Безумно хочу друга семьи

Екатерина, может, для начала определиться с тем, для чего тебе друг семьи нужен? Просто хочется с ним переспать в надежде на неземной секс? А если он как любовник – полный ноль? Что если твоим самым большим разочарованием окажется не его отказ, а то, что он с тобой переспит, и ты ничего эдакого при этом не испытаешь? Ты ведь хочешь его в виде собственной эротической фантазии. Тебе КАЖЕТСЯ, что он будет каким-то особенным в постели, что он как-то необыкновенно тебя трахнет (прости мне мой французский). А если нет? Если это будет то же самое, что с другими, что с мужем. Прикинь, какой будет облом: изменить мужу и понять, что поменяла шило на мыло. Как потом смотреть в глаза новоиспеченному любовнику, который уже больше не будет нужен, но который будет считать иначе и надеяться на продолжение интрижки? А если серьезно: не бывает так: «мужа люблю, но безумно хочу переспать с его другом». Ты разберись для начала с тем, что ты действительно испытываешь к мужу, и почему ты испытываешь сексуальное влечение не к нему, а к другому мужчине. Может, пока не поздно, стоит перестать играть в семью? И с чистой совестью уже строить глазки любому объекту своих эротических желаний.

Сергей

Екатерина, я бы очень не советовал совершать подобную глупость. Дело в том, что в дружной компании, которая достаточно часто собирается и внутри которой существуют множественные независимые друг от друга транзакции, скрыть факт измены просто не получится, даже не надейся. И когда все раскроется, ты сразу потеряешь и мужа, и компанию, и любовника. Так что прежде чем пускаться во все тяжкие, подумай хорошенько головой. В то же время, очень рекомендую задуматься над отношениями с мужем. Нет, я понимаю, что ты уже привыкла, что вроде бы есть какие-то чувства. Однако давай будем честными, любви между вами нет. А еще нет взаимопонимания, общих дел и особого уважения. Скорее присутствует некая родственная привязанность, как к брату. Но хочется ведь чего-то другого, так? Увы, в таких условиях вы все равно рано или позже разбежитесь. Кстати, вполне возможно, что и страсть к другу семьи, возникла не потому, что он так хорош, а потому, что твое подсознание ищет повод уйти от мужа, освободиться от того, что мешает, ограничивает. Коли так, я бы посоветовал, для начала, разобраться с супругом и твоим нынешним положением, а лишь затем, если останется желание, падать в объятия любовника. Хотя, безусловно, всяк волен портить себе жизнь как считает нужным. Но, просто поверь, изменив мужу с другом семьи, входящим в общую компанию, ты автоматически разрушишь и семью и компанию. Кроме того, ты заработаешь далеко не самую лучшую репутацию, которая в будущем может очень сильно «аукнуться». Оно тебе надо?