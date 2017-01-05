Или любимая девушка, или любимое дело?
Россия, 22 года
05.01.17
Мнения наших экспертов
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АленаДмитрий, выбирай музыку. Какой смысл пытаться что-то лепить с девушкой, с которой вас связывает только совместная оплата съемной квартиры? Ну, живете вы год под одной крышей, спите вместе. А что еще? Она, любящая и верная, говорит тебе, что ты ее такой, какой есть, вообще не устраиваешь, потому что ты не настоящий мужик, ибо твое любимое занятие – это фигня, и пора заняться делом. Скажи, пожалуйста, а что она в тебе любит? Ты задумывался? Может, у нее просто биологические часы и желание выйти замуж за того, на кого потрачен год ее юной девичьей жизни? И просто других вариантов нет, вот и пытается слепить мужа из того, что есть, то есть, из тебя. Она не принимает тебя «как есть», она пытается сделать из тебя то, что нужно ей. Это любовь? Не обольщайся. Многие девушки в ее возрасте вообще не понимают, зачем цепляются за своих сожителей, и кроме как «теперь или замуж, или позор на всю голову», ничего на ум им не приходит. Отсюда и шантаж, и угрозы, что покончит с собой, если ты ее оставишь. К слову, а где ж тут ультиматум «или я, или музыка»? По-моему, выбора она тебе в принципе не оставила. И, честно говоря, после таких вот разговоров, я бы предпочла уйти. Потому что такие заявления – это тема для общения с психиатром. Заставлять другого человека поступать так, как тебе хочется, путем угроз самоубийства – это низость и шантаж в чистом виде. А еще – это повод задуматься, что из себя представляет твоя девушка. Точнее, чего она из себя не представляет. Если она действительно готова расстаться с жизнью, значит, ничего хорошего и путного у нее в жизни нет. Значит, она сама из себя ничего не представляет. И, возможно, ее ревность к твоим занятиям музыкой имеет совершенно иной подтекст, о котором ты не представляешь. Может, проблема не в потенциальных фанатках, а в том, что она сама рядом с тобой ничего из себя не представляет. И не в поклонницах дело, а в том, что на фоне талантливого парня ее серость и бесталанность будет особенно очевидна. У нее нет собственных хобби, она сама ничем не занимается, и кроме эпитета «хозяйственная», вероятно, ничего в свои 20+ лет не добилась. Отлично, хозяйственную и верную домохозяйку ты всегда себе найдешь. А вот как жить с человеком, с которым у тебя нет ничего общего, и который не вдохновляет, а, наоборот, пилит крылья лобзиком, по живому, - вот об этом тебе стоит задуматься. Так что, на мой взгляд, в 22 года ты имеешь полное право выбрать музыку, а не девушку, которая тебя не любит, но очень хочет замуж, любой ценой, даже путем угроз самоубийства. Кстати, на счет угроз – я бы не поверила. Просто потому, что те, кто реально готов наложить на себя руки, они не кричат об этом, а просто делают. Твоя же сожительница явно пытается тебя любыми способами заставить делать то, что ей надо. Только и всего.
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СергейДмитрий, на мой взгляд, тебе стоит задуматься о целесообразности продолжения данных отношений. Видишь ли, я сам когда-то был молодым и влюбленным, и приятели мои были, а потому помню, что по-настоящему любимых девушек мы таким образом не обсуждали. Просто потому, что страшно было потерять. Ведь любой нормальный человек понимает, что сказанное кому-то слово, может быть передано еще кому-то, а уж письмо тем более. А что, если передадут возлюбленной, и она уйдет? Другое дело, когда нет особых чувств, совместное проживание начало надоедать, а смелости, чтобы признаться в этом, не хватает. Вот тогда и появляются подобные провокации, чтобы девушка якобы случайно нашла переписку, вспылила и либо сама ушла, либо дала повод. Твоя дама сама не сбежала, но повод для расставания ты уже нашел и даже прикинул как лучше его использовать. Так что не стоит строить из себя белого и пушистого. И вместо того, чтобы понапрасну тратить время и свое и девушки, лучше наберись смелости, возьми на себя ответственность за расставание и уйди. Ведь ничего серьезного ты с этой подругой в ближайшие годы не планируешь, от внимания слушательниц отказываться не собираешься, а потому не порть жизнь ни себе, ни ей. Хотя, конечно, можете еще какое-то время потрепать друг другу нервы, но потом все равно расстанетесь. Вы слишком разного хотите.
Обсуждение 7
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ПрелестьОднозначно - музыка. Потому что ни один мужчина не позволить ни одной девушке так ставить условия. Но главное ещё и то, что конечно Музыка, чтобы смог заработать, а только потом позволять заводить себе женщинский обслуживающий твой быт и потребности персонал. У неё уже крыша съехала ждать достойного мужчину. Но она не понимает, что " сама дура". Персонал в одном лице без ЗП уже отработанный материал.
05.01.17 11:34
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KoshkaПидагог и пианист, ага. По факту ноль, где музыка-то? Альбом какой-то, который когда-то там выйдет. А пока обсуждения симпатичных девочек. Действительно, и чем это подруга недовольна?
05.01.17 10:01
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ЮликонУважаемые кроты, а не посчитать ли нам ?// за квартиру платят поровну, девушка бесплатно готовит, стирает и обслуживает. Когда девушка уезжает, парень остается без борща и котлетосов, что вызывает у него истерику. От девушки он уходить не хочет, потому что найти хозяйственную девушку, читай прислугу, которая будет платить за квартиру, не проситься на ручки и обслуживать господина, довольно трудно. И жениться то Дима явно не планирует, ему и так комфортно. Больные отношения для обоих и музыка тут не причем совершенно.
05.01.17 10:01
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НеледиХа, у меня бы тоже поменялось мнение о человеке, найди я такую переписку, пусть бы мне там потом годами поясняли, что это такой вот очень острый вид юмора. И далее я бы уже отпустившего такие шуточки тоже не жалела бы, и объективную оценку таланту тоже могла бы дать, и мужским качествам тоже. Что так удивило экспертов?)
05.01.17 04:50
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ZavoronokА что такое настоящий мужик в её понимании? Тот, который будет пить, бить и изменять? Ну таких сейчас довольно много развелось, пусть подыщет подходящего.
05.01.17 00:55
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KrazyХехе, Алена отожгла. Девушка завидует таланту и пытается затянуть в свое серое обывательское болото. А по теме, а нефик с друзьями девушек обсуждать и своих, и поклонниц. По-хорошему она должна была вас послать сразу в пешее эротическое. Я рисовала до недавнего времени (надеюсь скоро опять начну), мне бы и в голову бы не пришло заявить "смотри какой симпатяжка мне коммент в девианарт оставил".
05.01.17 00:48
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Пишу и стираю... Дима, хоти быть космонавтом. Или балериной. (С)
05.01.17 00:28