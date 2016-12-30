Чувствую себя шлюхой
Новосибирск, Россия, 17 лет
30.12.16
Мнения наших экспертов
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АленаТаня, на мой взгляд, главная проблема у тебя, от которой растут «ноги» всех остальных – это конформизм. У тебя вообще нет собственного мнения и собственной жизненной позиции. Ты делаешь то, что делает толпа, или группа, к которой присоединяешься, и вообще не используешь собственный мозг для саморегуляции поведения. Пришли ребята, принесли спиртное – надо пить. Пришел еще парень, принес водку – надо пить. Предложил подняться наверх с понятной целью – пошла. Потом еще круче – рассказала одной подруге, та сказала, надо рассказать третьей – и ты послушалась. Ты хоть подумала, что есть такие вещи, о которых вообще лучше молчать, чтобы не погубить свою репутацию на корню, раз уж мозгов не хватило не напиваться до состояния мартовской кошки? У тебя нет опыта с алкоголем – так почему ты решила, что надо срочно его получать? Кто тебе сказал, что напиваться в хлам, до состояния, когда из всей части сознания в рабочем состоянии остаются только базовые инстинкты? Почему ты себя тогда так повела? Да просто потому, что выпила столько, что животное, которое сидит в каждом человеке, и которое контролируется социальным интеллектом, моралью, нравственностью, было выпущено на свободу. Если очень поверхностно рассказывать, то у каждого из нас (не считая психически больных и людей с органическими повреждениями мозга) поведение определяется не базовыми («заводскими») настройками интеллекта, а теми, которые мы приобрели по мере развития и взросления. Но настройки эти работают только тогда, когда ты находишься в сознании, в трезвом уме и здравой памяти. В буквальном смысле слова. Чем больше выпито, тем меньше остается этих настроек, а в определенный момент любой человек скатывается до базовых. А там, увы, ничего, кроме потребностей есть, пить и получать удовольствия любой ценой, нет. Так что, поздравляю, но ты в тот вечер достигла дна своего сознания. Сходила в гости к своему «животному». И оно тебе, как я понимаю, не сильно понравилось. Вот на этом советую зафиксироваться: тебе не понравилось то, что ты делала, когда была такой пьяной. Вывод? Не надо пить. Особенно в таких компаниях. Это хорошо, что не нашлось кого-то менее пьяного но более опытного в подобных делах – могло бы закончиться, например, изнасилованием. Даже групповым. Это вообще не редкость, когда в компанию попадают такие вот «неопытные с алкоголем», но отчаянно пытающиеся показать всем, какие они в доску свои. Хочешь быть частью компании – будь. Но не тяни в рот все, что предлагают. Ты сама должна понимать свою меру. В компании малознакомых ребят, даже если все они – друзья твоей подруги, - бокал вина, максимум. И не залпом, а потягивать его целый вечер. Иначе вместо того, чтобы просто раскрепоститься, превратишься в развязанную девицу, да еще и репутацию себе заработаешь соответствующую. И, кстати, если ты встречаешься с парнем полтора года, и тебя к нему даже не тянет физически, то, может, стоит прислушаться к собственным чувствам хотя бы в этом вопросе? Почему ты опять делаешь то, что нужно другим, а не тебе?
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СергейТатьяна, я не думаю, что смогу хоть чем-то тебе помочь. Все-таки воспитанием должны заниматься родители, которые еще с раннего детства прививают ребенку нормы морали и нравственности, объясняют, как себя вести, что делать можно, а чего не стоит. И если ты в свои семнадцать лет позволяешь себе курить, пить водку и заниматься сексом с первым встречным, значит, так тебя воспитали. Теперь менять что-либо поздно. Уж что выросло – то выросло. Со своей же стороны, просто в качестве информации с мужской точки зрения, могу сказать, что никто из парней никогда не будет серьезно относиться к девушке, которая пьет и готова удовлетворять в том числе и орально любого собутыльника. Нет, безусловно, определенную популярность ты приобретешь. Уверен, теперь парни тебя с удовольствием будут приглашать на посиделки, чтобы было с кем «пообщаться». Но не более того. Строить с такой девушкой что-то более серьезное никто не станет. Соответственно, и окружающие девушки начнут относиться к тебе с практически открытой враждебностью по понятным причинам, и слухи про тебя начнут распространять соответствующие. И возникает вопрос – оно тебе надо? А ведь если продолжишь в том же духе, то именно так все и будет. Может, все-таки, возьмешься за ум? Насколько я знаю, в твоем возрасте нужно в первую очередь учиться, а уж только потом искать приключения на пятую точку. Вот и сосредоточься на получении образования, а не на парнях. Как забыть? Стань серьезнее, займись делом, прекрати пьянствовать и спать с кем попало, и все само собой забудется через некоторое время. И про предохранение не забывай. А то с таким образом жизни заработаешь беременность или ЗППП и вот тогда все станет еще круче. От такого отмыться будет просто невозможно.
Обсуждение 26
Лучшие комментарии
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КейтОсновная проблема автора, которая, в отличие от глупости, с возрастом не пройдет - это слишком длинный язык
30.12.16 05:34 Контекст комментария
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Ellis_@Бози мой, бози мой, какое самобичевание. Да с чего ты взяла что ты шлюха? Да прям. Нуууу, тогда мы все шлюхи, причём не одиножды))) Я хоть никогда в жизни не напилась, а зато сколько раз целовалась. Разве нас можно не целовать, таких молодых и красивых? )) И у лифта, и на площадке лестничной, и во время танца, и вообще. Не могу сказать чтоб уж очень часто голову теряла, но если уже, то целовалась кайфом. С красивыми и желанными, и земля из под ног. Было дело, как у всех. Единственное, что ты зря сделала, так это подружкам зря трепалась. Я бы ничегоооо не сказала. Что еще ты узнала о себе - тебе пить лучше не надо. Я не знаю, может ты думала, что так надо и наряду со всеми пробовала и ударило в голову. Но ты на будущее знай, что когда кавалеры пьют водку, дамы не обязательно пьют наравне с ними. Я не пью и на меня никакие уговоры ваапще не действуют. Я всегда трезвая. Сказала нет и без разговоров. В приличном обществе отказ дамы уважают. А пить можно только в приличном обществе, если уже. Короче, знай свою меру. Я вот знаю что мне 2 бокала вина это максимум. Не запивай крепких напитков на спирту газировками и сладкими напитками. Никаких соков, в общем, всё что сахар в себе имеет. Перед водкой сьешь что-то жирное, масло с икрой на хлебушке. И двигаться, на воздух, на балкон, не сидеть. И не надо рассказывать всему свету с кем ты целовалась и что делала. Твоя интимная жизнь не достояние тусовки. У него девушка? Ах, значит у него момент слабости. Рассказать о ней всем? Я бы молчала. Если видишь, что мэн пожалел о слабости, скажи ему что это ему приснилось и чтобы пил меньше. И была такова)) Все окей.
30.12.16 01:38 Контекст комментария
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AxНе скажу за всех, но, думаю, у большинства из нас есть в жизни моменты, за которые потом стыдно. От "не то ляпнула" до чего-то более неприятного. Для меня, например, большинство связаны с алкогольным опьянением. Главное, сделать выводы, отпустить и жить дальше, не делая трагедии и без заламываемы рук - ах, я шлюха. Поверьте, в перспективе всей жизни это всё не такиуж глобально. Я не в смысле - напивайся и чуди дальше, а в смысле - не убивайся над пролитым молоком. Ну и да, всем всё рассказывать - подругам, МЧ, ну совсем не за чем. Учитесь свои тайны держать при себе.
30.12.16 01:45 Контекст комментария
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rerfhfxfНе поняла, зачем редакция это опубликовала. нам, взрослым тетям, поржать?)
30.12.16 05:17 Контекст комментария
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Да у многих мозги есть. Смотря какой семья , интересы и воспитание в целом.
30.12.16 01:25 Контекст комментария
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На мой взгляд, тема не интересная. Редакция, аууу...!!! Мне конечно ещё нет и 30, но 17 это уж слишком! Напоминает мой подростковый дневник!
30.12.16 14:25
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ПрелестьЛогично, что так себя чувствуете. Неспроста. По отношению парней к себе. Один не оценил. Стал плакать по своей девушке. А другой вообще забил. Ему это не важно. В итоге Вы одна со своим позором. Совет: задумайтесь, зачем девушке пить как сапожник? Что делать? Да. Именно раскаиваться. Чтобы больше такого не повторять. Вывод сделайте и укрепляйтесь в своих манерах. Так как Вам надо следить самой за собой. Иначе можете попасть в более трагичные ситуации.
30.12.16 11:44
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ОльгаТань, ну раз так себя чувствуешь - уже хорошо, значит стыд и нормы приличия таки присутствуют у тебя) в след. раз на пьянке не смешивай напитки, можешь пить вино, разбавленное водой, и компанию поддержишь и разум не уйдет. Под властью Бахуса у многих просыпаются демоны и тайные страстишки, просто надо уметь их контролировать.
30.12.16 11:03
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лакиндяя...ну тут конечно воспитание в первую очередь..мне мама с детства вложила - сильно пьяная женщина - это позор и стыд. я реально пьяной за всю жизнь раза 3 была и все три раза уже после 30-ти)) я не хочу сказать, что это прям пример для всех, но таки девушке в 17 лет, да и потом позже напиваться до свнячего визга таки стыд и позор, ну вот я так считаю. вам совеую 1) не пить больше 2 бокалов, 2) водку, коньяк и прочий жесткач оставьте на постарше, когда научитесь собой владеть и вообще понимать хоть что-то в кайфе от хорошего алкоголя, 3) научитесь не болтать! в чем был смысл рассказывать все аж двум подругам? считайте, оповестили района два-три))это ооочень важно - уметь заткнуться вовремя) ну и главное - не тяните все подряд в рот - фу, как не противно-то? не знамо кто, не знамо в каких условиях фууу..брезгливость отрубается вместе с мозгами от алкоголя, видимо( на будущее это запомните и не пейте больше 2 бокалов, вам опасно. ну и заканчивайте с самобичеванием - что сделано, то сделано. возможно, что компанию придется менять, в этой вряд ли забудут ваши пьяные выкидоны. это может и к лучшему, в новой компании может будут другие формы досуга, чем тотальная пьянка.
30.12.16 09:47
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***Всех постоянных комментаторов рубрики поздравляю с Новым Годом! Всем удачи, благополучия и всего самого хорошего!
30.12.16 09:42
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***перед новым годом редакции надо было испортить настроение?
30.12.16 09:39
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Проходя мимо17 лет - подходящий возраст, чтобы задать себе вопросы: Кто я? С кем мне по пути? Как я вижу свое будущее?
30.12.16 09:38
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ЮликонА Мама говорила не тащить в рот всякую дрянь:))
30.12.16 07:58
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KrazyСледующее письмо будет из детского сада? Кстати автор, помните не так давно была история с пьяной девушкой, кучей парней, туалетом и видео? Обязательно собственный опыт нужен?
30.12.16 07:16
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КейтОсновная проблема автора, которая, в отличие от глупости, с возрастом не пройдет - это слишком длинный язык
30.12.16 05:34
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rerfhfxfНе поняла, зачем редакция это опубликовала. нам, взрослым тетям, поржать?)
30.12.16 05:17
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Не надо пить все, что горит, для начала. Может плохо кончится, погугли новости недавние для разнообразия. Мало ли,что могли принести бедные студенты, в каком подвале и из какой канистры оно разливалось?. Во-вторых, когда пьешь, закусывай. Это очень важно. Не одной шоколадкой на пятерых, а хотя б пару полноценных бутербродов с маслом и колбасой А лучше - нормальный плотный ужин. И считай рюмки Больше четырех - притворяйся, пей воду! Про остальной секс промолчу. Будешь трезвой - будешь понимать, ЧТО ты делаешь и с КЕМ. // Анекдот 1: "Водку? Теплую? Из мыльницы? Буду!". Анекдот 2: "-Что ты будешь? Водку или самогонку? - Ой, не знаю, все такое вкусное!"
30.12.16 02:36
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......Ничего себе рисковая - оральный секс в пьяном виде...... Иди обследуйся!
30.12.16 01:57
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Ellis_@Орал с незнакомсцем это риск, 100%. Она сама знает что не оч хорошо сделала. Но чего она еще не поняла судя по письму, так это когда язык надо держать за зубами. Как себя вести в конфузных ситуациях. Ну и как пить, где пить и с кем. Орал с незнакомцем может уже никогда не повториться, дай Боже. А вот тусовки и выпивоны - наверняка.
30.12.16 02:18
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AxНе скажу за всех, но, думаю, у большинства из нас есть в жизни моменты, за которые потом стыдно. От "не то ляпнула" до чего-то более неприятного. Для меня, например, большинство связаны с алкогольным опьянением. Главное, сделать выводы, отпустить и жить дальше, не делая трагедии и без заламываемы рук - ах, я шлюха. Поверьте, в перспективе всей жизни это всё не такиуж глобально. Я не в смысле - напивайся и чуди дальше, а в смысле - не убивайся над пролитым молоком. Ну и да, всем всё рассказывать - подругам, МЧ, ну совсем не за чем. Учитесь свои тайны держать при себе.
30.12.16 01:45
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Ellis_@Бози мой, бози мой, какое самобичевание. Да с чего ты взяла что ты шлюха? Да прям. Нуууу, тогда мы все шлюхи, причём не одиножды))) Я хоть никогда в жизни не напилась, а зато сколько раз целовалась. Разве нас можно не целовать, таких молодых и красивых? )) И у лифта, и на площадке лестничной, и во время танца, и вообще. Не могу сказать чтоб уж очень часто голову теряла, но если уже, то целовалась кайфом. С красивыми и желанными, и земля из под ног. Было дело, как у всех. Единственное, что ты зря сделала, так это подружкам зря трепалась. Я бы ничегоооо не сказала. Что еще ты узнала о себе - тебе пить лучше не надо. Я не знаю, может ты думала, что так надо и наряду со всеми пробовала и ударило в голову. Но ты на будущее знай, что когда кавалеры пьют водку, дамы не обязательно пьют наравне с ними. Я не пью и на меня никакие уговоры ваапще не действуют. Я всегда трезвая. Сказала нет и без разговоров. В приличном обществе отказ дамы уважают. А пить можно только в приличном обществе, если уже. Короче, знай свою меру. Я вот знаю что мне 2 бокала вина это максимум. Не запивай крепких напитков на спирту газировками и сладкими напитками. Никаких соков, в общем, всё что сахар в себе имеет. Перед водкой сьешь что-то жирное, масло с икрой на хлебушке. И двигаться, на воздух, на балкон, не сидеть. И не надо рассказывать всему свету с кем ты целовалась и что делала. Твоя интимная жизнь не достояние тусовки. У него девушка? Ах, значит у него момент слабости. Рассказать о ней всем? Я бы молчала. Если видишь, что мэн пожалел о слабости, скажи ему что это ему приснилось и чтобы пил меньше. И была такова)) Все окей.
30.12.16 01:38
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КарА что собственно, произошло страшного? Героиня не замужем, ну опустилась на несколько ступеней вниз, не понравилось. У всех есть опыт подобной мерзости, в более старшем возрасте. Просто, не надо больше повторять. Можно подумать, что окажись в такой же ситуации её мальчик- он бы отказался. Не надо много пить и болтать языком лишнее.
30.12.16 01:23
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Лестницадетский сад, штаны на лямках) Ну, это опыт, автор) зато теперь вы знаете что по синей песне вы своей... кхм.. сама себе не хозяйка))
30.12.16 00:46
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ZavoronokПить меньше надо, блин. 17 лет, а мозгов совсем нету.
30.12.16 00:43
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Лестницада у кого они в 17 есть) все нормально)
30.12.16 00:47
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Да у многих мозги есть. Смотря какой семья , интересы и воспитание в целом.
30.12.16 01:25
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Ellis_@Конечно, могло бы обойтись без оральных ласк. И без алкоголя в таком кол-ве. Но если кто там поцеловался , то с кем не бывало. Если шлюха от того, что от чужого парня прибалдела... Ну это уже перебор в нелестных эпитетах в свой адрес. Просто надо извлечь урок и больше так не делать. Алкоголь без ограничений в обществе незнакомых людей - больше так не надо.
30.12.16 01:48
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