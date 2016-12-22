Я хочу сохранить семью, но буду несчастлива

Мне 25 лет, я в браке 6 лет. Познакомились с мужем когда мне было 15 лет, и из дружбы переросло в любовь, как мне тогда казалась вселенского масштаба. Замуж выскочила рано, и родила в 19 лет. Описать, как мы жили, не хватит слов. Он после армии не работал, я работала чуть ли не до самих родов, тянула, как могла, сама все, хорошо, родители помогали. С горем пополам его устроил мой отец на работу к себе. Долго там он не проработал, менял одно место на другое. Помимо этого в отношениях вел себя отвратительно, поднимал руку, мог обзывать, орать, выгонять из дома (жили у него). Я так боялась уйти, боялась, что я не справлюсь, боялась остаться одна. Но больше всего мне было стыдно перед родителями, так как моя мама меня предупреждала 55 раз, чтобы я подумала своей головой, что я делаю, и с кем собираюсь связать жизнь. И поэтому я терпела все, что он творит, и не уходила, прощала. Какой-то период он хороший, ласковый, надежный. И помогал, и даже с работой устаканилось у него, но бывает как переклинит – и другой человек. Мы переехали в отдельную квартиру, которую мне подарили. Стали жить отдельно, лучше, конечно, ничего не стало. Думала, любовь все стерпит. Тут по работе ему предложили командировку в Омск на три недели. В это время ребенок был у бабушки, я работала, и его двоюродный брат ходил гулять с нашей собакой. В какой-то вечер мы с ним встретились вместе погуляли с собакой, зашли поужинать. Слово за слово, и я понимаю, что он обнимает меня. А мне так хотелось, наверное, просто спокойных объятий, что я даже не сопротивлялась. Отношения наши продолжаются по сей день. Когда улавливаем встречи, просто с ума сходим. Я как девчонка радуюсь. Недавно муж после командировки устроил опять мне скандал. И ушел. А я не пойму, что со мной, мне не по себе, что он ушел, но и я рада, что его нет рядом. Я спокойна, у меня все хорошо, ребенок со мной. Но больше всего меня радуют до сих пор встречи с его братом. Я как на седьмом небе. Такого спокойствия я не ощущала все эти годы никогда. Муж после нескольких дней хочет вернуться, а я не знаю, что делать. Совесть меня мучает, я хочу сохранить семью, но понимаю, что буду несчастлива. И умом понимаю, что с братом не будет серьезных отношений, это просто моя слабость. Я на распутье. Не знаю, как себя вести, я вроде и люблю мужа, но как вспоминаю, сколько всего от него натерпелась, хочется закрыть глаза, расплакаться и забыть его. Как быть? Как в себе разобраться? Может, спокойнее без него? Я никому не говорю об отношениях с братом, знаю, что осудят, но что поделать, если этот человек мне как крыло, которое закрыло меня от проблем и ненастья...

Евгения,

Россия, 25 лет

22.12.16

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