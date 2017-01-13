Это было развлечение на вечер, а если нет?

Мелания, твой новый роман, увы, полностью вписывается в тобою описанную схему по выбору недоступных и бабников. Ты снова наступаешь на те же грабли, и на лбу, видимо, уже костный мозоль, даже не возникает болезненного чувства узнавания ситуации. Ты встретила на вечеринке женатого парня. Оба нетрезвые, оба веселые. В этом состоянии все краше и ярче, иначе и не бывает. И вот, он, три года женатый, но ситуативно свободный, видит тебя – веселую, свободную и явно благосклонную к определенного рода приключениям. Правда, с последним он все-таки несколько ошибся, ты его прокатила. И теперь даже не факт, что он, будучи трезвым, захотел бы продолжения. Но ты упорно мечтаешь о нем. Спрашивается, с какой целью? Ты не станешь его единственной любовью. Более того, даже последней любовью не станешь. Он имеет опыт измен. Он изменял невесте перед свадьбой. И он, фактически, снова изменил жене с тобой, ведь, вы целовались, а до близости не дошло только потому, что ты не позволила. Ты, правда, думаешь, что настолько неотразима, что сможешь заставить его остановиться? И что где-нибудь на другой вечеринке, где нет ни жены, ни тебя, он не закадрит с другой доступной и свободной девушкой, которая окажется не прочь? Я бы подумала о том, что пора все-таки разобраться, зачем тебе такие мужчины в принципе. Ты выбираешь их потому, что сама не способна на долгие серьезные отношения? Не готова к ним? Не хочешь рутины? Или ты так кому-то что-то пытаешься доказать? Как ты сама написала: хочется для кого-то стать «последней любовью»? Зачем? Что тебе даст этот статус? Вот, стала (гипотетически) – и что дальше? Может, просто пора пересмотреть свои ценности и перестать обращать внимание на бабников и недоступных? Что в них такого привлекательного? Какой толк от них в нормальной повседневной жизни? Как вообще с такими мужчинами строить жизнь (планы, семью)?

Сергей

Мелания, лично я сторонник того, что каждый взрослый человек волен портить себе жизнь как ему заблагорассудится. Тем более, если он прекрасно понимает, что происходит, видит возможные печальные последствия, но продолжает упорно искать приключений на пятую точку. Видимо ему это зачем-то нужно, это ему нравится. Так кто я такой, чтобы мешать получать удовольствие? Поэтому если ты, человек достаточно состоявшийся, чтобы уметь рассуждать логически, решила поиграть в отношения с парнем, который гуляет от жены, то кто же тебе виноват? Что же касается электротока и того, что парень изменил один раз и до свадьбы, то давай эти сказки оставим подросткам. Как женщина, избалованная вниманием мужчин, уже не раз влюблявшаяся и забывавшая своих возлюбленных, уверен, ты сама не веришь в это. Тебе просто понравился парень, и ты ему тоже. Собственно, ничего для тебя особо нового, кроме того, что он женат, а потому имеет некоторый ореол запретного. Это иногда «бодрит» и интригует. Что же касается однократной измены кучу лет назад, то давай будем честными - твой приятель вполне готов был улечься с тобой в постель при вашей первой же встрече, а значит никаких «стопоров» у него нет, и ходит он «налево» довольно активно. Кроме того, судя по тому, что ты пишешь, способностей очаровать девушку у молодого человека хоть отбавляй. А раз так, то мой тебе совет, в следующий раз, если все-таки допустишь его до тела, обязательно предохраняйся. Скорее всего, у парня обширная «клиентура», и что он может тебе «преподнести» кроме цветов – это только венеролог может ответить. Еще хочу напомнить, что мужчина, который действительно разочаровался в своей жене, не хочет жить с ней и сильно скучает, никогда не останется с ней рядом. Он просто уйдет, поскольку у нас нет необходимости быть обязательно женатыми. Это чисто женский «прикол». И раз твой партнер по танцам не развелся до сих пор, значит ему нужна семья и расставаться с ней он не намерен. Более того, его супруга может быть вообще не в курсе, как у них все плохо. В свете этого, надеяться на что-то серьезное с данным человеком – это просто глупо. Нет, в качестве любовницы ты побывать, безусловно, сможешь. Но не более того. Кроме этого, тебе не кажется, что пытаться связать жизнь с человеком, который уже изменяет своей жене – несколько опрометчиво? Почему ты думаешь, что через некоторое время ты точно также, как нынешняя супруга, не станешь далекой и не разделяющей интересов? В общем, я бы очень не советовал тебе романтизировать данного товарища. Он ведет себя довольно подло. Ведь если бы был честен, то давно развелся и строил новые отношения с чистого листа. Раз он этого не делает, стало быть просто ищет развлечения на вечер и не более. Оно тебе надо? Хотя, еще раз повторюсь – каждый волен портить себе жизнь по-своему.