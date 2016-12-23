Его поведение - это тревожный звоночек?
Россия, 21 год
23.12.16
Мнения наших экспертов
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АленаНаталья, парню 19 лет, чего ты от него хочешь? У него еще детство в попе, а ты ему про «чаще встречаться» и «жить вместе». Ты даже не представляешь себе, какая между вами, на самом деле, пропасть сейчас. Это тебе «уже 21», это ты, девушка, уже думаешь о том, чтобы начать гнездоваться. А парню твоему всего 19. Для большинства развитых стран он еще даже не достиг возраста совершеннолетия. А ты ему про совместную жизнь. Да как бы он к тебе ни относился, в этом возрасте любить девушку и хотеть с ней жить – не одно и то же. И более того: в таком возрасте он даже еще может не испытывать настоящих глубоких чувств, настоящей зрелой любви. И, разумеется, в его голове влюбленность – это приятное времяпрепровождение, когда хочется, а никак не совместный быт и обязанности. В общем, тут всего два варианта. Или ждать, пока мальчик вырастет. Или расставаться. В первом случае есть опасность потратить время, потому что мальчик может в процессе взросления осознать, что ты ему больше не интересна, и даже найти другую девушку, которая будет ему ближе по духу. Кроме того, и ты в какой-то момент можешь осознать, что тебе уже не нужен этот мальчик, что по мере его взросления у вас остается все меньше общего. А во втором случае есть риск, что расстанешься с человеком, который, возможно, был бы отличным партнером по жизни. Так что, тут не угадаешь. Что же тогда делать? Я бы просто перестала тянуть отношения в одиночку. Пустила бы на самотек и посмотрела, куда они поплывут. Если встречи станут еще реже, а инициативу парень и вовсе перестанет проявлять, то лучше все-таки воспользоваться планом номер два. Честно говоря, мне кажется (судя по твоему письму), что влюбленность у 19-летнего мальчика уже прошла, а новых общих интересов у вас не возникло, и ваши отношения просто сходят на «нет». И сошли бы уже, если бы не твоя настойчивая попытка их «спасти».
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СергейНаталья, к сожалению, молодые люди и девушки, чаще всего взрослеют по-разному. И когда представительницы прекрасной половины человечества уже полностью готовы к серьезным отношениям, созданию семьи и рождению детей, их сверстники, по своим психоэмоциональным характеристикам, все еще подростки. И когда двое таких людей вдруг начинают встречаться, то очень быстро начинают накапливаться непонимание, усталость и раздражение. А все потому, что у них совершенно разное мировоззрение, отношение к Миру и жизни в нем. Соответственно и интересы с предпочтениями не совпадают. В результате возникает конфликт, который приводит к развалу отношений. Вот и в твоем случае, скорее всего, имеет место такая разница. Ты – самостоятельный человек, снимаешь квартиру, учишься. У тебя достаточно взрослое отношение к реальности, сформированные желания и стремления. А у парня их просто нет. Вернее, есть, но настолько детские, что тебе просто сложно понять и принять. Потому вы и не ходите никуда, поэтому и встречаться стали все реже и реже. Просто парень понимает, что он младше, чувствует это, и подсознательно тебя побаивается. Подозреваю, что вам особо даже поговорить не о чем, ибо то, что интересует тебя, молодому человеку пока непонятно, а его интересы уже смешны тебе. В связи с этим, я бы предложил тебе перестать заниматься воспитанием подростков, и не тратить понапрасну время, силы и нервы. Расставайтесь, причем чем скорее, тем лучше. Нет, я понимаю, что ты затратила некоторое количество сил на «воспитание» молодого человека, придумала себе целую общую историю, и сейчас не хочешь с ней прощаться. Однако не стоит жить выдумкой. Вы с парнем очень разные и все быстрее отдаляетесь друг от друга. Поэтому не нужно зря растягивать этот процесс. Поверь, никому от этого лучше не станет. Вы все равно расстанетесь. Так что говори молодому человеку спасибо и отправляй взрослеть. Как вырастет – придет.
Обсуждение 12
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КейтОмг... мальчику 19 лет, встречаться начали, когда ему было 17-18. Какое жить вместе?! Вы уже в мечтах замуж вышли и родили 3 детей, а он вчерашний подросток. Оставьте уже мальчика в покое, прекратите "спасать отношения". Найдите себе для своих целей кого то чуть повзрослей
23.12.16 05:29
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KrazyПо моим наблюдениям мальчики взрослеют позже. Вы в принципе готовы жить семьёй, а он нет. Что там ему, девятнадцать? Реально пацан совсем. Да я в курсе, что бывают скороспелые, которые в 18 уже ответственные мужчины. Ваш нет, рано ему.
23.12.16 05:07
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АхаПереставайте всеми силами угождать мужчине, быть во всем хорошей, ничего не требовать и проявлять инициативу (говорить первой "люблю", звать к себе жить, выпрашивать встретить и ты.ды.), считать дни до встречи. Любому мужчине это очень быстро приедается и становится скучно, а свалить неудобно - такая же правильная и старается во все лопатки. Займитесь своей жизнью, чтобы реально удивляться его появлению "ой, я тебя и не ждала, что уже неделя прошла?" Не общаюсь с противоположным полом - это косяк, а не повод для гордости (я не про постель, если что). С подругами, как я понимаю, тоже не густо. Перестаньте насиловать его своим вниманием и никогда ничего не просите! "Сами придут, и сами всё дадут".
23.12.16 03:00
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а вообще есть такая категория лентяев по жизни, им абсолютно лень строить отношения, совершенно лень что-либо делать! Видимо, вы мало для него сделали, он хочет ещё
23.12.16 01:56
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АхаА потом этот лентяй встречает женщину, которая не будет ради него ничего делать и которая его этим и зацепит и будет и огонь в глазах, и желание горы свернуть.
23.12.16 02:46
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Таких мальчиков, как этот лучше обходить стороной) Вам совсем заняться нечем, раз уж распыляетесь на подобные отношения? Это ж сколько должно быть свободного времени, чтоб так стараться ради паренька?
23.12.16 01:51
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JulkoНаталья,с Вами все так! Только это не Ваш мужчина,не тяните Вы его к себе на аркане,отпустите,наслаждайтесь жизнью! Чего Вы на нем так зациклились? Тем более что с его стороны достаточно прохладное и ровное отношение,у Вас зависимость,а не любовь. Если мужчина любит,он преодолевает все преграды,чтобы быть как можно больше рядом с любимой,а в Ваших отношениях Вы за мужика похоже, все сами,да сами активничаете. Да успокойтесь,этот мальчик не дорос до глубокихотношений,а Вы не та,с кем он хочет быть. Полюбите себя для начала! Научитесь себя уважать! Не прилипайте к нему,как банный лист. Иначе пропустите реально своего мужчину за всеми этими страданиями бесполезными.
23.12.16 00:45
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Тут ежу понятно,что отношений молодой человек не хочет.Вы вся такая добрая ласковая,а для чего не задумывались? Вы хотите сохранить отношения,а он продолжает рушить.. И смысл их спасать тогда?
23.12.16 00:40
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ZavoronokТы ему надоела и он хочет тебя бросить, но сам не решается, а ты прилипла, как банный лист. Письмо своё перечитай, ему на тебя плевать, игнорирует, не говорит комплиментов, не дарит подарков, тоношения спасала тоже ты, он даже не пошевелился. Ну и зачем тебе это всё в 21 год? Скажи мальчику спасибо и отправь на все четыре стороны.
23.12.16 00:31