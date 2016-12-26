Безумно хочу друга семьи
Киров, 25 лет
26.12.16
Мнения наших экспертов
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АленаЕкатерина, может, для начала определиться с тем, для чего тебе друг семьи нужен? Просто хочется с ним переспать в надежде на неземной секс? А если он как любовник – полный ноль? Что если твоим самым большим разочарованием окажется не его отказ, а то, что он с тобой переспит, и ты ничего эдакого при этом не испытаешь? Ты ведь хочешь его в виде собственной эротической фантазии. Тебе КАЖЕТСЯ, что он будет каким-то особенным в постели, что он как-то необыкновенно тебя трахнет (прости мне мой французский). А если нет? Если это будет то же самое, что с другими, что с мужем. Прикинь, какой будет облом: изменить мужу и понять, что поменяла шило на мыло. Как потом смотреть в глаза новоиспеченному любовнику, который уже больше не будет нужен, но который будет считать иначе и надеяться на продолжение интрижки? А если серьезно: не бывает так: «мужа люблю, но безумно хочу переспать с его другом». Ты разберись для начала с тем, что ты действительно испытываешь к мужу, и почему ты испытываешь сексуальное влечение не к нему, а к другому мужчине. Может, пока не поздно, стоит перестать играть в семью? И с чистой совестью уже строить глазки любому объекту своих эротических желаний.
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СергейЕкатерина, я бы очень не советовал совершать подобную глупость. Дело в том, что в дружной компании, которая достаточно часто собирается и внутри которой существуют множественные независимые друг от друга транзакции, скрыть факт измены просто не получится, даже не надейся. И когда все раскроется, ты сразу потеряешь и мужа, и компанию, и любовника. Так что прежде чем пускаться во все тяжкие, подумай хорошенько головой. В то же время, очень рекомендую задуматься над отношениями с мужем. Нет, я понимаю, что ты уже привыкла, что вроде бы есть какие-то чувства. Однако давай будем честными, любви между вами нет. А еще нет взаимопонимания, общих дел и особого уважения. Скорее присутствует некая родственная привязанность, как к брату. Но хочется ведь чего-то другого, так? Увы, в таких условиях вы все равно рано или позже разбежитесь. Кстати, вполне возможно, что и страсть к другу семьи, возникла не потому, что он так хорош, а потому, что твое подсознание ищет повод уйти от мужа, освободиться от того, что мешает, ограничивает. Коли так, я бы посоветовал, для начала, разобраться с супругом и твоим нынешним положением, а лишь затем, если останется желание, падать в объятия любовника. Хотя, безусловно, всяк волен портить себе жизнь как считает нужным. Но, просто поверь, изменив мужу с другом семьи, входящим в общую компанию, ты автоматически разрушишь и семью и компанию. Кроме того, ты заработаешь далеко не самую лучшую репутацию, которая в будущем может очень сильно «аукнуться». Оно тебе надо?
Обсуждение 3
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KrazyПишите фанфики. У меня есть можно сказать подруга, она одно время была влюблена в актера. Вот она пишет всякое и в интернет публикует. Скоро четвёртый сезон Шерлока чую ее tumbler пополнится новенькими порнорассказиками.
26.12.16 03:13
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Ellis_@Вот именно, что безумно. Без ума. В фантазиях можешь спать хоть с Брэдом Питтом (хоть и это подключает на нежелательные мысли). Первых шагов делать не надо и рассказывать никому тоже не надо. Интим закончится, позор останется. Друзей мужа не трожь. Вообще на самцов из окружения мужа не облизывайся, это табу. Тут хэппи-энда быть не может ни при каком раскладе, ведь сама же знаешь. Дурь эту из головы выбивать всеми силами. Чем угодно. У нас у всех есть слабости, я вот ещё кормящая мама и мой организм требует еды на ночь. Вот обычно же не ела после 6 , а тут прям выворачивает на вкусненькое. И кефирчиком или сухариком не отделаться, они мне на фик не нужны даже даром. Хочу кушать вкусное и всё тут. Пока кормлю еще можно , из меня дитё лишнее высосет. Лишний вес я после родов не набрала, к счастью, но ведь как только перестану кормить, могу набрать вес при таких захотелках. Поэтому потом придётся закрыть рот на замок. Желудок то привык получать еду вечером. Ему по фиг, кормлю я или нет. У него свой режим работы. Раз не поела вечером, некогда было, заснула. А мне снятся курицы-гриль - 12 штук, как часы, крутятся по часовой стрелке. А нутри вместо стрелок почему-то тарелка манной каши с маслом и сахаром, и булка с маслом, аааа))) Я обычно себе сама всё обьясняю. Веду с собой свой внутренний диалог. Уговариваю. Ну я же не слабая. Алина Кабаева ела белую гречку без соли и зелёный час перед олимпиадами. Вот и Алина ... ( тут моя фамилия ) может кушать овсянку и творожок. Идиотское сравнение, конечно, но иногда надо сказать себе стоп... Иначе дела плохи. Так и тут. Я других вариантов не вижу.
26.12.16 01:40