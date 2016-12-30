Чувствую себя шлюхой

Это случилось в сентябре. У моей подруги был день рождения (она на 8 дней старше меня), она позвала меня и еще двух наших подруг. Мой парень отказался идти. Одна из девочек учится на первом курсе, и она позвала своих однокурсников, все пришли со своим алкоголем, и началось, я думаю, понятно, что... Т.к. у меня нет большого опыта с алкоголем, я пила все, что пьется, ничего такого позорного я не творила, просто была пьяная. Потом эти люди ушли, и пришел друг нашей подруги (который ей нравился, хотя у нее был парень и она говорила, что у них ничего точно не будет), у него тоже есть девушка. В общем, он пришел уже поддатый еще и с водкой, а я такая: «Ну что, еще и водки выпью, я ж уже в...», в общем он тоже опьянел. Решили выйти на улицу, чтобы освежиться, пока ждали лифт, он начал меня целовать, но я отстранила его, а после... начала целовать его. Он предложил подняться наверх, там мы целовались. Я понимала, что НЕ НАДО этого делать, но продолжала ... В общем дело дошло до оральных ласк... Пару раз получилось, но я все-таки отказалась от этой идеи, он пытался продолжить, но я сказала, что нам пора в квартиру. Я тут же рассказала все подруге, она сказала, что нужно тут же рассказать второй подруге, я рассказала. Он начал плакать (в прямом смысле плакать), что так поступил со своей девушкой, начал говорить, что он безумно ее любит, когда все легли спать, мы с ним курили на балконе, и он сказал: «Не рассказывай своему парню, а я не расскажу девушке, оставим все между нами, ты ж хорошая девушка». Я ничего не ответила. Этим же утром я рассказала все парню. Его реакция была не такой, какую я ожидала... Конечно, он злился, но... Мы встретились с ним в тот же день, я ему все рассказала, он простил (по крайней мере, сказал, что простил). С тех пор прошло уже 3 месяца, а я до сих пор ужасаюсь от мысли, что я тогда не отказалась, не обрубила все на корню, а хотела даже продолжить. Почему? С парнем на тот момент 1,5 года встречались, все было хорошо, расставались на месяц, но в итоге все отлично. А тут я такое вытворяю, причем, я наоборот всегда думала, что он на это более способен. Даже сейчас, мне не хочется заниматься с ним сексом, меня иногда раздражает он, но с другой стороны, я не хочу с ним расставаться. Вопросов куча: как забыть ту ситуацию? Почему я тогда этому не препятствовала? Как решить вопрос с парнем? Чувствую себя шлюхой. Хотя, наверное, так и есть.

Татьяна,

Новосибирск, Россия, 17 лет

30.12.16

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