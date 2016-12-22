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Я хочу сохранить семью, но буду несчастлива


Мне 25 лет, я в браке 6 лет. Познакомились с мужем когда мне было 15 лет, и из дружбы переросло в любовь, как мне тогда казалась вселенского масштаба. Замуж выскочила рано, и родила в 19 лет. Описать, как мы жили, не хватит слов. Он после армии не работал, я работала чуть ли не до самих родов, тянула, как могла, сама все, хорошо, родители помогали. С горем пополам его устроил мой отец на работу к себе. Долго там он не проработал, менял одно место на другое. Помимо этого в отношениях вел себя отвратительно, поднимал руку, мог обзывать, орать, выгонять из дома (жили у него). Я так боялась уйти, боялась, что я не справлюсь, боялась остаться одна. Но больше всего мне было стыдно перед родителями, так как моя мама меня предупреждала 55 раз, чтобы я подумала своей головой, что я делаю, и с кем собираюсь связать жизнь. И поэтому я терпела все, что он творит, и не уходила, прощала. Какой-то период он хороший, ласковый, надежный. И помогал, и даже с работой устаканилось у него, но бывает как переклинит – и другой человек. Мы переехали в отдельную квартиру, которую мне подарили. Стали жить отдельно, лучше, конечно, ничего не стало. Думала, любовь все стерпит. Тут по работе ему предложили командировку в Омск на три недели. В это время ребенок был у бабушки, я работала, и его двоюродный брат ходил гулять с нашей собакой. В какой-то вечер мы с ним встретились вместе погуляли с собакой, зашли поужинать. Слово за слово, и я понимаю, что он обнимает меня. А мне так хотелось, наверное, просто спокойных объятий, что я даже не сопротивлялась. Отношения наши продолжаются по сей день. Когда улавливаем встречи, просто с ума сходим. Я как девчонка радуюсь. Недавно муж после командировки устроил опять мне скандал. И ушел. А я не пойму, что со мной, мне не по себе, что он ушел, но и я рада, что его нет рядом. Я спокойна, у меня все хорошо, ребенок со мной. Но больше всего меня радуют до сих пор встречи с его братом. Я как на седьмом небе. Такого спокойствия я не ощущала все эти годы никогда. Муж после нескольких дней хочет вернуться, а я не знаю, что делать. Совесть меня мучает, я хочу сохранить семью, но понимаю, что буду несчастлива. И умом понимаю, что с братом не будет серьезных отношений, это просто моя слабость. Я на распутье. Не знаю, как себя вести, я вроде и люблю мужа, но как вспоминаю, сколько всего от него натерпелась, хочется закрыть глаза, расплакаться и забыть его. Как быть? Как в себе разобраться? Может, спокойнее без него? Я никому не говорю об отношениях с братом, знаю, что осудят, но что поделать, если этот человек мне как крыло, которое закрыло меня от проблем и ненастья...
Евгения,
Россия, 25 лет
22.12.16
Я хочу сохранить семью, но буду несчастлива

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Евгения, когда ты пишешь «я вроде люблю мужа», ты сама себе веришь? Какая это любовь? Страх изменить свою жизнь – да. Страх оказаться лицом к лицу с мамой, которая с самого начала обо всем предупреждала – да. Жалость к себе, за то, что угробила 6 лет молодости на такие отношения – да. За то, что не сбежала сразу. За то, что не ушла потом, боясь сказать маме «прости, ты была права» и попросить у нее помощи, которую она бы тебе дала, ведь помогает же она тебе все это время, пока ты продолжаешь делать глупости? Но тебе всего лишь 25 лет и пора уже начинать жить, а не бояться, унижаться и жалеть. Я не знаю, что у тебя сложится с тем вторым мужчиной (скорее всего, ничего, как ты и предполагаешь), но то, что первый тебе уже ни для чего не нужен – это факт. И возвращать его, соглашаться на его возвращение – глупость, о которой ты пожалеешь. Потому что вернется он на своих условиях, а ты, после всего, что он сделал и не сделал в ваших отношениях, будет чувствовать себя хозяином, и видеть в тебе виноватую во всех ваших проблемах. Зачем тебе все это, если без него ты счастливее?

  • Сергей

    Евгения, к сожалению, далеко не каждому из нас удается пройти по жизни без ошибок. Как писал когда-то Есенин: «Ну кто ж из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало, с опытной душой, кто крепким в качке оставался». Лично я таких вообще не знаю, хотя и понимаю, что с точки зрения теории невероятности, они должны быть. Увы, все мы люди, все несовершенны, все склонны не верить родителям, особенно в молодости. Что ж, за то и страдаем. Однако это не значит, что нужно продолжать совершать глупости просто потому, что так привычнее. Судя по тому, что ты пишешь, никакой любви у тебя к мужу не осталось. Более того, в отсутствие супруга ты чувствуешь себя лучше. Какие еще нужны причины для того, чтобы наконец разрубить этот никому не нужный узел? Ведь семьи, по сути, давно нет. Ребенку нужен отец? Так он есть, и будет навещать по желанию. Поверь, этого вполне достаточно для формирования нормального мировоззрения. Более того, давным-давно доказано и на примерах показано, что для полноценного развития, малышу нужны лишь мама и покой в доме. Все остальное вторично. Поэтому лично я считаю, что в первую очередь тебе стоит разобраться со своим прошлым. То есть развестись с супругом и перестать испытывать постоянное напряжение. Полагаю, после этого уже можно будет и с новыми связями разбираться. Вполне возможно, что твой нынешний любовник потеряет всякую привлекательность, как только ты освободишься от имеющихся оков.

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