя по тому, что вы написали, они не любят друг друга, а значит, разойдутся и помешать этому посторонний человек не сможет. Лучше не лезть, иначе виноватой потом сделают.
    		 16.02.17 02:20
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Anna St Estonia
    Даже если оставить за скобками самое главное: не Ваша жизнь - не вмешивайтесь, то письмо полно противоречий. "Полноправный семейный партнер со своей жизнью, принципами" - разве это про косметические штучки? или чтобы показать свои принципы надо бежать в салон и наращивать ресницы. Феминистки, которые отстаивают полноправное партнерство, как раз и стремятся к одинаковой загруженности на работе, а не жауются. Так что речь тут не о партнерстве. Речь должна быть о любви и умении договариваться: договариваться о разделении домашних дел, о желании изменить внешность, о воспитании ребенка. Любовь же помогает договариваться без "крепких слов", относиться с пониманием к мнению другого, с готовностью делиться с другим своими принципами. Уж не знаю как герои этой пары там любят друг друга, видимо только в детородительном измерении. Но судя по фразе "должна успевать смотреть за ребенком", ребенку любви от обоих тоже достается немного.
    		16.02.17 02:03
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • жужа@
    А кто эти люди? Соседи по лестничной площадке? "Ваше мнение очень важно для" них. Кто Вас просит помочь им разойтись? Если соседка, выкидывая мусор, жалуется на мужа, так это такой человек, она всем жалуется, и будет дальше с ним жить и жаловаться. Ну можете сказать её мужу, что им надо развестись. Возможен фингал под глазом. Не заняться ли Вам подготовкой к летнему дачному сезону?
    		 16.02.17 00:14
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Юликон
    Галина, выньте нос из чужих трусов и займитесь своей жизнью.
    		16.02.17 00:05
         
    8
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору