Была ли это настоящая любовь?

Алена

Ну, Алексей, ты даешь… Завел себе «подругу», гулял с нею, позволил втянуть себя в эротическую переписку с нею, да в такую, что твоя официальная девушка рыдала от обиды, читая все это. И более того: после того, как все выяснилось, ты вообще ничего не изменил в своем поведении с той «подругой», более того, ты позволил ей собой манипулировать, доказывая тем самым, что для тебя она важна. И продолжил общение на том самом уровне, что и раньше. Класс. Представь себе на минуту ровно противоположную ситуацию: у твоей единственной любви есть друг, с которым она иногда гуляет (утверждая, что ничего лишнего они не делают), и с которым она играет в виртуальный секс, даже после того, как ты это узнал, устроил разборку и дал понять, что ей придется выбирать – или ты, или тот «друг». Ты бы не ушел? Ты бы стал после такого интересоваться ею у друзей или намекать в ВК о том, что ты не против возобновить отношения? Даже если бы продолжил любить? И после этого ты задаешься вопросом «была ли у нее любовь ко мне?» Ты, правда, такой неотразимый, что девушка после такого унижения и предательства должна или сразу вены себе перерезать, или начать плакаться всем знакомым и виртуальным фрэндам, как ей без тебя тяжело и как бы она хотела, чтобы ты вернулся? Что заставляет тебя думать, что девушка должна начать посылать тебе сигналы о том, что она хочет твоего возвращения? И как ты себе это представляешь? Не она тебе изменяла, даже виртуально. А ты ей. Не она тебя предала, а ты ее. И уж если что-то и пытаться склеить, то не она должна делать первые шаги, а ты. Причем, не сидеть дураком на ее странице, не выяснять у общих знакомых, интересуется ли она тобой, а искать с нею встречи, просить прощения, объясняться. И, к слову, да, иногда предательство бывает настолько отвратительным, что от чувств очень быстро не остается ничего, кроме пепла, а место любви занимает отвращение к человеку, который растоптал твои чувства. Так что, твоя «любимая» могла и перегореть – не сразу, а после того, как ты «попытался сохранить отношения с обеими», включая «вирт» с подружкой, вместо того, чтобы попытаться сохранить только одну – ту, которая была тебе действительно очень дорога. Девушка могла правильно понять, что «дорога» она была только на словах. А разве нет? Чем докажешь обратное? Скупыми слезами, оставленными на мониторе при разглядывании ее странички в ВК?