Я хочу сохранить семью, но буду несчастлива
Россия, 25 лет
22.12.16
Мнения наших экспертов
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АленаЕвгения, когда ты пишешь «я вроде люблю мужа», ты сама себе веришь? Какая это любовь? Страх изменить свою жизнь – да. Страх оказаться лицом к лицу с мамой, которая с самого начала обо всем предупреждала – да. Жалость к себе, за то, что угробила 6 лет молодости на такие отношения – да. За то, что не сбежала сразу. За то, что не ушла потом, боясь сказать маме «прости, ты была права» и попросить у нее помощи, которую она бы тебе дала, ведь помогает же она тебе все это время, пока ты продолжаешь делать глупости? Но тебе всего лишь 25 лет и пора уже начинать жить, а не бояться, унижаться и жалеть. Я не знаю, что у тебя сложится с тем вторым мужчиной (скорее всего, ничего, как ты и предполагаешь), но то, что первый тебе уже ни для чего не нужен – это факт. И возвращать его, соглашаться на его возвращение – глупость, о которой ты пожалеешь. Потому что вернется он на своих условиях, а ты, после всего, что он сделал и не сделал в ваших отношениях, будет чувствовать себя хозяином, и видеть в тебе виноватую во всех ваших проблемах. Зачем тебе все это, если без него ты счастливее?
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СергейЕвгения, к сожалению, далеко не каждому из нас удается пройти по жизни без ошибок. Как писал когда-то Есенин: «Ну кто ж из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало, с опытной душой, кто крепким в качке оставался». Лично я таких вообще не знаю, хотя и понимаю, что с точки зрения теории невероятности, они должны быть. Увы, все мы люди, все несовершенны, все склонны не верить родителям, особенно в молодости. Что ж, за то и страдаем. Однако это не значит, что нужно продолжать совершать глупости просто потому, что так привычнее. Судя по тому, что ты пишешь, никакой любви у тебя к мужу не осталось. Более того, в отсутствие супруга ты чувствуешь себя лучше. Какие еще нужны причины для того, чтобы наконец разрубить этот никому не нужный узел? Ведь семьи, по сути, давно нет. Ребенку нужен отец? Так он есть, и будет навещать по желанию. Поверь, этого вполне достаточно для формирования нормального мировоззрения. Более того, давным-давно доказано и на примерах показано, что для полноценного развития, малышу нужны лишь мама и покой в доме. Все остальное вторично. Поэтому лично я считаю, что в первую очередь тебе стоит разобраться со своим прошлым. То есть развестись с супругом и перестать испытывать постоянное напряжение. Полагаю, после этого уже можно будет и с новыми связями разбираться. Вполне возможно, что твой нынешний любовник потеряет всякую привлекательность, как только ты освободишься от имеющихся оков.
Обсуждение 43
Лучшие комментарии
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Что-то мне кажется, что если б не подаренная квартира, не было б мужа уже гораздо раньше.
22.12.16 09:33 Контекст комментария
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Не понятно, зачем сохранять то, чего нет.
22.12.16 05:49 Контекст комментария
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Проходя мимоУшел - и замечательно. Оформляйте развод. Одно это значительно упростит вашу жизнь. А с кем сложатся отношения в дальнейшем - с братом или с кем другим - время покажет.
22.12.16 08:25 Контекст комментария
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зачем вообще писать о желании сохранить семью если: 1. сохранять нечего 2. нет самого желания. заманали с этим сохранением незнамо чего, ну плохо вы живете - признайте уже, и письмо длинное с подробной росписью этого самого жития, и измена, НО нет - хочу сохранить! кто Вам помощник в этом грязном деле??)))
22.12.16 07:47 Контекст комментария
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KrazyВ 25 не девочка уже любой национальности. Удивительная тенденция нынче в детстве застревать. Все кругом девочки и всем в 35 даже 20 не дают. Смешно. Хотя нет, печально.
22.12.16 08:39 Контекст комментария
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звездочка )В моем любимом спектакле Гришковца "Планета" есть такая фраза, она относится к человеку, у которого очень одинокий вечер - "и вот город посылает тебе делегата". Евгения, можешь считать, что мир к тебе прислал делегата, чтобы ты рядом с ним как женщина начала просыпаться от спячки, начала себя слышать и чувствовать, начала себя ценить. Маму не услышала в свое время, а через этого человека включилась )Этот родственник тебя наполняет силой, пусть пока побудет рядом. Я думаю, что он не надолго, но и за то спасибо. Будешь решать вопросы по мере своей готовности, не все советы тебе сейчас потянуть. Но ты со всем справишься, процесс пошел )
22.12.16 18:43
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звездочка )кстати, не надо недооценивать интуицию и внимательность твоей мамы ) она вполне понимает что у тебя в семейной жизни творится, просто не говорит с тобой об этом. Моя мама в свое время, когда младшая сестра в первом браке жила плохо, вопросов вообще не задавала, она сказала - мне достаточно того, что после работы она сначала идет к нам каждый день и только потом домой, не хочется ей домой к мужу. Мамы они такие, не глухие и не слепые ))
22.12.16 18:55
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сараНадо жить своим умом,а не умом родителей.
22.12.16 19:12
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звездочка )Сара, а вот этим собирательным умом форума Клео можно, да? ))
22.12.16 19:23
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ХзчЕсли женщина себя ценит,ей не подойдет мужний родственник в делегаты.
22.12.16 18:58
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NickyКак братья поубивают друг друга,так сразу в себе и разберёшься.
22.12.16 18:26
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Читаю,узнаю себя.3 года промучилась почти с таким же горе мужем.Сначала он меня выгонял,как переехали на мою жилплощадь я его.И все 3 года наверно и прошли в этих гонениях и криках.Последний раз как выгнала и назад больше не пустила.Устала. Тут и правда сохранять нечего.И не бойтесь ничего.Справитесь.Все 6 лет тянули на себе,а тут наоборот надо вздохнуть с облегчением.
22.12.16 13:02
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КолибриВам 25 лет, неужели вы собираетесь с таким мужем всю жизнь прожить? Ваша жизнь только начинается, ну как можно так себя не любить, что оставаться жить с человеком, который поднимает руку, обзывает, выгоняет - и это всё терпеть на своей же жилплощади? Давайте, заканчивайте этот мазохизм. Одно меня насторожило - про ребёнка практически ни слова, про его отношения с папой. Видимо, ребёнок сплошь и рядом у бабушки, раз аж 3 недели там жил (как минимум). Ради кого вы хотите сохранить семью, если даже про ребёнка почти не упоминаете? Своя личная жизнь - это хорошо, но и мать ребёнку нужна. Ребёнок у вас вообще девочка или мальчик? Так безлико о нём/ней пишете. Не нагулялись, видимо, ещё, поэтому мужчины больше места в голове занимают, чем сама как личность и чем ребёнок.
22.12.16 12:05
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ПрелестьЖенщина, имея проживающего с ней ребёнка и изменяющая мужу с его родственником - бедняга. Просто случайная бедняга.. Тупость. Тьфу. Какая тупица. П. С. Ничего не бывает без причины. Муж такой Вам дан для развития. А не для полного падения. Но нет знаний. Это беда. Муж лучшим быть и не может. Совет - начните не внешне менять свою жизнь. А внутренне. Начните с себя. Надо научиться влиять на ситуации собой. Все позволять мужу и "терпеть" вынуждена только дура. Так что познавайте азы жены. Ею надо быть внутренне. Учитесь. Ищите знания.
22.12.16 11:57
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да тут азы просто человека сначала надо познать, видимо
22.12.16 12:05
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ПрелестьГрустно. Но многие из совсем не знают. Точно их в капусте нашли :-(. Дружба переросла в любовь. Какая дружба? Какая любовь? Смею предположить она считает: там где нет секса но есть контакт - это дружба. А где уже есть секс - это любовь. Так все просто. Это невежество. Незнание. Вы правы фифти. Начинать надо с азов.
22.12.16 12:38
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сараГероиня,скажите маме,что пусть она вас не упрекает за совершенные вами ошибки в 15 лет. В этом юном возрасте мало кто слушает родителей. А то вы из за боязни быть осужленной родителями,собираетесь и дальше маяться. Прошлое пусть останется в прошлом.а вам жить в теперешнем. Никто не в праве вас судить за ваш выбор.
22.12.16 10:33
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Ellis_@У вас зависимость от мужских обьятий. Вам бы отдельно от обоих пожить и детокс себе устроить. Семьи никакой нет и уже давно. Этот родственник тоже баламутит. ПОлучается, кто погладил, к тому и пошла. Мне не видится никакой другой разумный вариант, кроме как жить в своей квартире с ребенком и дать себе передышку. Просто заставить себя. Как не кушать на ночь или не что-то в этом роде.
22.12.16 10:32
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Что-то мне кажется, что если б не подаренная квартира, не было б мужа уже гораздо раньше.
22.12.16 09:33
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ЮликонЗагуляйте с папой братьев, переспите вообще со всей мужской частью родни, не держите себя в желании испытать детство в попе. Не надо встречаться с приличным мужчинами, они могут понадобиться более адекватным молодым женщинам для создания семьи:))
22.12.16 09:08
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ДжейРедакция внимательно читает дебаты: тема про подаренную квартиру))) хих)
22.12.16 08:49
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Проходя мимоУшел - и замечательно. Оформляйте развод. Одно это значительно упростит вашу жизнь. А с кем сложатся отношения в дальнейшем - с братом или с кем другим - время покажет.
22.12.16 08:25
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зачем вообще писать о желании сохранить семью если: 1. сохранять нечего 2. нет самого желания. заманали с этим сохранением незнамо чего, ну плохо вы живете - признайте уже, и письмо длинное с подробной росписью этого самого жития, и измена, НО нет - хочу сохранить! кто Вам помощник в этом грязном деле??)))
22.12.16 07:47
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НоннаДа все понятно. Автору главное, чтобы штаны в доме. Старые "штаны" привычные, ношенные, автор знает, где у них прореха, где дырка. А вот новые "штаны" красивые, но могут и не подойти. Вот и мучается автор. Хочется и старые приберечь, и новые заполучить.
22.12.16 13:41
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Не понятно, зачем сохранять то, чего нет.
22.12.16 05:49
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rerfhfxfпочему то рассмешило "как девчонка радуюсь"))))) это что, неубиваемо-русское, ощущать себя в 25 не девчонкой, как оно и есть,а пожившей уставшей теткой?))) Женя,Женя, ты и есть девчонка, зачем то залезшая в брак с таким же мальчишкой. Не хочешь быть с мужем - разводись. Хочешь спать с его братом - спи, ты ничем ему не обязана. И не торопись с браками, повзрослей сначала.
22.12.16 05:03
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ДжейА типа есть тока два состояния девчонка и тетка??? Молодой женщины нет?? Героине как раз таки неплохо было быбыповзрослеть повзрослеть. А то так и проживет жизнь, не приходя в сознание. А у нее ребенок еа минуточку, о котором в письме пару слов. То есть каково ребенку с таким папашей - дело десятое.
22.12.16 07:53
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KrazyВот согласна. Молодые женщины вымирают как вид, все кругом девочки и девушки.
22.12.16 08:42
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KrazyВ 25 не девочка уже любой национальности. Удивительная тенденция нынче в детстве застревать. Все кругом девочки и всем в 35 даже 20 не дают. Смешно. Хотя нет, печально.
22.12.16 08:39
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ЮликонНапоминает солнечных детей, когда мозги 5-7 лет, а пипирка и половые потребности соответствуют календарному возрасту.
22.12.16 09:10
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50/50а в инстаграме? "я с моими любимыми девочками")) сидят такие лошадки не первой свежести с подвыпившими лицами)) девоськи, блин, с декольте до пупа и вечным поиском в глазах))
22.12.16 10:40
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ZavoronokЧтобы разобраться в себе, надо пожить отдельно. С мужем и любовником пока не встречайся, отдохни и успокойся. А там поймёшь, кто из них тебе нужен и насколько (думаю, что никто из них и нужно искать третьего).
22.12.16 01:00