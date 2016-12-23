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Его поведение - это тревожный звоночек?


Встречаемся с молодым человеком 1,5 года. Он младше меня на два года. Вначале отношений все было хорошо: дарил цветы, ухаживал, виделись каждый день, ловила на себе влюблённые взгляды, иногда поговаривал, что было бы здорово жить вместе. Но сейчас все не так, если пару месяцев назад мы, дай Бог, виделись хотя бы два раза в неделю, то сейчас вообще приезжает ко мне лишь на выходные. И мы никуда не ходим, только если куда-то надо или я уговорю. Уже 4 месяца я одна живу в квартире, до этого снимала с подругой, сразу же предложила ему переехать ко мне, но он не захотел и вообще сказал, что не планирует ни с кем жить до 25 лет. Сколько раз я ему говорила (спокойно), что мне бы хотелось встречаться почаще, чтобы это было неожиданно, чтобы он иногда встречал меня с университета, но каждый раз все эти разговоры впустую. Я уже отчаялась. Я верная, никогда ни с кем не изменяла, даже не общаюсь с противоположным полом, симпатичная, готовлю для него, делаю сюрпризы, деньги и подарки мне не нужны, в квартире всегда чисто, в сексе все отлично, мозг не выношу и ругаемся редко (например, в последний раз ругались в конце сентября). Я уже не понимаю, что со мной не так? Почему он хочет видеться реже? Что мне с этим делать? Хочется спасти отношения... Хочу отметить, что два раза чуть не расстались. И оба раза я делала все, чтобы спасти наши отношения. А когда я прошу пошевелиться, он игнорирует это. Проблема в этом и в том, что он никогда не говорит мне комплиментов и как ему хорошо со мной и прочее. Буквально раза 3 за все отношения первый сказал, что любит меня. Он делает мелочи, если я прошу что-то починить, или в чем-то помочь. Покупает часто продукты, когда мы в магазине, предлагает денег, если у меня кризис. Когда мы вместе, вроде, все хорошо. Но мне кажется, что встречаться по выходным и не хотеть жить вместе за полтора года - это тревожный звоночек, тем более, что раньше все было прекрасно. Прошу Вас, помогите мне советом и обязательно ответьте мне, мне очень нужна помощь!
Наталья,
Россия, 21 год
23.12.16
Его поведение - это тревожный звоночек?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Наталья, парню 19 лет, чего ты от него хочешь? У него еще детство в попе, а ты ему про «чаще встречаться» и «жить вместе». Ты даже не представляешь себе, какая между вами, на самом деле, пропасть сейчас. Это тебе «уже 21», это ты, девушка, уже думаешь о том, чтобы начать гнездоваться. А парню твоему всего 19. Для большинства развитых стран он еще даже не достиг возраста совершеннолетия. А ты ему про совместную жизнь. Да как бы он к тебе ни относился, в этом возрасте любить девушку и хотеть с ней жить – не одно и то же. И более того: в таком возрасте он даже еще может не испытывать настоящих глубоких чувств, настоящей зрелой любви. И, разумеется, в его голове влюбленность – это приятное времяпрепровождение, когда хочется, а никак не совместный быт и обязанности. В общем, тут всего два варианта. Или ждать, пока мальчик вырастет. Или расставаться. В первом случае есть опасность потратить время, потому что мальчик может в процессе взросления осознать, что ты ему больше не интересна, и даже найти другую девушку, которая будет ему ближе по духу. Кроме того, и ты в какой-то момент можешь осознать, что тебе уже не нужен этот мальчик, что по мере его взросления у вас остается все меньше общего. А во втором случае есть риск, что расстанешься с человеком, который, возможно, был бы отличным партнером по жизни. Так что, тут не угадаешь. Что же тогда делать? Я бы просто перестала тянуть отношения в одиночку. Пустила бы на самотек и посмотрела, куда они поплывут. Если встречи станут еще реже, а инициативу парень и вовсе перестанет проявлять, то лучше все-таки воспользоваться планом номер два. Честно говоря, мне кажется (судя по твоему письму), что влюбленность у 19-летнего мальчика уже прошла, а новых общих интересов у вас не возникло, и ваши отношения просто сходят на «нет». И сошли бы уже, если бы не твоя настойчивая попытка их «спасти».

  • Сергей

    Наталья, к сожалению, молодые люди и девушки, чаще всего взрослеют по-разному. И когда представительницы прекрасной половины человечества уже полностью готовы к серьезным отношениям, созданию семьи и рождению детей, их сверстники, по своим психоэмоциональным характеристикам, все еще подростки. И когда двое таких людей вдруг начинают встречаться, то очень быстро начинают накапливаться непонимание, усталость и раздражение. А все потому, что у них совершенно разное мировоззрение, отношение к Миру и жизни в нем. Соответственно и интересы с предпочтениями не совпадают. В результате возникает конфликт, который приводит к развалу отношений. Вот и в твоем случае, скорее всего, имеет место такая разница. Ты – самостоятельный человек, снимаешь квартиру, учишься. У тебя достаточно взрослое отношение к реальности, сформированные желания и стремления. А у парня их просто нет. Вернее, есть, но настолько детские, что тебе просто сложно понять и принять. Потому вы и не ходите никуда, поэтому и встречаться стали все реже и реже. Просто парень понимает, что он младше, чувствует это, и подсознательно тебя побаивается. Подозреваю, что вам особо даже поговорить не о чем, ибо то, что интересует тебя, молодому человеку пока непонятно, а его интересы уже смешны тебе. В связи с этим, я бы предложил тебе перестать заниматься воспитанием подростков, и не тратить понапрасну время, силы и нервы. Расставайтесь, причем чем скорее, тем лучше. Нет, я понимаю, что ты затратила некоторое количество сил на «воспитание» молодого человека, придумала себе целую общую историю, и сейчас не хочешь с ней прощаться. Однако не стоит жить выдумкой. Вы с парнем очень разные и все быстрее отдаляетесь друг от друга. Поэтому не нужно зря растягивать этот процесс. Поверь, никому от этого лучше не станет. Вы все равно расстанетесь. Так что говори молодому человеку спасибо и отправляй взрослеть. Как вырастет – придет.

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Обсуждение 12  

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  • Кейт
    Омг... мальчику 19 лет, встречаться начали, когда ему было 17-18. Какое жить вместе?! Вы уже в мечтах замуж вышли и родили 3 детей, а он вчерашний подросток. Оставьте уже мальчика в покое, прекратите "спасать отношения". Найдите себе для своих целей кого то чуть повзрослей
    		 23.12.16 05:29
         
    2
         
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  • Krazy
    По моим наблюдениям мальчики взрослеют позже. Вы в принципе готовы жить семьёй, а он нет. Что там ему, девятнадцать? Реально пацан совсем. Да я в курсе, что бывают скороспелые, которые в 18 уже ответственные мужчины. Ваш нет, рано ему.
    		 23.12.16 05:07
         
    0
         
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    • Krazy
      Вообще приглянитесь к 24+. Вот они уже более менее готовы. А его оставьте в покое. ( у меня племяннику 18, дитё дитем. Какой там серьезные отношения? Он у меня буквально сегодня нашёл коллекцию dc комиксов и напросился пожить на пару дней, чтобы отсканить все)
      		 23.12.16 05:12
           
      2
           
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  • Аха
    Переставайте всеми силами угождать мужчине, быть во всем хорошей, ничего не требовать и проявлять инициативу (говорить первой "люблю", звать к себе жить, выпрашивать встретить и ты.ды.), считать дни до встречи. Любому мужчине это очень быстро приедается и становится скучно, а свалить неудобно - такая же правильная и старается во все лопатки. Займитесь своей жизнью, чтобы реально удивляться его появлению "ой, я тебя и не ждала, что уже неделя прошла?" Не общаюсь с противоположным полом - это косяк, а не повод для гордости (я не про постель, если что). С подругами, как я понимаю, тоже не густо. Перестаньте насиловать его своим вниманием и никогда ничего не просите! "Сами придут, и сами всё дадут".
    		 23.12.16 03:00
         
    2
         
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    • Аха
      И да, банально, но мужчина старается, чтобы удержать женщину, если боится ее потерять. А Вас не только потерять, но и расстаться невозможно. И я вот реально не понимаю, зачем 19-летнему парню жить с девушкой? В жизни столько всего классного.
      		 23.12.16 03:09
           
      1
           
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  • Тыковка
    а вообще есть такая категория лентяев по жизни, им абсолютно лень строить отношения, совершенно лень что-либо делать! Видимо, вы мало для него сделали, он хочет ещё
    		23.12.16 01:56
         
    -1
         
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  • Тыковка
    Таких мальчиков, как этот лучше обходить стороной) Вам совсем заняться нечем, раз уж распыляетесь на подобные отношения? Это ж сколько должно быть свободного времени, чтоб так стараться ради паренька?
    		 23.12.16 01:51
         
    0
         
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  • Julko
    Наталья,с Вами все так! Только это не Ваш мужчина,не тяните Вы его к себе на аркане,отпустите,наслаждайтесь жизнью! Чего Вы на нем так зациклились? Тем более что с его стороны достаточно прохладное и ровное отношение,у Вас зависимость,а не любовь. Если мужчина любит,он преодолевает все преграды,чтобы быть как можно больше рядом с любимой,а в Ваших отношениях Вы за мужика похоже, все сами,да сами активничаете. Да успокойтесь,этот мальчик не дорос до глубокихотношений,а Вы не та,с кем он хочет быть. Полюбите себя для начала! Научитесь себя уважать! Не прилипайте к нему,как банный лист. Иначе пропустите реально своего мужчину за всеми этими страданиями бесполезными.
    		 23.12.16 00:45
         
    1
         
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  • Kacc
    Тут ежу понятно,что отношений молодой человек не хочет.Вы вся такая добрая ласковая,а для чего не задумывались? Вы хотите сохранить отношения,а он продолжает рушить.. И смысл их спасать тогда?
    		 23.12.16 00:40
         
    0
         
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  • Zavoronok
    Ты ему надоела и он хочет тебя бросить, но сам не решается, а ты прилипла, как банный лист. Письмо своё перечитай, ему на тебя плевать, игнорирует, не говорит комплиментов, не дарит подарков, тоношения спасала тоже ты, он даже не пошевелился. Ну и зачем тебе это всё в 21 год? Скажи мальчику спасибо и отправь на все четыре стороны.
    		 23.12.16 00:31
         
    9
         
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