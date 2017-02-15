И повода серьезного для развода нет, и боюсь

Алена

В чем именно вопрос? Как найти серьезный повод для развода? Или как побороть в себе страх остаться одной? Я вот не верю в состоятельность фразы «живу с мужем ради детей». Не правда. Живет баба с мужиком ради собственного удобства, а дети – предлог. Потому что так оно выглядит весомее. Вроде как не ради себя, а ради детей, собой жертвуя. Еще если отдельные уникумы, которые повторно замуж выходят, имея детей, и тоже лепечут «не ради себя, деточкам папа нужен». Так вот, деточкам, девочкам, мальчикам нужны забота, любовь и безопасность. Им нужно с рождения чувство защищенности. Им нужно быть уверенными во взрослых, с которыми они живут рядом. Потому что если они не могут быть уверенными в них, то как можно верить остальному миру? Знаешь, почему некоторые хозяйские собаки ведут себя неадекватно? Потому что их хозяева для них непредсказуемы. Никогда не знаешь логики – за что побили, за что погладили. Так и у детей. Если нет гарантии, что нарвешься на обструкцию со стороны родителя, то нервничать ребенок начинает заранее. И, конечно, у детей очень хорошо развита интуиция. Они хорошо чувствуют отношения между своими близкими взрослыми. И твою ненависть и зависимость от мужа дочки уже давно считали. И то прочли, что ты унижаешься и позволяешь унижать их, потому что тебе страшно остаться без мужика. Поверь, уважения тебе это не прибавит. Более того, сбегут от тебя дети и забудут дорогу домой. И то, что старшая дочка в 14 лет уже пробует причинять себе боль – плохой знак. Уверенный в своей семье ребенок не станет себе вредить даже на «слабо». И, может, пора бы уже заняться детьми и их психологическими проблемами, пока не поздно, вместо того, чтобы сидеть и ждать «серьезный повод» для развода. Бог знает, как вообще твой «правильный» муж ведет себя с твоими дочерями, когда тебя радом нет. В тихом омуте…