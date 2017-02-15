И повода серьезного для развода нет, и боюсь
Россия, 42 года
15.02.17
Мнения наших экспертов
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АленаВ чем именно вопрос? Как найти серьезный повод для развода? Или как побороть в себе страх остаться одной? Я вот не верю в состоятельность фразы «живу с мужем ради детей». Не правда. Живет баба с мужиком ради собственного удобства, а дети – предлог. Потому что так оно выглядит весомее. Вроде как не ради себя, а ради детей, собой жертвуя. Еще если отдельные уникумы, которые повторно замуж выходят, имея детей, и тоже лепечут «не ради себя, деточкам папа нужен». Так вот, деточкам, девочкам, мальчикам нужны забота, любовь и безопасность. Им нужно с рождения чувство защищенности. Им нужно быть уверенными во взрослых, с которыми они живут рядом. Потому что если они не могут быть уверенными в них, то как можно верить остальному миру? Знаешь, почему некоторые хозяйские собаки ведут себя неадекватно? Потому что их хозяева для них непредсказуемы. Никогда не знаешь логики – за что побили, за что погладили. Так и у детей. Если нет гарантии, что нарвешься на обструкцию со стороны родителя, то нервничать ребенок начинает заранее. И, конечно, у детей очень хорошо развита интуиция. Они хорошо чувствуют отношения между своими близкими взрослыми. И твою ненависть и зависимость от мужа дочки уже давно считали. И то прочли, что ты унижаешься и позволяешь унижать их, потому что тебе страшно остаться без мужика. Поверь, уважения тебе это не прибавит. Более того, сбегут от тебя дети и забудут дорогу домой. И то, что старшая дочка в 14 лет уже пробует причинять себе боль – плохой знак. Уверенный в своей семье ребенок не станет себе вредить даже на «слабо». И, может, пора бы уже заняться детьми и их психологическими проблемами, пока не поздно, вместо того, чтобы сидеть и ждать «серьезный повод» для развода. Бог знает, как вообще твой «правильный» муж ведет себя с твоими дочерями, когда тебя радом нет. В тихом омуте…
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СергейЕлена, честно говоря, я не понимаю смысла твоего письма. Ты вышла замуж за мужчину, с которым всегда были сложные отношения и у тебя, и у твоих дочерей. Возникает вопрос – а зачем выходила? Нет, понятное дело, что красивый, умный и хорошо зарабатывающий дяденька - это довольно завидная партия. Но ведь сама пишешь, что все с ним было не просто, причем не только у тебя, но, самое главное, у твоих девочек. То есть ты заранее, сознательно, соглашалась с тем, что им будет плохо, что нормальных отношений не будет, лишь бы тебе можно было покрасоваться штампом в паспорте? Замечательно. Высокие отношения. Нет, я могу понять, если ты надеялась, что со временем все наладится. Но ведь не налаживалось. И ты это видела. Однако вместо того, чтобы поставить вопрос ребром и заставить мужа вести себя без оскорблений, или вообще уйти, когда ситуация начала накаляться, ты решила родить еще одного ребенка. Теперь ситуация еще больше усложнилась. Девчонки подрастают, старшая в подростковый возраст входит, у неё протест против унижений с каждым днем все сильнее проявляться начинает, а ты опять ничего делать не хочешь, отговариваясь страхом оставить сына без отца. Это ведь самое важное. А если муж тебя оставит без дочек – да ладно, переживем как-нибудь? Увы, но если ты сама не понимаешь, что может произойти, если тебе все-равно, как твои дочери себя чувствуют и какими станут ваши взаимоотношения в недалеком будущем, то вряд ли кто-то сможет тебе помочь. Лично я считаю, что в семье, где папа позволяет себе унижать детей, такой папа должен быть изредка приходящим. Так всем будет лучше. Даже его родному сыну. Иначе слишком велика вероятность больших трагедий у всех.
Обсуждение 63
Лучшие комментарии
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Интересны подробности про "разные кошельки ". Это как? Не моих детей сама содержи? В целом визжащий мужик- это жесть. Опротивел однозначно. Так и в чем вопрос?
15.02.17 00:08 Контекст комментария
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50/50"Муж красивый, умный, спортивный, хорошо зарабатывает " прекрасные качества и способности. только они НЕ ПРО ВАС) про Вас - это ор, отдельный кошелек и притеснение Ваших детей
15.02.17 07:43 Контекст комментария
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Блин, у неё дочь руки режет, а она на клео письма строчит про мужика своего О_о
15.02.17 03:03 Контекст комментария
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ZavoronokТакое ощущение, что Елену жаба душит такого положительного из себя мужика отдавать на сторону.
15.02.17 00:44 Контекст комментария
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rerfhfxfСлучай ваш не редкий, Елена, к сожалению. Но вы как-то не понимаете, что ваши дети живут ужасней вас. Вы можете сделать выбор, а они нет. Они должны жить в невыносимой атмосфере, и Бог знает, куда то может их завести( если вы любите своих детей, вы сделаете правильный выбор.
15.02.17 07:39 Контекст комментария
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ПрелестьЕлена, я боюсь, что мои посты Вы примите только как критику и надуетесь. Поэтому очень прошу начните искать в интернете хотя бы материалы о семье. Очень многие люди действительно путаются в этих знаниях. Если по роду генетически этих знаний не заложено, то не одно поколение будет колбасить от собственного невежества. Облегчите себе жизнь - начните изучать для чего создаются семьи. Я искренне желаю Вам успехов в изменении мышления. Иначе вымотаетесь от разочарований и детей заведёте в ад.
15.02.17 13:14
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Летний снегУжас!!!! Да Вам надо думать, как не потерять детей во всех смыслах! Любой ор, крик- это носилие. Так же как и физ. избиение, перед которым, мы совершенно не защищены. Ващих детей регудярно избивают звуком,Причем это делает " прекрасный во всех отношениях" распустившийся на маленьких людей мужлан. Вы так спокойно- видела следв от порезов на руке у дочери... ВЫ ЧТО- НЕНОРМАЛЬНАЯ!!!!!!!! Вам надо детей выводить из суицидных состояний вообще. У меня дочь очень тяжело перенесла семейный скандал и смерть близкого ей человека в семье ее отца. Тоже замкнулась, стала есть сладкое в постели, плакать без причин, в школе тут же получились проблемы. Я просто вступила с миром в бой за мою дочь. Просто битва в которой я не могу проиграть. Я бы не стала жить , если бы все как то плохо кончилось. Я победила ! Я была счастлива, когда моя дочь первый раз засмеялась после всех испытаний. Выши девочки смеются? Вы счастливы? Как то не зачем разводится у Вас? Да Вам просто бежат от туда надо! Вы как вообще жить будете, если не дай Бог!!! что нибудь случиться с детьми??? Так же теребить носовой платок и размышлять о том как не оставить детей без отца?Ужас какой то!!!
15.02.17 12:30
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ЮликонДевы, если развернуть тему. девочки пережили развод родителей и мужчина-отец ушел из их жизни и мужчины закладывающего понимание эм и жо не было. сейчас девочки видят мужчину-мужа мамы-отец их брата , который тоже не образец для подражания. И самый трешь, роль мамы в жизни детей в процессе их взаимодействия с окружающим миром. ребенок режет руки, мама пишет в инет. что нужно сделать, чтобы мама посадила ребенка и спросила как дела милая.
15.02.17 12:26
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AnnelijaЧто-то не стыкуется определение весь такой положительный с «отдельными кошельком» и криком на детей. А зачем тогда нужен хорошо зарабатывающий муж, который не может наладить отношения с детьми и супругой и не вносит свой кошелёк в семейный бюджет? Но самое пугающее - порезы на
15.02.17 11:50
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50/50"А зачем тогда нужен хорошо зарабатывающий муж, который не может наладить отношения с детьми и супругой и не вносит свой кошелёк в семейный бюджет?" Чтобы хвастать на одноклассниках или др.сайтах))) второй раз вышла, третьего родила, муж красавец!)) жизнь удалась)
15.02.17 12:05
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ЮликончОрт, картинка с инстаграмма не инсталируется в жизнь:))
15.02.17 12:18
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50/50у ванильных инстаграмщиц так и происходит, ваниль, любовь, потом бац - и развод следующей картинкой в том же ряду))) "мы решили расстаца, в жизни так бывает"))
15.02.17 12:22
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лакикстати, да, я заметила как только очередная звезда начинает рассказывать как они любят друг друга и заваливать сеть иллюстрациями этой любви - ну максимумч ерез полгода будет развод...очень подтверждается эта закономерность, да и не со звездами даже тоже работает, кстати)
15.02.17 12:37
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ПрелестьОчень странно жадного психопате принимать за правильного. Очень коротко: мужчина правильный это только тот, который женится от распирающего желания любить отдавать заботиться. Для чего Ваш красавец женился - большой секрет. Сочувствую Вы родили ошибочно. Он не оценил. Ему оно не надо. Он НЕ правильный мужчина. У него нет правильных потребностей. Очень странно - жить в ненависти разве не повод для расставания?
15.02.17 11:27
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KoshkaЧто за гадость я только что прочитала?
15.02.17 11:24
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дама устроила свое женское счастье. по ее разумению
15.02.17 11:28
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ПрелестьМне кажется, она взяла беременностью. А итог только усложнил её жизнь. Зачем люди так наворачивают себе сложности сначала детьми браком а только потом узнаванием? В итоге же сами несут груз последствий суеты. Когда есть 2 детей кандидата надо особо изучить прежде чем соединяться через ребёнка. Теперьголовп у неё болит " как оставить сына без отца". Не было забот купила баба порося :-(.
15.02.17 11:34
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Юликонмы опять завидуем чтоли ?:)))
15.02.17 11:40
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ОльгаНаверно Елена и замуж выходила по принципу "вроде хороший мужик, надо брать", как в магазине по акции. Взяла, а товар-то оказался бракованный. И выбросить жалко, жаба душит, и пользы от него мало.
15.02.17 11:13
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Кошельки отдельные, но не детей орет? Интересно.
15.02.17 11:07
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Он очень правильный, сам положительный, Муж красивый, умный, спортивный, хорошо зарабатывает . - Это вы про мужа своего? А теперь слушайте правду : Ваш муж мелочный , жадный , закомплексованный , самовлюбленный псих. Потому , что "правильный" , как вы его охарактеризовали , в первую очередь не разделял детей на наших и ваших , остальное не имеет смысла описывать , для вас , как вижу, это всё равно не имеет значения. Насчет порезов дочери вы так спокойно и вскользь. , что даже нечего сказать... Жаль девочек.
15.02.17 10:47
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лакину ппц..не, ну я понимаю, вам видимо было принципиально выйти снова замуж, доказать себе и окружающим, что вы ого-го даже с двумя детьми на руках, но вы очнитесь уже! перестаньте казаться, начните быть, жизнь это не фотки в фб или инста, у вас дочь уже руки режет, вы мужика своего ненавидите, деньгами он вас не содержит, гнобит вас, НО повода вы серьезного развестись вы не видите! ппц, а что было бы для вас таким поводом,а? вы перестаньте изображать счастливую женщину, перестаньте врать себе, а то так и дочь потеряете не дай Бог(( подросток видит и чувствует фальш, ее это лицемерие убивает, может она уже в какой-то группе смерти в инете торчит и ее время пошло - ппц, спасать ребенка надо, что ж вы дура-то такая(((
15.02.17 09:41
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Юликоня могу поспорить, что там не только кошельки разные, но мужичок еще пришел жить в квартиру героини и старших девочек подвинули ради нового ребенка и нового мужа мамы. Девочки могут испытывать банальный бытовой дискомфорт. Хотите сохранить брак, станьте сильной и установите правила в своем доме, мужчина живущий в чужом доме отдельным кошельком, должен сидеть и молчать в тряпочку. Он может считать, что облагородил разведенку с детьми и прямо весь такой царь всея колхоза, но как правило такие люди слабы и подчиняются более сильному. И подсчитайте все расходы, тут на Клео была история такого примака, когда выяснилось, что женщина в декрете тратила на его содержание больше чем на он, на нового ребенка.
15.02.17 08:45
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KoshkaДа и с какой стати он считает, что у него вообще право есть кого-то воспитывать? С себя пусть начнёт.
15.02.17 11:16
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Ну почему? Мужчина женился на женщине с детьми и они теперь семья. И , конечно , он может и должен принимать участие в воспитании детей , пусть даже он не биологический отец . Только данный экземпляр не совсем верно понимает значение слов семья и воспитание . Да и мать , похоже , тоже .
15.02.17 12:18
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ПрелестьМужчина вошедший в семью должен воспитывать и именно поднимать вверх подрастающее поколение. Но только здесь нет даже женщины. Какой с него спрос. Такое же куку. Как и мама. Какими то непонятными мультиками оба представляют себе своё существование. Скорее только первая ступень по Маслоу :-( Дети плоды секса и ничего другого. Ушла, чтобы не сливаться с этими энергиями надолго. Солнечного дня!
15.02.17 12:32
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МаргоИ ещё подумала: надо бы просто спросить дочь о порезах. Может ,ваши отношения с мужем не имеют к этому отношения. Это м.б. и несчастная любовь, и предательство подруги, и неудачи в школе. Разговаривать и с детьми и с мужем. Может и он не прочь развестись и тоже не видит повода и родного ребёнка жалко оставлять.
15.02.17 08:04
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Порезы - не повод?о_o. И что, вам с того красивого и хорошо зарабатывающего барана хоть шерсти клок обломился?
15.02.17 08:01
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50/50"Муж красивый, умный, спортивный, хорошо зарабатывает " прекрасные качества и способности. только они НЕ ПРО ВАС) про Вас - это ор, отдельный кошелек и притеснение Ваших детей
15.02.17 07:43
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rerfhfxfСлучай ваш не редкий, Елена, к сожалению. Но вы как-то не понимаете, что ваши дети живут ужасней вас. Вы можете сделать выбор, а они нет. Они должны жить в невыносимой атмосфере, и Бог знает, куда то может их завести( если вы любите своих детей, вы сделаете правильный выбор.
15.02.17 07:39
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ЭльгаОфигеть, у автора критерии положительности мужика!
15.02.17 06:06
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Блин, у неё дочь руки режет, а она на клео письма строчит про мужика своего О_о
15.02.17 03:03
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ЕсенияУжас, да! Нереальное письмо
15.02.17 10:50
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KoshkaДаже рассуждать не хочется. У матери не все дома.
15.02.17 11:18
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ПрелестьЯ согласна что у матери не все дома. Хотя бы потому что именно она допускает что мужчина в доме кричит на девочек. Это не допустимо вообще. Она унижается перед мужланом. Кошелёк отдельно тоже не допустимо! Она жена хозяйка или как? Она действительно невежда тут мужик прав и сапог сапогу пара. Он с удовольствием женился. Можно. Пользовать. Невежду невеждой. Отстой короче.
15.02.17 12:01
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Джейя его уже ненавижу. Но нет повода серьезного развестись// логично, чО)) у дочери на руке порезы, мамаша, вы чего?? Обалдели???
15.02.17 01:02
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ЗояСкажите ему,что как бы он ни орал,с отдельным кошельком авторитета нет.
15.02.17 01:00
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МарноИ почему эксперты и некоторые барышни так напирают на то, что отчим обязательно должен домогаться народных дочерей? В реальной жизни ни одного случая не знаю.Человек может быть скотина, н о не все же педофилы!!!
15.02.17 00:52
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МаргоСергей Шнуров 19 марта 2015 года выступил с предложением запретить продажу алкоголя и наркотиков лицам без высшего образования. Жениться на женщинах с дочерьми тоже должны только люди со справкой о психическом здоровье. Страна катится в тартарарам.
15.02.17 01:10
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€Точно.
15.02.17 01:16
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50/50ну да Шнуров сказал, и страна укатилась) балдею от логики) а еще - если Вы чего-то не видели, это не значит, что этого нет. кстати, в Вами небось любимой Европе педофилия-то не редкость, к сожалению
15.02.17 07:41
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А секситься тоже можно запретить. Ага. И мультиварки продавать, из них шикарные самогонный аппараты получаются.
15.02.17 08:04
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Проходя мимоНа самом деле высшее образование предполагает хоть какую-то адекватность. Это не значит, что без высшего все дураки, отнюдь! Или с ним - все умные. Но приглядитесь - вокруг нас много людей не совсем вменяемых, но они имеют те же права, голосуют, женятся, водят машины и т.д. Конечно, такая постановка вопроса не согласуется с правами человека и вообще сказано, скорее всего, хохмы ради, но какое-то рациональное зерно в этом есть.
15.02.17 08:22
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Юликону нас в стране отменен закон о принудительной психиатрической помощи, причем тут высшее образование. в 96 году я проходила медкомисию на ВУ с обязательным посещением психиатра по месту регистрации, а сейчас просто проверяют не стоишь ли ты на учете. а как можно поставить на учет, если лечение психа дело добровольное.
15.02.17 08:50
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KoshkaСчастье Ваше, что Вы их не видели. К сожалению, многим детям не так повезло в жизни. Если голода не знали, это не значит, что его нет.
15.02.17 11:25
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