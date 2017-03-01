Как можно любить одну, а спать со всеми?

Посылай. Сразу. Пусть спит, с кем хочет – имеет право. Но и ты имеешь право на то, чтобы иметь одного проверенного сексуального партнёра, в котором уверена на все 100%, и про которого точно знаешь, что он не принесет тебе на конце букет ЗППП, потому что будешь точно знать, что он любит тебя настолько, что на других у него даже не привстанет. Любовь придумали не дураки. И люди потому и считаются венцом творения, что у них есть не только мозг, но и право выбора. Этот выбор, собственно, и отличает разумного, образованного и духовно развитого человека от прочих приматов, кобелей и котов, которые теряют контроль над своими поступками, учуяв течную самку. И подобные заявления, которыми сыпет твой парень, - это тупая попытка выбить себе индульгенцию за будущие измены на том основании, что он – кобель, ему терпеть нельзя, надо бежать и «ахать», а то ж отвалится, пока ты на работе или к маме поехала с ночевкой. Отвалится, вне всяких сомнений. Если воспринимать отношения с женщинами подобным образом, то, как минимум, может понадобиться серьезная помощь венеролога. А потом и остальных терапевтов мужского достоинства. Не советую вообще все это слушать. Приняла к сведению, что перед тобой – кобель, сказала «спасибо за частность» и вычеркнула из списка потенциальных женихов. Парень, который уже сообщил тебе, что трахать он будет всех, кого захочет, не умеет еще любить, и вряд ли научится этому с тобой. Перо ему в хвост.

Сергей

Виктория, ты задаешь вопрос, на который не могут ответить самые лучшие философы с момента появления собственно философов. Вернее, у каждого из них есть свое собственное мнение, чаще всего противоположное оппонентам. Все дело в том, что, «увы» или «ура», но мужская природа действительно подразумевает полигамию. Ученые объясняют это тем, что именно самцы борются друг с другом за территорию, самок, и прочие блага этого Мира, причем так увлеченно, что периодически весьма существенно сокращают собственное поголовье. В результате победителю приходится восстанавливать популяцию, работая, не покладая инструмента, за себя и за того парня. То есть в идеале, самцов всегда меньше, чем самок, отсюда и богатство выбора, и возможность оплодотворять кого угодно и где поймал, не отвлекаясь на вынашивание, выкармливание и воспитание подрастающих отпрысков. Однако и у женской части населения, как бы нам ни пытались доказать обратное, изначально не заложена верность одному партнеру. Это уже придумали те самые философы, преследуя свои собственные, довольно корыстные цели. Да, дамам приходится терять время на беременность и роды, но это не значит, что следующие дети должны быть от того же партнера. Да и желание сексуальной разрядки что у нас, что у вас, одинаковая. Собственно, если посмотреть внимательно, то можно заметить, что в той же дикой природе, из которой мы все вышли, существ, которые составляют моногамные пары на всю жизнь, очень немного. И даже там, где создаются гаремы, стаи или прайды, самки держатся возле одного самца, только пока ему не даст по голове более сильный, после чего, ничтоже сумняшися, меняют привязанность и нежно любят нового вожака. Более того, в период гона, то есть повышенного желания, наши человекообразные, зубастые, гривастые братья и сестры, ходят «налево» только дай. Главное, чтобы альфа-самец со свечкой случайно за елку не зашел и не задал сакральный вопрос «а что это вы тут делаете?». Это я к тому, что на мой личный взгляд, твой приятель пытается выдать желаемое за действительное, когда говорит, что у него есть право на лево, а у тебя нет. Мы все свободны в своих желаниях, и у каждого они имеются. Другое дело, что есть люди, искренне привязывающиеся к своему партнеру и не желающие делить постель с кем-то другим, обуздывающие собственные порывы, и есть те, кто не хочет себя никоим образом ограничивать. Такую привязанность мы называем любовью, и считаем, что тот, кто объявил о ней, берет на себя определенные обязательства. В том числе и не ходить налево. Соответственно, человек, который говорит, что любит, но не хочет себя ни в чем плотском ограничивать, на самом деле не испытывает этого чувства. Да, он может иметь симпатию и выделять тебя из общей массы. Он даже может взять на себя тяжкий долг каждый вечер приходить домой. Однако это не те высокие чувства, о которых ты думаешь. А раз так, то я бы посоветовал предложить молодому человеку вспомнить о равноправии полов, и сообщить, что ты уважаешь его свободу, и поэтому свою тоже ограничивать не станешь. Ну чтобы не обидно было. А еще проще послать его куда подальше и искать того, кто будет тебя хотя бы уважать и не говорить такой ерунды в глаза.