Это было развлечение на вечер, а если нет?
Москва, 25 лет
13.01.17
Мнения наших экспертов
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АленаМелания, твой новый роман, увы, полностью вписывается в тобою описанную схему по выбору недоступных и бабников. Ты снова наступаешь на те же грабли, и на лбу, видимо, уже костный мозоль, даже не возникает болезненного чувства узнавания ситуации. Ты встретила на вечеринке женатого парня. Оба нетрезвые, оба веселые. В этом состоянии все краше и ярче, иначе и не бывает. И вот, он, три года женатый, но ситуативно свободный, видит тебя – веселую, свободную и явно благосклонную к определенного рода приключениям. Правда, с последним он все-таки несколько ошибся, ты его прокатила. И теперь даже не факт, что он, будучи трезвым, захотел бы продолжения. Но ты упорно мечтаешь о нем. Спрашивается, с какой целью? Ты не станешь его единственной любовью. Более того, даже последней любовью не станешь. Он имеет опыт измен. Он изменял невесте перед свадьбой. И он, фактически, снова изменил жене с тобой, ведь, вы целовались, а до близости не дошло только потому, что ты не позволила. Ты, правда, думаешь, что настолько неотразима, что сможешь заставить его остановиться? И что где-нибудь на другой вечеринке, где нет ни жены, ни тебя, он не закадрит с другой доступной и свободной девушкой, которая окажется не прочь? Я бы подумала о том, что пора все-таки разобраться, зачем тебе такие мужчины в принципе. Ты выбираешь их потому, что сама не способна на долгие серьезные отношения? Не готова к ним? Не хочешь рутины? Или ты так кому-то что-то пытаешься доказать? Как ты сама написала: хочется для кого-то стать «последней любовью»? Зачем? Что тебе даст этот статус? Вот, стала (гипотетически) – и что дальше? Может, просто пора пересмотреть свои ценности и перестать обращать внимание на бабников и недоступных? Что в них такого привлекательного? Какой толк от них в нормальной повседневной жизни? Как вообще с такими мужчинами строить жизнь (планы, семью)?
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СергейМелания, лично я сторонник того, что каждый взрослый человек волен портить себе жизнь как ему заблагорассудится. Тем более, если он прекрасно понимает, что происходит, видит возможные печальные последствия, но продолжает упорно искать приключений на пятую точку. Видимо ему это зачем-то нужно, это ему нравится. Так кто я такой, чтобы мешать получать удовольствие? Поэтому если ты, человек достаточно состоявшийся, чтобы уметь рассуждать логически, решила поиграть в отношения с парнем, который гуляет от жены, то кто же тебе виноват? Что же касается электротока и того, что парень изменил один раз и до свадьбы, то давай эти сказки оставим подросткам. Как женщина, избалованная вниманием мужчин, уже не раз влюблявшаяся и забывавшая своих возлюбленных, уверен, ты сама не веришь в это. Тебе просто понравился парень, и ты ему тоже. Собственно, ничего для тебя особо нового, кроме того, что он женат, а потому имеет некоторый ореол запретного. Это иногда «бодрит» и интригует. Что же касается однократной измены кучу лет назад, то давай будем честными - твой приятель вполне готов был улечься с тобой в постель при вашей первой же встрече, а значит никаких «стопоров» у него нет, и ходит он «налево» довольно активно. Кроме того, судя по тому, что ты пишешь, способностей очаровать девушку у молодого человека хоть отбавляй. А раз так, то мой тебе совет, в следующий раз, если все-таки допустишь его до тела, обязательно предохраняйся. Скорее всего, у парня обширная «клиентура», и что он может тебе «преподнести» кроме цветов – это только венеролог может ответить. Еще хочу напомнить, что мужчина, который действительно разочаровался в своей жене, не хочет жить с ней и сильно скучает, никогда не останется с ней рядом. Он просто уйдет, поскольку у нас нет необходимости быть обязательно женатыми. Это чисто женский «прикол». И раз твой партнер по танцам не развелся до сих пор, значит ему нужна семья и расставаться с ней он не намерен. Более того, его супруга может быть вообще не в курсе, как у них все плохо. В свете этого, надеяться на что-то серьезное с данным человеком – это просто глупо. Нет, в качестве любовницы ты побывать, безусловно, сможешь. Но не более того. Кроме этого, тебе не кажется, что пытаться связать жизнь с человеком, который уже изменяет своей жене – несколько опрометчиво? Почему ты думаешь, что через некоторое время ты точно также, как нынешняя супруга, не станешь далекой и не разделяющей интересов? В общем, я бы очень не советовал тебе романтизировать данного товарища. Он ведет себя довольно подло. Ведь если бы был честен, то давно развелся и строил новые отношения с чистого листа. Раз он этого не делает, стало быть просто ищет развлечения на вечер и не более. Оно тебе надо? Хотя, еще раз повторюсь – каждый волен портить себе жизнь по-своему.
Обсуждение 19
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лакиВыбираю неосознанно очень недоступных мужчин или бабников, наверное, надеясь стать их последней любовью - решили походить по тем же граблям?) ну вперед, чо)
13.01.17 10:43
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ПрелестьВы о себе неправильного мнения. Описали не себя, а вымышленный образ. Вы не свободная. Вы не самостоятельная. Вы НЕ выбираете труднодоступных мужчин. Просто кроме бабников Вы никого не привлекаете. Поверьте: если бы Вы привлекли просто собой без охоты истинно брутального влюблённого мужчину - он бы САМ сделал всё, чтобы Вы не страдали по всякому хламу. Совет - выйдите из надуманного образа и ... уйдите в уединение с намерением приобрести ещё одно ( самое главное! ) образование - духовное. Материалов и практик и методик и советов сегодня выше крыши. Откройте свои глаза на Жизнь. Она у всех разная. По Сеньке и шапка. Вот это самый конкретный закон жизни. Сначала Сенька а потом соответствующая шапка. Удачи!
13.01.17 09:36
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KoshkaВ Москве для 25-летней девушки нет выбора, одни женатые? Ну-ну. А жену он не любит, это верно.
13.01.17 09:30
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Юликонподчеркните правильный ответ: жена держит его в заложниках нарожав пять детей, жена тяжело болеет и он не может ее бросить, жена отняла паспорт, жена забрала все деньги, у мужчины все хорошо с женой и он не против присунуть на стороне.
13.01.17 09:41
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50/50один раз поцеловались, и вот он, мини-роман)) который все перекрыл наглухо)) а было, ЧТО перекрывать?)) фантазерка, я даже не знаю, что хуже - писанина юных матерей из глубинки или фантазии столичных штучек) вот она, инстаграмная жизнь до чего доводит)
13.01.17 09:25
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РеджХм... сегодня у Меланий именины, а тут письмо от Мелании. Совпадение? Или редакторы уже имена героиням по святкам выбирают?
13.01.17 09:22
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Проходя мимоМелания! Может, в лучшем вузе страны вас не учили, что женатые мужчины - табу, но если вы девушка не глупая, должны понимать это сами. Не удовлетворенные семейной жизнью РАЗВОДЯТСЯ, и только потом пускаются на поиски приключений. Это если о порядочности говорить.
13.01.17 08:58
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ПрелестьЭто утопия. Женатые гуляют и не разводятся. И почему они должны быть табу? Женатых можно и нужно эффективно использовать. Если они сами просятся. Но любить и верить в гуляющих женатых - вот это должно быть табу. Потому что это смешно. Верить в неверного :-о? И чего это ему так много почестей - не трогать?
13.01.17 09:46
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!Вы выбираете "неосознанно очень недоступных мужчин или бабников", а мне думается в вас, при всей вашей симпатичности и успешности, присутствует некий страх остаться в старых девах, не выйти замуж. 25 - в вашем случае "уже". Оставьте их их женщинам. И этого тоже. Эксперты - молодцы. В особенности Сергей: "жене... никогда не останется с ней рядом". Есть ваш мужчина. Оглянитесь. И у вас красивое имя - Мелания.
13.01.17 06:38
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KrazyВы реально потанцевать-поообниматься один вечер обзываете "мини-романом" =) Упала. Надо же столько насочинять из-за пьяных приставаний. Брак разрушать, бугагага. Уверены, что он вообще помнит как целовался с вами?
13.01.17 02:18
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ZavoronokПойди побегай. Через полчасика думать о нём будешь меньше, а ещё через полчасика думать не захочется вообще.
13.01.17 02:01
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ЛестницаДа вы уже все решили похоже. Вам благословение надо? Это к батюшке)) и в инстаграм запостить не забудьте. У вас ведь есть инстаграм?
13.01.17 01:28
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Это ж какой такой лучший вуз вы закончили, что сейчас не в состоянии даже логически мыслить или хотя бы перестать быть девушкой легкого поведения. Давайте я угадаю, ин-яз или дизайн?!
13.01.17 00:48
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ПростоМелания, напишите нам обязательно ещё - интересно, как сложится Ваша жизнь через 5-7 лет. Интересно, хотя и предсказуемо.... А вообще хочу напомнить старую истину "Не родись красивой, а родись счастливой". Вы сами-то строить своё счастье будете? Рискуете оказаться на месте придирчивой невесты из басни Крылова )))
13.01.17 00:18