Сказочная история, или Королевство Розовых Очков

В некоем сказочном королевстве с давних времен был введен закон: всем жителям с рождения до смерти полагалось носить розовые очки. И все были довольны, никто не ссорился, количество разводов и даже преступлений здесь было доведено до минимума, ведь все смотрели на свет в радужно-розовом свете, не видя недостаков и изъянов ни в чем и ни в ком, не завидуя и не злясь ни на кого и ни на что. Одним словом, это было мудрое государство — Королевство Розовых Очков.

Правила тем государством королева. Была она вдовой, супруг ее, король, погиб то ли на войне какой (очки очками и мир в государстве, но междуусобные войны-то никто не отменял), то ли медведь на охоте задрал — об этом история умалчивает.

И была у королевы юная дочь 16 лет. Сама же королева-мать была, как говорится, в самом жизненном соку, лет так тридцати пяти (пусть даже и сорока), а значит, не поздно ей было бы выйти замуж и во второй раз.

Ох уж и сватались к ней женихи с разных близлежащих по соседству государств, но никто пока не приглянулся (несмотря на розовые очки). Но время шло, а с ним и годы, словно песок сквозь пальцы, а с ними и молодость. Решила тогда королева устроить шахматный турнир, а замуж выйти за того, кто выиграет у нее партию. К слову сказать — играла она превосходно.

И вот отправились гонцы в соседние страны — сзывать на турнир потенциальных женихов.

Когда те явились ко двору, решили провести единовременный матч.

В назначенный час собрались молодые (и не очень) люди в зале, где должно было проходить состязание. Но только лишь войдя туда, королева поняла, кто станет ее мужем, сердце вздрогнуло при виде статного красавца — молодого князя. Ах, как хорош он был собой! Черные волосы вороньего крыла ниспадали до плеч, а синие глаза горели живым умом, но больше всего ее поразила ямка на подбородке да жемчужной белизны улыбка. Поняла тогда королева, что в случае чего поддастся ему в состязании. Но на удивление ей даже не пришлось прибегать к этой хитрости. Молодой князь (а был он на 10 лет моложе королевы и на 10 старше ее дочери) оказался не только сказочно красив, но и дьявольски умен.

Свадьбу назначили через три месяца. Ведь к такому знаменательному событию необходимо было основательно подготовиться, а еще им просто надо было поближе познакомиться.

Свадьбу назначили через три месяца. Ведь к такому знаменательному событию необходимо было основательно подготовиться...

Так как князь был из другого государства, где не носили розовых очков, то ему была выделена пара оных.

И потекли дни.

Князь с королевой разъезжали по владениям, принимали гостей, к тому же будущему королю необходимо было войти в курс дела.

А что с принцессой, спросите вы. А принцесса вдруг поняла, что не может смотреть на молодого человека только как на будущего отчима. Ее юное сердце ждало и жаждало любви, и та не замедлила явиться. Вскоре девушка заметила, что и молодой человек будто ищет случая чаще видеть ее. Они сталкивались то в саду, то в библиотеке, касались невзначай друг друга рукавом, вспыхивали и, отводя взгляд, торопились поскорей разойтись, словно пугались зарождавшегося чувства. Но как ни старайся — молодость берет свое, и вот между ними уже полыхало пламя костра, был ли то огонь страсти или же настоящего, глубокого чувства, именуемого любовью — абсолютно не важно, ибо не в этом суть.

А что же королева? Королева же была в розовых очках и ничего не замечала, к тому же она была поглощена приготовлениями к свадьбе.

Близился день торжества. Несмотря на розовые очки, князь и принцесса понимали, что так дальше нельзя, что надо непременно открыться. И вот почти что накануне свадьбы они решились! Взявшись за руки, вошли в покои королевы, упали на колени и повинились во всем перед ней. Что же королева-мать?

Она была не только хороша собой в своей зрелой красоте, не только умна (помните про шахматы?), но мудра и справедлива. Поэтому, благословив влюбленных, вышла она наутро к своим подданым и сообщила, что передает корону и бразды правления своей дочери и ее будущему мужу.

В день свадьбы королева попрощалась с молодыми и пожелала им счастья. Сама же переоделась в простые одежды, закутавшись в дорожный плащ с капюшоном и оседлав коня, отправилась странствовать по свету. Поначалу она хотела разбить, раздавить Розовые Очки, но потом решила сохранить их как память о своей стране — потому сложила их в специально сшитый для этого бархатный мешочек...

«И, да, — подумала она напоследок, — вдруг когда-нибудь да пригодятся!»