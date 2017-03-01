Как можно любить одну, а спать со всеми?
Россия, 20 лет
01.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаПосылай. Сразу. Пусть спит, с кем хочет – имеет право. Но и ты имеешь право на то, чтобы иметь одного проверенного сексуального партнёра, в котором уверена на все 100%, и про которого точно знаешь, что он не принесет тебе на конце букет ЗППП, потому что будешь точно знать, что он любит тебя настолько, что на других у него даже не привстанет. Любовь придумали не дураки. И люди потому и считаются венцом творения, что у них есть не только мозг, но и право выбора. Этот выбор, собственно, и отличает разумного, образованного и духовно развитого человека от прочих приматов, кобелей и котов, которые теряют контроль над своими поступками, учуяв течную самку. И подобные заявления, которыми сыпет твой парень, - это тупая попытка выбить себе индульгенцию за будущие измены на том основании, что он – кобель, ему терпеть нельзя, надо бежать и «ахать», а то ж отвалится, пока ты на работе или к маме поехала с ночевкой. Отвалится, вне всяких сомнений. Если воспринимать отношения с женщинами подобным образом, то, как минимум, может понадобиться серьезная помощь венеролога. А потом и остальных терапевтов мужского достоинства. Не советую вообще все это слушать. Приняла к сведению, что перед тобой – кобель, сказала «спасибо за частность» и вычеркнула из списка потенциальных женихов. Парень, который уже сообщил тебе, что трахать он будет всех, кого захочет, не умеет еще любить, и вряд ли научится этому с тобой. Перо ему в хвост.
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СергейВиктория, ты задаешь вопрос, на который не могут ответить самые лучшие философы с момента появления собственно философов. Вернее, у каждого из них есть свое собственное мнение, чаще всего противоположное оппонентам. Все дело в том, что, «увы» или «ура», но мужская природа действительно подразумевает полигамию. Ученые объясняют это тем, что именно самцы борются друг с другом за территорию, самок, и прочие блага этого Мира, причем так увлеченно, что периодически весьма существенно сокращают собственное поголовье. В результате победителю приходится восстанавливать популяцию, работая, не покладая инструмента, за себя и за того парня. То есть в идеале, самцов всегда меньше, чем самок, отсюда и богатство выбора, и возможность оплодотворять кого угодно и где поймал, не отвлекаясь на вынашивание, выкармливание и воспитание подрастающих отпрысков. Однако и у женской части населения, как бы нам ни пытались доказать обратное, изначально не заложена верность одному партнеру. Это уже придумали те самые философы, преследуя свои собственные, довольно корыстные цели. Да, дамам приходится терять время на беременность и роды, но это не значит, что следующие дети должны быть от того же партнера. Да и желание сексуальной разрядки что у нас, что у вас, одинаковая. Собственно, если посмотреть внимательно, то можно заметить, что в той же дикой природе, из которой мы все вышли, существ, которые составляют моногамные пары на всю жизнь, очень немного. И даже там, где создаются гаремы, стаи или прайды, самки держатся возле одного самца, только пока ему не даст по голове более сильный, после чего, ничтоже сумняшися, меняют привязанность и нежно любят нового вожака. Более того, в период гона, то есть повышенного желания, наши человекообразные, зубастые, гривастые братья и сестры, ходят «налево» только дай. Главное, чтобы альфа-самец со свечкой случайно за елку не зашел и не задал сакральный вопрос «а что это вы тут делаете?». Это я к тому, что на мой личный взгляд, твой приятель пытается выдать желаемое за действительное, когда говорит, что у него есть право на лево, а у тебя нет. Мы все свободны в своих желаниях, и у каждого они имеются. Другое дело, что есть люди, искренне привязывающиеся к своему партнеру и не желающие делить постель с кем-то другим, обуздывающие собственные порывы, и есть те, кто не хочет себя никоим образом ограничивать. Такую привязанность мы называем любовью, и считаем, что тот, кто объявил о ней, берет на себя определенные обязательства. В том числе и не ходить налево. Соответственно, человек, который говорит, что любит, но не хочет себя ни в чем плотском ограничивать, на самом деле не испытывает этого чувства. Да, он может иметь симпатию и выделять тебя из общей массы. Он даже может взять на себя тяжкий долг каждый вечер приходить домой. Однако это не те высокие чувства, о которых ты думаешь. А раз так, то я бы посоветовал предложить молодому человеку вспомнить о равноправии полов, и сообщить, что ты уважаешь его свободу, и поэтому свою тоже ограничивать не станешь. Ну чтобы не обидно было. А еще проще послать его куда подальше и искать того, кто будет тебя хотя бы уважать и не говорить такой ерунды в глаза.
Обсуждение 27
Лучшие комментарии
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LogkaDegtjaЧе та ржу... Вспомнила песню Слепакова "разговор мужа с женой" Лучше чем Марина Кравец ответила, и придумать нельзя, объясните своему полигамному другу на пальцах, ну "чисто гипотетически": Ты мой самый любимый мужчина на свете, но Я осмелюсь нарушить стойкость твоих идей. Дело в том, что науке известно давным-давно: Моногамны все женщины по природе своей. Не хочу информацией этой тебя пугать, Но послушай внимательно, мой полигамный друг. Расскажу я, какого развития нужно ждать, Если этот сюжет в нашей жизни случится вдруг. Чисто гипотетически, Представь кастрюлю тяжёлую, Которая теоретически Летит тебе прямо в голову. А следом автоматически Летит утюг электрический, Лишая тебя способности Мыслить аналитически. И чисто гипотетически Представь свою новую Audi И взмахи трубы металлической, Её превращающей в старую. Представь, как к тебе приближается Наш острый нож керамический. И вот от тебя отделяется Твой механизм фаллический. И чисто гипотетически Представь себе положение, В котором в палате клинической Ты грустный лежишь без движения. А я улетаю с начальником На жаркий курорт тропический, Давно он туда зовёт меня, Ну, чисто гипотетически.
01.03.17 01:35 Контекст комментария
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РеджНу прям и добавить нечего к ответам экспертов ))) Вика, не связывайся ))) Проблем потом не оберешься...
01.03.17 00:11 Контекст комментария
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Ему на вас абсолютно фиолетово, я б сказала даже, что он подсознательно (а может и сознательно) пытается от вас избавиться. Ни один самый полигамный "самец" никогда дорогой и любимой женщине не начнет втирать про секс и любовь отдельно. Чисто из страха обидеть ее и потерять. Пусть идет гуляет, без вас.
01.03.17 01:35 Контекст комментария
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Если женская измена - это «совсем другое», то с кем он изменяет? С мужиками чтоль? ;-)
01.03.17 05:49 Контекст комментария
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ПрелестьКак то даже несолидно себя чувствую заставить себя много думать что мелет вчерашний девственник. Вы у него первая? Конечно от впечатлений ему хочется поиметь весь мир. Тем более его раздражает что он у вас не первый. Лет этак через 20 можно будет послушать его повнимательнее. А сейчас парень просто возбужденно токует нижними чакрами.
01.03.17 10:46 Контекст комментария
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Проходя мимоДаже если это искренние убеждения парня, а не лукавство, посылай его подальше, девочка. На том простом основании, что ты думаешь иначе и тебе это не подходит. Не пытайся перевоспитать или переубедить. Это бесполезно. Просто уходи. Есть много мальчиков, которые думают так же, как ты.
01.03.17 10:53
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ПрелестьКак то даже несолидно себя чувствую заставить себя много думать что мелет вчерашний девственник. Вы у него первая? Конечно от впечатлений ему хочется поиметь весь мир. Тем более его раздражает что он у вас не первый. Лет этак через 20 можно будет послушать его повнимательнее. А сейчас парень просто возбужденно токует нижними чакрами.
01.03.17 10:46
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***процесс уподобления животным называется оскотиниванием, этим все сказанно.
01.03.17 10:07
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звездочка )Виктория, он глуп как пробка, если тебе все это говорит. Он ещё не научился относится к своей женщине бережно, не ранить её чувства. Насчет верности, как и других человеческих добродетелей, лучше не иметь завышенные ожидания ) Чтобы потом не слишком больно было разочаровываться ) Люди абсолютно не идеальны, ты никогда не знаешь заранее как кто проявится при смене обстоятельств и условий. А ты хочешь каких-то гарантий ))) очень наивно
01.03.17 09:44
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***люди не идеальны, но стремится к лучшему стоит.
01.03.17 10:05
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звездочка )а как Вы можете стремиться за другого человека? ) я могу только сама за себя отвечать
01.03.17 10:08
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***я могу отвечать за свой выбор мужчины, т.е. смотреть кого в мужья выбирала.
01.03.17 10:34
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звездочка )совсем недавно был скандал про беременных монашек в Италии, в католическом монастыре. Вот уж кто стремится к лучшему в качестве миссии своей жизни ) и такой конфуз.
01.03.17 10:38
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лакиага, ага, ну ему абидна же - вы то не только с ним уже успели, а вы у него первая, и ему страшно от мысли, что больше не будет никаво, как же так? а натрахаццо? а перед друзьями неудобно, как это у него только одна телочка за всю жизнь?! вы чо?!! ну все справедливо) только не вплетайте в это все любовь, верность и прочие понятия, которые тут у вас в "паре" совсем не при чем) а лучше просто даже не вставайте в пару)) идите дальше каждый сам по себе, удачи)
01.03.17 09:29
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50/50Виктория, просветите своего мачо, что полигамен не мужчина, а ЧЕЛОВЕК, т.е. и женщина тоже. ну пусть почитает на эту тему, если буквы в слова складывает) хотя, может и не складывает, судя по речам)) ну тогда сама почитайте и расскажите, картинки покажите)
01.03.17 09:25
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ОльгаВика, твой типа парень тебя предупредил, что ничто и никто не помешает ему сношаться с другими самками, ибо он полигамен! Так что запасайся абонементом в КВД и будь счастлива, если не можешь найти парня с мозгом, контролирующим его тычинку.
01.03.17 09:15
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Этим мужским разговорам в обед тыщу лет. Сейчас другие времена, мужчина более не повелитель для женщины, кормящий ее и устанавливающей правила, так что скажите мальчонке, что он либо слегка опоздал родиться, либо промахнулся со страной, с такими взглядами ему к арабам)))
01.03.17 08:50
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Вик, какая может у него быть любовь к единственной, если этой единственной он постоянно носит различные инфекции? А ей потом лечись? Хороша любовь. А генитальный герпис например, пардон, потенциальная инвалидность и уродство для плода, если не дай бог во время беременности заразиться.
01.03.17 08:30
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ЮликонВик, в Вашей ситуации пугает не желание молодого человека спать со всем, что шевелиться, а его потребность рассказывать это любимой. Ценность мужчины не в количестве половых партнеров, а в его способности создать матери своих детей комфортные условия. Есть шансы выживать в шалаше и слушать бла бла про рай во дворце.
01.03.17 07:49
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Если женская измена - это «совсем другое», то с кем он изменяет? С мужиками чтоль? ;-)
01.03.17 05:49
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КейтЕсли парню тоже 20, то это он из себя мачомэна пытается строить, у него язык больше мозга просто. Ну и ни о какой любви разумеется тут речи нет, вовсе не потому, что он планирует поступать именно так как говорит, а потому что у него повернулся язык такое вам озвучить.
01.03.17 05:18
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Leraа я Алену эксперта процитирую сегодня : " люди потому и считаются венцом творения, что у них есть не только мозг, но и право выбора. Этот выбор, собственно, и отличает разумного, образованного и духовно развитого человека от прочих приматов, кобелей и котов, которые теряют контроль над своими поступками, учуяв течную самку. " Точнее и не скажешь )) )
01.03.17 03:13
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Ему на вас абсолютно фиолетово, я б сказала даже, что он подсознательно (а может и сознательно) пытается от вас избавиться. Ни один самый полигамный "самец" никогда дорогой и любимой женщине не начнет втирать про секс и любовь отдельно. Чисто из страха обидеть ее и потерять. Пусть идет гуляет, без вас.
01.03.17 01:35
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LogkaDegtjaЧе та ржу... Вспомнила песню Слепакова "разговор мужа с женой" Лучше чем Марина Кравец ответила, и придумать нельзя, объясните своему полигамному другу на пальцах, ну "чисто гипотетически": Ты мой самый любимый мужчина на свете, но Я осмелюсь нарушить стойкость твоих идей. Дело в том, что науке известно давным-давно: Моногамны все женщины по природе своей. Не хочу информацией этой тебя пугать, Но послушай внимательно, мой полигамный друг. Расскажу я, какого развития нужно ждать, Если этот сюжет в нашей жизни случится вдруг. Чисто гипотетически, Представь кастрюлю тяжёлую, Которая теоретически Летит тебе прямо в голову. А следом автоматически Летит утюг электрический, Лишая тебя способности Мыслить аналитически. И чисто гипотетически Представь свою новую Audi И взмахи трубы металлической, Её превращающей в старую. Представь, как к тебе приближается Наш острый нож керамический. И вот от тебя отделяется Твой механизм фаллический. И чисто гипотетически Представь себе положение, В котором в палате клинической Ты грустный лежишь без движения. А я улетаю с начальником На жаркий курорт тропический, Давно он туда зовёт меня, Ну, чисто гипотетически.
01.03.17 01:35
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Ellis_@Он думает, наверное, что он Петр Первый. У него тоже такие убеждения были. НУ а если кроме шуток, то он полигамен. И предупредил. Так что, условия игры тебе обьяснили. Решай, играй или не играй.
01.03.17 00:43
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Zavoronok"у мужчины могут быть другие женщины," а если у этих других женщин тоже есть постоянные мужчины, то тогда они им изменяют с ним и он считает это допустимым? Или это только ему изменять не должны, а он вправе ахать всех, кто даёт?
01.03.17 00:38
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Юля БакуДа...вспомнилось ) " Когда мужчина говорит МЫ, он имеет ввиду себя и свой пенис" Вот такая маленькая компания будет метолом проб искать свою женщину. И ведь убеждать придется двоих, что Вы именно та. У вашего молодого человека один любит, другой ищет). В Вы ему про доверие и любовь, а он- Да я то да, да вот он не согласен. Договаривайся с ним!
01.03.17 00:35
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РеджНу прям и добавить нечего к ответам экспертов ))) Вика, не связывайся ))) Проблем потом не оберешься...
01.03.17 00:11