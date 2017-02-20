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И парня люблю, и подруг боюсь потерять


Я встречалась с парнем год и познакомила его со своими подругами. Они подружились, всегда хорошо общались все вместе. Они знают его характер, и вот мы поссорились. Дошло до расставания, от злости наговорили друг другу гадости. Честно думала, что забуду его. И он так же пытался забыть, но начали переписываться и все вернули на места. От подруг скрываю, они отвернутся. Они мне так и говорили, что, если сойдусь, то перестанут общаться со мной. Одной уже сказала, и она была не довольная. Вторая есть подруга, она предложила стать её дружкой на свадьбе, а теперь парень не разрешает. И тоже не удобно, что отказываюсь, она точно обидится. Ну, может, и будут общаться, но просто, не как раньше. А парня люблю, и от того, что не будет поддержки от подруг, буду горевать. Как быть?
Амина,
Костанай, 21 год
20.02.17
И парня люблю, и подруг боюсь потерять

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Амина, может, потому твои подруги и пригрозили тебе, что перестанут с тобой общаться, что им лучше видно, какой характерец у твоего возлюбленного? Ну, сама подумай, как следует: тебя подруга просит стать ее дружкой на свадьбе, а парень, который не то что не муж тебе, а даже еще и в женихи не спешит напрашиваться, начинает тебе диктовать, что ты делать можешь, а что нет! И не просто диктовать, а запрещать! Прекрасно понимая, что речь идет не о капризе с покупкой дорогой сумочки, а о близкой подруге, которая приглашает тебя на свадьбу (а не в кабак или на дискотеку). На твоем месте я бы крепко задумалась, стоит ли связывать свою судьбу с человеком, который ведет себя как феодал. Понятно, что места, в которых ты живешь, имеют свой колорит и свои традиции отношений. Но если даже подруги, близкие тебе по духу люди, ставят ультиматум, пообщавшись с твоим молодым человеком, может, дело не в них, а в нем все-таки? Может, так они пытаются уберечь тебя от необдуманного шага? Может, они видят, что этот человек тебя ломает? Запрещать общаться с подругами – это первый шаг на пути к контролю за партнером. Отрезать от всех, кто тебе дорог, с кем ты могла бы делиться своими бедами, тревогами, опасениями, в том числе и по поводу отношений со своим мужчиной, - это очень характерно для тирана, поскольку, если у тебя не будет подруг, тебе не к кому будет убежать, не кому будет пожаловаться, не у кого будет попросить помощи, даже если он начнет тебя бить и унижать физически и морально.

  • Сергей

    Амина, лично я считаю, что люди, которые грозят прекратить общаться с тобой, если ты не выполнишь какие-то их условия, не могут называться друзьями. Видишь ли, на мой взгляд, друг - это человек, который понимает тебя и принимает таким, какой ты есть. Поэтому друг первым узнает о том, что ты поссорилась с парнем и первым же о том, что помирилась просто потому, что он тот, с кем можно поделиться всем. Что же касается недовольства, то другу, конечно, может не нравиться твой выбор и он даже может отказаться общаться, но не с тобой, а с твоим приятелем. Поэтому тех, кто угрожает разрывом отношений, лично я сразу перевел бы в статус «просто знакомые» и никаких близких отношений больше с ними не имел. Что же касается парня, то на мой взгляд, в первую очередь в паре должно быть взаимное уважение и доверие. Если у вас это есть, то велики шансы на долгие и плодотворные отношения. Если же нет, если вы можете запросто наговорить друг другу гадостей, да еще и перед знакомыми расплеваться, то вряд ли это настоящие чувства. Скорее, имеет место игра, в которой вы пока только учитесь строить отношения и которая ни к чему серьезному, не приведет. К тому же, если бы у тебя были к парню настоящие чувства, то никакие знакомые с их мнением, не рассматривались бы в принципе. А ты не просто прислушиваешься, но еще и сомневаешься. Раз так, то, возможно тебе стоит поискать и других приятельниц, и другого молодого человека.

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Обсуждение 2  

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  • Zavoronok
    Сообщи парню, что он не имеет права запрещать тебе что-то или разрешать. Если уйдёт - значит не нужна ты ему, такая непокорная, пусть ищет послушную.
    		 20.02.17 00:41
         
    2
         
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  • Веста
    Отношения с молодым человеком - открытая книга только для Вас. Это и называется личное пространство где не должны " прогуливаться" подруги и семья. Отношения не принадлежат широкой общественности поймите это раз и навсегда. Вы нагрузили по полной сначала всех салим счастьем, потом окунули в ваши проблемы и теперь еще что то хотите от окружающих. У меня была такая подруга. Она меня методично долбала своими отношениями. Сначала мне совала на дружбу своего мужа. Он мне человек совершенно неинтересный, приходилось поддерживать разговор из вежливости. Потом поссорилось с ним и понеслась. Каждые два часа звонил телефон, что бы мне сообщить -какая он мерзость и негодяй. Я на потолок просто прыгала. Трубку брать не хотелось. Потом я сказала, что да он негодяй и разводись немедленно ИИИ ПОНЕСЛАСЬ - да он просто прекрасный и чудный человек. Опять по новой. О чем бы мы не говорили все заканчивалось Валериком и его качествами. До тошноты. Общение свелось на нет в принципе и мы в один день просто перестали быть подругами. У меня такое ощущение , что меня насиловали чужим интимом. Так и у Вас. Вы с подругами разойдетесь, так как вылили на них свою личную частную жизнь ушатом. Выходите замуж, стройте вашу личную жизнь без приглашения в нее людей. А то не получится дружить вообще ни с кем. Все будет вот так вот кончатся.
    		 20.02.17 00:17
         
    4
         
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