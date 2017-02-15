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И повода серьезного для развода нет, и боюсь


У меня от первого брака две дочки, и я снова вышла замуж. Родился сын. Отношения всегда были непростые. У меня – с мужем, у девочек – с отчимом. Он очень правильный, требует дисциплины, порядка, сам положительный, но орет на детей, если они провинились, считая, что я их не воспитываю. Я против крика и визга, мне это не нравится, я его уже ненавижу. Но нет повода серьезного развестись, и оставить сына без отца боюсь. Вчера у старшей увидела на руке порезы (ей14). Муж красивый, умный, спортивный, хорошо зарабатывает (но кошельки у нас отдельные), он быстро кому-нибудь понадобится, но мне так все опротивело, что я этому только порадуюсь.
Елена,
Россия, 42 года
15.02.17
И повода серьезного для развода нет, и боюсь

Мнения наших экспертов

  • Алена

    В чем именно вопрос? Как найти серьезный повод для развода? Или как побороть в себе страх остаться одной? Я вот не верю в состоятельность фразы «живу с мужем ради детей». Не правда. Живет баба с мужиком ради собственного удобства, а дети – предлог. Потому что так оно выглядит весомее. Вроде как не ради себя, а ради детей, собой жертвуя. Еще если отдельные уникумы, которые повторно замуж выходят, имея детей, и тоже лепечут «не ради себя, деточкам папа нужен». Так вот, деточкам, девочкам, мальчикам нужны забота, любовь и безопасность. Им нужно с рождения чувство защищенности. Им нужно быть уверенными во взрослых, с которыми они живут рядом. Потому что если они не могут быть уверенными в них, то как можно верить остальному миру? Знаешь, почему некоторые хозяйские собаки ведут себя неадекватно? Потому что их хозяева для них непредсказуемы. Никогда не знаешь логики – за что побили, за что погладили. Так и у детей. Если нет гарантии, что нарвешься на обструкцию со стороны родителя, то нервничать ребенок начинает заранее. И, конечно, у детей очень хорошо развита интуиция. Они хорошо чувствуют отношения между своими близкими взрослыми. И твою ненависть и зависимость от мужа дочки уже давно считали. И то прочли, что ты унижаешься и позволяешь унижать их, потому что тебе страшно остаться без мужика. Поверь, уважения тебе это не прибавит. Более того, сбегут от тебя дети и забудут дорогу домой. И то, что старшая дочка в 14 лет уже пробует причинять себе боль – плохой знак. Уверенный в своей семье ребенок не станет себе вредить даже на «слабо». И, может, пора бы уже заняться детьми и их психологическими проблемами, пока не поздно, вместо того, чтобы сидеть и ждать «серьезный повод» для развода. Бог знает, как вообще твой «правильный» муж ведет себя с твоими дочерями, когда тебя радом нет. В тихом омуте…

  • Сергей

    Елена, честно говоря, я не понимаю смысла твоего письма. Ты вышла замуж за мужчину, с которым всегда были сложные отношения и у тебя, и у твоих дочерей. Возникает вопрос – а зачем выходила? Нет, понятное дело, что красивый, умный и хорошо зарабатывающий дяденька - это довольно завидная партия. Но ведь сама пишешь, что все с ним было не просто, причем не только у тебя, но, самое главное, у твоих девочек. То есть ты заранее, сознательно, соглашалась с тем, что им будет плохо, что нормальных отношений не будет, лишь бы тебе можно было покрасоваться штампом в паспорте? Замечательно. Высокие отношения. Нет, я могу понять, если ты надеялась, что со временем все наладится. Но ведь не налаживалось. И ты это видела. Однако вместо того, чтобы поставить вопрос ребром и заставить мужа вести себя без оскорблений, или вообще уйти, когда ситуация начала накаляться, ты решила родить еще одного ребенка. Теперь ситуация еще больше усложнилась. Девчонки подрастают, старшая в подростковый возраст входит, у неё протест против унижений с каждым днем все сильнее проявляться начинает, а ты опять ничего делать не хочешь, отговариваясь страхом оставить сына без отца. Это ведь самое важное. А если муж тебя оставит без дочек – да ладно, переживем как-нибудь? Увы, но если ты сама не понимаешь, что может произойти, если тебе все-равно, как твои дочери себя чувствуют и какими станут ваши взаимоотношения в недалеком будущем, то вряд ли кто-то сможет тебе помочь. Лично я считаю, что в семье, где папа позволяет себе унижать детей, такой папа должен быть изредка приходящим. Так всем будет лучше. Даже его родному сыну. Иначе слишком велика вероятность больших трагедий у всех.

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Обсуждение 63  

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Лучшие комментарии

  • Прелесть
    Елена, я боюсь, что мои посты Вы примите только как критику и надуетесь. Поэтому очень прошу начните искать в интернете хотя бы материалы о семье. Очень многие люди действительно путаются в этих знаниях. Если по роду генетически этих знаний не заложено, то не одно поколение будет колбасить от собственного невежества. Облегчите себе жизнь - начните изучать для чего создаются семьи. Я искренне желаю Вам успехов в изменении мышления. Иначе вымотаетесь от разочарований и детей заведёте в ад.
    		15.02.17 13:14
         
    3
         
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  • Летний снег
    Ужас!!!! Да Вам надо думать, как не потерять детей во всех смыслах! Любой ор, крик- это носилие. Так же как и физ. избиение, перед которым, мы совершенно не защищены. Ващих детей регудярно избивают звуком,Причем это делает " прекрасный во всех отношениях" распустившийся на маленьких людей мужлан. Вы так спокойно- видела следв от порезов на руке у дочери... ВЫ ЧТО- НЕНОРМАЛЬНАЯ!!!!!!!! Вам надо детей выводить из суицидных состояний вообще. У меня дочь очень тяжело перенесла семейный скандал и смерть близкого ей человека в семье ее отца. Тоже замкнулась, стала есть сладкое в постели, плакать без причин, в школе тут же получились проблемы. Я просто вступила с миром в бой за мою дочь. Просто битва в которой я не могу проиграть. Я бы не стала жить , если бы все как то плохо кончилось. Я победила ! Я была счастлива, когда моя дочь первый раз засмеялась после всех испытаний. Выши девочки смеются? Вы счастливы? Как то не зачем разводится у Вас? Да Вам просто бежат от туда надо! Вы как вообще жить будете, если не дай Бог!!! что нибудь случиться с детьми??? Так же теребить носовой платок и размышлять о том как не оставить детей без отца?Ужас какой то!!!
    		15.02.17 12:30
         
    7
         
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  • Юликон
    Девы, если развернуть тему. девочки пережили развод родителей и мужчина-отец ушел из их жизни и мужчины закладывающего понимание эм и жо не было. сейчас девочки видят мужчину-мужа мамы-отец их брата , который тоже не образец для подражания. И самый трешь, роль мамы в жизни детей в процессе их взаимодействия с окружающим миром. ребенок режет руки, мама пишет в инет. что нужно сделать, чтобы мама посадила ребенка и спросила как дела милая.
    		 15.02.17 12:26
         
    1
         
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  • Annelija
    Что-то не стыкуется определение весь такой положительный с «отдельными кошельком» и криком на детей. А зачем тогда нужен хорошо зарабатывающий муж, который не может наладить отношения с детьми и супругой и не вносит свой кошелёк в семейный бюджет? Но самое пугающее - порезы на
    		 15.02.17 11:50
         
    4
         
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  • Прелесть
    Очень странно жадного психопате принимать за правильного. Очень коротко: мужчина правильный это только тот, который женится от распирающего желания любить отдавать заботиться. Для чего Ваш красавец женился - большой секрет. Сочувствую Вы родили ошибочно. Он не оценил. Ему оно не надо. Он НЕ правильный мужчина. У него нет правильных потребностей. Очень странно - жить в ненависти разве не повод для расставания?
    		15.02.17 11:27
         
    8
         
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  • Koshka
    Что за гадость я только что прочитала?
    		 15.02.17 11:24
         
    6
         
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  • Ольга
    Наверно Елена и замуж выходила по принципу "вроде хороший мужик, надо брать", как в магазине по акции. Взяла, а товар-то оказался бракованный. И выбросить жалко, жаба душит, и пользы от него мало.
    		 15.02.17 11:13
         
    4
         
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  • Ромашка_
    Кошельки отдельные, но не детей орет? Интересно.
    		15.02.17 11:07
         
    3
         
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  • Персикова
    Он очень правильный, сам положительный, Муж красивый, умный, спортивный, хорошо зарабатывает . - Это вы про мужа своего? А теперь слушайте правду : Ваш муж мелочный , жадный , закомплексованный , самовлюбленный псих. Потому , что "правильный" , как вы его охарактеризовали , в первую очередь не разделял детей на наших и ваших , остальное не имеет смысла описывать , для вас , как вижу, это всё равно не имеет значения. Насчет порезов дочери вы так спокойно и вскользь. , что даже нечего сказать... Жаль девочек.
    		15.02.17 10:47
         
    12
         
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  • лаки
    ну ппц..не, ну я понимаю, вам видимо было принципиально выйти снова замуж, доказать себе и окружающим, что вы ого-го даже с двумя детьми на руках, но вы очнитесь уже! перестаньте казаться, начните быть, жизнь это не фотки в фб или инста, у вас дочь уже руки режет, вы мужика своего ненавидите, деньгами он вас не содержит, гнобит вас, НО повода вы серьезного развестись вы не видите! ппц, а что было бы для вас таким поводом,а? вы перестаньте изображать счастливую женщину, перестаньте врать себе, а то так и дочь потеряете не дай Бог(( подросток видит и чувствует фальш, ее это лицемерие убивает, может она уже в какой-то группе смерти в инете торчит и ее время пошло - ппц, спасать ребенка надо, что ж вы дура-то такая(((
    		 15.02.17 09:41
         
    12
         
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    • лаки
      срочно прочтите материалы какие найдете, по тегу "группы смерти в интернете", там все подробности, признаки и тыды, сосредоточьтесь на главном уже. и вы уверены, что отчим адеккватно с дочками ведет себя? вы можете откровенно с ней поговорить? мало ли..
      		 15.02.17 09:52
           
      7
           
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  • Юликон
    я могу поспорить, что там не только кошельки разные, но мужичок еще пришел жить в квартиру героини и старших девочек подвинули ради нового ребенка и нового мужа мамы. Девочки могут испытывать банальный бытовой дискомфорт. Хотите сохранить брак, станьте сильной и установите правила в своем доме, мужчина живущий в чужом доме отдельным кошельком, должен сидеть и молчать в тряпочку. Он может считать, что облагородил разведенку с детьми и прямо весь такой царь всея колхоза, но как правило такие люди слабы и подчиняются более сильному. И подсчитайте все расходы, тут на Клео была история такого примака, когда выяснилось, что женщина в декрете тратила на его содержание больше чем на он, на нового ребенка.
    		 15.02.17 08:45
         
    11
         
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  • Марго
    И ещё подумала: надо бы просто спросить дочь о порезах. Может ,ваши отношения с мужем не имеют к этому отношения. Это м.б. и несчастная любовь, и предательство подруги, и неудачи в школе. Разговаривать и с детьми и с мужем. Может и он не прочь развестись и тоже не видит повода и родного ребёнка жалко оставлять.
    		 15.02.17 08:04
         
    4
         
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    • Ромашка_
      Ну, давайте не нагнетать. Мы же не знаем, отчего у девочки порезы. Может быть, она безответно в мальчика влюбилась и не знает, как привлечь его внимание? В любом случае девочке нужно внимание, с ней что-то происходит, но не обязательно, что это дисциплина, насаждаемая отчимом
      		 15.02.17 11:09
           
      2
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • корЗинка
    Порезы - не повод?о_o. И что, вам с того красивого и хорошо зарабатывающего барана хоть шерсти клок обломился?
    		 15.02.17 08:01
         
    8
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 50/50
    "Муж красивый, умный, спортивный, хорошо зарабатывает " прекрасные качества и способности. только они НЕ ПРО ВАС) про Вас - это ор, отдельный кошелек и притеснение Ваших детей
    		 15.02.17 07:43
         
    18
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • rerfhfxf
    Случай ваш не редкий, Елена, к сожалению. Но вы как-то не понимаете, что ваши дети живут ужасней вас. Вы можете сделать выбор, а они нет. Они должны жить в невыносимой атмосфере, и Бог знает, куда то может их завести( если вы любите своих детей, вы сделаете правильный выбор.
    		 15.02.17 07:39
         
    12
         
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  • Эльга
    Офигеть, у автора критерии положительности мужика!
    		 15.02.17 06:06
         
    6
         
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  • Krazy
    Блин, у неё дочь руки режет, а она на клео письма строчит про мужика своего О_о
    		 15.02.17 03:03
         
    17
         
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  • Джей
    я его уже ненавижу. Но нет повода серьезного развестись// логично, чО)) у дочери на руке порезы, мамаша, вы чего?? Обалдели???
    		 15.02.17 01:02
         
    11
         
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    • лаки
      не, ну кто ж ее ненависть видит то? тока семья, а зато перед окружающими можно таким мужиком хвастать - красив, молод, спортивен, лучше б жеребца себе купила что ли....это письмо иллюстрация темы "казаться, но не быть"
      		 15.02.17 09:45
           
      8
           
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  • Зоя
    Скажите ему,что как бы он ни орал,с отдельным кошельком авторитета нет.
    		15.02.17 01:00
         
    11
         
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  • Марно
    И почему эксперты и некоторые барышни так напирают на то, что отчим обязательно должен домогаться народных дочерей? В реальной жизни ни одного случая не знаю.Человек может быть скотина, н о не все же педофилы!!!
    		 15.02.17 00:52
         
    3
         
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