Была ли это настоящая любовь?
Москва, 26 лет
04.01.17
Мнения наших экспертов
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АленаНу, Алексей, ты даешь… Завел себе «подругу», гулял с нею, позволил втянуть себя в эротическую переписку с нею, да в такую, что твоя официальная девушка рыдала от обиды, читая все это. И более того: после того, как все выяснилось, ты вообще ничего не изменил в своем поведении с той «подругой», более того, ты позволил ей собой манипулировать, доказывая тем самым, что для тебя она важна. И продолжил общение на том самом уровне, что и раньше. Класс. Представь себе на минуту ровно противоположную ситуацию: у твоей единственной любви есть друг, с которым она иногда гуляет (утверждая, что ничего лишнего они не делают), и с которым она играет в виртуальный секс, даже после того, как ты это узнал, устроил разборку и дал понять, что ей придется выбирать – или ты, или тот «друг». Ты бы не ушел? Ты бы стал после такого интересоваться ею у друзей или намекать в ВК о том, что ты не против возобновить отношения? Даже если бы продолжил любить? И после этого ты задаешься вопросом «была ли у нее любовь ко мне?» Ты, правда, такой неотразимый, что девушка после такого унижения и предательства должна или сразу вены себе перерезать, или начать плакаться всем знакомым и виртуальным фрэндам, как ей без тебя тяжело и как бы она хотела, чтобы ты вернулся? Что заставляет тебя думать, что девушка должна начать посылать тебе сигналы о том, что она хочет твоего возвращения? И как ты себе это представляешь? Не она тебе изменяла, даже виртуально. А ты ей. Не она тебя предала, а ты ее. И уж если что-то и пытаться склеить, то не она должна делать первые шаги, а ты. Причем, не сидеть дураком на ее странице, не выяснять у общих знакомых, интересуется ли она тобой, а искать с нею встречи, просить прощения, объясняться. И, к слову, да, иногда предательство бывает настолько отвратительным, что от чувств очень быстро не остается ничего, кроме пепла, а место любви занимает отвращение к человеку, который растоптал твои чувства. Так что, твоя «любимая» могла и перегореть – не сразу, а после того, как ты «попытался сохранить отношения с обеими», включая «вирт» с подружкой, вместо того, чтобы попытаться сохранить только одну – ту, которая была тебе действительно очень дорога. Девушка могла правильно понять, что «дорога» она была только на словах. А разве нет? Чем докажешь обратное? Скупыми слезами, оставленными на мониторе при разглядывании ее странички в ВК?
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СергейАлексей, ты действительно кое-что упустил. Видишь ли, девушки далеко не такие дуры, как кажется. Они могут долго прощать наши «невинные» шалости, закрывать глаза на «чисто дружеское» общение с другими дамами, но всему есть предел. Нет, я не считаю, что между мужчиной и женщиной не может быть отношений, не подозревающих секс. Могут. У меня тоже есть несколько знакомых, к которым я отношусь как к родственницам, скорее, как к младшим сестрам. Но подобные отношения не предполагают совершенно никакого сексуального подтекста. Причем совсем. Уверен, что у тебя тоже есть такие знакомые. Согласись, даже попытка представить с ними что-то откровенно половое, вызывает непроизвольное передергивание плечами. Поэтому, давай, не будем наводить тень на плетень. Твоя «подруга», по совместительству бывшая девушка, на такую «сестренку» ну совсем не похожа. И твоя «девушка», с которой у тебя типа «любовь», но которая, почему-то дорога также как и подруга, все прекрасно поняла и тратить время на бесперспективные отношения не стала. Тем более, что ты уже, по сути, начал изменять, и до реального похода в постель к подруге осталось совсем недолго. Ну и к чему резину тянуть? Так что все правильно. Девушка не стала терпеть предательство и послала тебя подальше. Тебе же на будущее очень советую не пытаться строить гарем. И если ты действительно любишь какую-то девушку, то она должна быть единственной. По крайней мере, ты должен сделать все от тебя зависящее, чтобы она считала себя таковой. Не сможешь, не захочешь, стало быть никакой любви тут нет. А раз так, то и переживать не о чем. Уйдет - другую найдешь.
Обсуждение 8
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Знаете, подруга, которая "просто подруга" выглядит очень странно. А именно, странно выглядят ее обиды, слезы и просьбы "не бросать". О чем это она вообще? - Дружба между представителями разных полов существует, но друзья так себя не ведут.
04.01.17 02:26
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Ellis_@Детский сад. Что же вы там оба так фантазировали в вирте, что при таком магните не пошли ва банк и не попробовали то, о чём по клаве так усердно клацали. Уже переспали бы успокоились бы оба. И так девушку свою предал по сути. Ни с той не сложилось, ни с этой не переспалось. Кому такое интересно. Чем душа успокоится теперь. Перегорело у нее или перегорело, не твоего ума дело. Мудрая поплачет да перемелет. Какой там возврат. Чего теперь ломаться, свободный. Иди к той, с кем фантазировал. Она будет рада.
04.01.17 02:23
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strelaАлексей , а знаете, так дураков некоторых и женят даже на себе предприимчивые девушки " в поиске " . У меня , например, братец двоюродный , не успел ахнуть , она уже и поселилась у него , а потом такими же методами ( " очень обижалась ,плакала , просила " ) в загс заявление с ним отнесла , он оплатил свадьбу " как истинный джентльмен " ..а потом после рождения ребенка , ею ,как понимаете , запланированного , удивлялся , все нам говорил " я вообще любил -то NN , но как-то вышло ,что я женился на N , не пойму " . Впредь будьте тверже , важайте свои чувства , свое достинство , свой выбор . Вы и с любимой ведете себя по такому же сценарию - ждете ,когда она начнет подавать знаки . Поговорте с ней , серьезно , без драм , скажите , что из вежливости и неопытности повелись на манипуляции .
04.01.17 02:07
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ZavoronokНи одна из твоих будущих девушек не станет терпеть такой "дружбы", так чтог рано или поздно придётся решать - или подруга, или любимая.
04.01.17 00:55
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Юликончто это было ?????
04.01.17 00:31
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сорокаКакая мерзость. Из серии, любите меня таким, какой я есть. Ан нет, не потянул на титул Кобель-неотразимый. Одна только самоуверенность с непроходимой тупостью.
04.01.17 00:30
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Я что-то запуталась в ваших девушках. На чьей странице вы сутками потом сидели?
04.01.17 00:18