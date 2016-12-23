Его поведение - это тревожный звоночек?

Встречаемся с молодым человеком 1,5 года. Он младше меня на два года. Вначале отношений все было хорошо: дарил цветы, ухаживал, виделись каждый день, ловила на себе влюблённые взгляды, иногда поговаривал, что было бы здорово жить вместе. Но сейчас все не так, если пару месяцев назад мы, дай Бог, виделись хотя бы два раза в неделю, то сейчас вообще приезжает ко мне лишь на выходные. И мы никуда не ходим, только если куда-то надо или я уговорю. Уже 4 месяца я одна живу в квартире, до этого снимала с подругой, сразу же предложила ему переехать ко мне, но он не захотел и вообще сказал, что не планирует ни с кем жить до 25 лет. Сколько раз я ему говорила (спокойно), что мне бы хотелось встречаться почаще, чтобы это было неожиданно, чтобы он иногда встречал меня с университета, но каждый раз все эти разговоры впустую. Я уже отчаялась. Я верная, никогда ни с кем не изменяла, даже не общаюсь с противоположным полом, симпатичная, готовлю для него, делаю сюрпризы, деньги и подарки мне не нужны, в квартире всегда чисто, в сексе все отлично, мозг не выношу и ругаемся редко (например, в последний раз ругались в конце сентября). Я уже не понимаю, что со мной не так? Почему он хочет видеться реже? Что мне с этим делать? Хочется спасти отношения... Хочу отметить, что два раза чуть не расстались. И оба раза я делала все, чтобы спасти наши отношения. А когда я прошу пошевелиться, он игнорирует это. Проблема в этом и в том, что он никогда не говорит мне комплиментов и как ему хорошо со мной и прочее. Буквально раза 3 за все отношения первый сказал, что любит меня. Он делает мелочи, если я прошу что-то починить, или в чем-то помочь. Покупает часто продукты, когда мы в магазине, предлагает денег, если у меня кризис. Когда мы вместе, вроде, все хорошо. Но мне кажется, что встречаться по выходным и не хотеть жить вместе за полтора года - это тревожный звоночек, тем более, что раньше все было прекрасно. Прошу Вас, помогите мне советом и обязательно ответьте мне, мне очень нужна помощь!

Наталья,

Россия, 21 год

23.12.16

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