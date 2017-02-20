И парня люблю, и подруг боюсь потерять

Алена

Амина, может, потому твои подруги и пригрозили тебе, что перестанут с тобой общаться, что им лучше видно, какой характерец у твоего возлюбленного? Ну, сама подумай, как следует: тебя подруга просит стать ее дружкой на свадьбе, а парень, который не то что не муж тебе, а даже еще и в женихи не спешит напрашиваться, начинает тебе диктовать, что ты делать можешь, а что нет! И не просто диктовать, а запрещать! Прекрасно понимая, что речь идет не о капризе с покупкой дорогой сумочки, а о близкой подруге, которая приглашает тебя на свадьбу (а не в кабак или на дискотеку). На твоем месте я бы крепко задумалась, стоит ли связывать свою судьбу с человеком, который ведет себя как феодал. Понятно, что места, в которых ты живешь, имеют свой колорит и свои традиции отношений. Но если даже подруги, близкие тебе по духу люди, ставят ультиматум, пообщавшись с твоим молодым человеком, может, дело не в них, а в нем все-таки? Может, так они пытаются уберечь тебя от необдуманного шага? Может, они видят, что этот человек тебя ломает? Запрещать общаться с подругами – это первый шаг на пути к контролю за партнером. Отрезать от всех, кто тебе дорог, с кем ты могла бы делиться своими бедами, тревогами, опасениями, в том числе и по поводу отношений со своим мужчиной, - это очень характерно для тирана, поскольку, если у тебя не будет подруг, тебе не к кому будет убежать, не кому будет пожаловаться, не у кого будет попросить помощи, даже если он начнет тебя бить и унижать физически и морально.