Или любимая девушка, или любимое дело?

Алена

Дмитрий, выбирай музыку. Какой смысл пытаться что-то лепить с девушкой, с которой вас связывает только совместная оплата съемной квартиры? Ну, живете вы год под одной крышей, спите вместе. А что еще? Она, любящая и верная, говорит тебе, что ты ее такой, какой есть, вообще не устраиваешь, потому что ты не настоящий мужик, ибо твое любимое занятие – это фигня, и пора заняться делом. Скажи, пожалуйста, а что она в тебе любит? Ты задумывался? Может, у нее просто биологические часы и желание выйти замуж за того, на кого потрачен год ее юной девичьей жизни? И просто других вариантов нет, вот и пытается слепить мужа из того, что есть, то есть, из тебя. Она не принимает тебя «как есть», она пытается сделать из тебя то, что нужно ей. Это любовь? Не обольщайся. Многие девушки в ее возрасте вообще не понимают, зачем цепляются за своих сожителей, и кроме как «теперь или замуж, или позор на всю голову», ничего на ум им не приходит. Отсюда и шантаж, и угрозы, что покончит с собой, если ты ее оставишь. К слову, а где ж тут ультиматум «или я, или музыка»? По-моему, выбора она тебе в принципе не оставила. И, честно говоря, после таких вот разговоров, я бы предпочла уйти. Потому что такие заявления – это тема для общения с психиатром. Заставлять другого человека поступать так, как тебе хочется, путем угроз самоубийства – это низость и шантаж в чистом виде. А еще – это повод задуматься, что из себя представляет твоя девушка. Точнее, чего она из себя не представляет. Если она действительно готова расстаться с жизнью, значит, ничего хорошего и путного у нее в жизни нет. Значит, она сама из себя ничего не представляет. И, возможно, ее ревность к твоим занятиям музыкой имеет совершенно иной подтекст, о котором ты не представляешь. Может, проблема не в потенциальных фанатках, а в том, что она сама рядом с тобой ничего из себя не представляет. И не в поклонницах дело, а в том, что на фоне талантливого парня ее серость и бесталанность будет особенно очевидна. У нее нет собственных хобби, она сама ничем не занимается, и кроме эпитета «хозяйственная», вероятно, ничего в свои 20+ лет не добилась. Отлично, хозяйственную и верную домохозяйку ты всегда себе найдешь. А вот как жить с человеком, с которым у тебя нет ничего общего, и который не вдохновляет, а, наоборот, пилит крылья лобзиком, по живому, - вот об этом тебе стоит задуматься. Так что, на мой взгляд, в 22 года ты имеешь полное право выбрать музыку, а не девушку, которая тебя не любит, но очень хочет замуж, любой ценой, даже путем угроз самоубийства. Кстати, на счет угроз – я бы не поверила. Просто потому, что те, кто реально готов наложить на себя руки, они не кричат об этом, а просто делают. Твоя же сожительница явно пытается тебя любыми способами заставить делать то, что ей надо. Только и всего.