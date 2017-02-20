Спящая Маня. Из серии «На дрейфующих льдах»

В семнадцать лет Маня вырвалась, наконец, из-под опеки государства и решила стать самой умной. Этим она чуть не подписала себе смертный приговор.

У неё начался синдром предельной рациональности: работала и училась круглосуточно. Ночью дежурство в доме для престарелых. Там можно было поспать, правда, урывками. Днём учёба и тренировки. Думала, что стремительно взлетит по социальной лестнице до приемлемого уровня местных. Она покупала ворованные в дорогих магазинах вещи у особо неприятных соотечественников. Разодетая в пух и прах, являлась она в набитые битком престижные бары и сидела в углу в одиночестве. Там все были свои, даже истасканные проститутки. Только Маня была чужая. Иногда перепившие миллионеры незатейливо предлагали ей проследовать за ними в туалет. Маня ждала более заманчивых предложений. Таковые не поступали. Бесплодные вылазки вызывали нарастающее раздражение.

Она продержалась полтора года. Стала всё чаще и чаще болеть, поглощая всё большее и большее количество антибиотиков. Потом свалилась от упадка сил и почти всё время спала. Максим навещал её. Видя, как Маня угасает, он с большим трудом добился, чтобы её взяли в больницу.

Через месяц персоналу больницы показалось, что она проснулась. Сонную Маню выписали в никуда.

Максим устроил бесполезный скандал в больнице, где персонал, похоже, был глухим.

Потом Максим долго и тщетно искал Маню, пока та не позвонила сама и сонным голосом сказала, что всё нормально.

Её подобрал на улице семидесятилетний сириец, живший на социале и нелегально работавший в химчистке. Воспользовавшись состоянием Мани, он успел на ней жениться. Живя у мужа на содержании, Маня мирилась с его присутствием, как с присутствием навязчиво жужжащей мухи.

Как-то Маню пришли навестить подруги. Под тяжестью нескольких пальто железные пазы вешалки выпали из трухлявой гипсовой стены.

— Ой девки! Всё! Ему не докажешь, что не жираф, — грустно сказала Маня.

— Надо ж было так трахаться, что вешалка рухнула! — орал вечером муж. — И кого ты сегодня опять привела?! И где ты такого нашла?!

Сириец был патологически ревнив и глубоко убеждён, что жена не изменяет, только когда спит.

Муж не поверил в братские узы и при встрече с Максимом устроил дикий скандал. Маня на какой-то момент проснулась, и семейная жизнь закончилась. Покинутый муж так сильно горевал, что его соотечественники срочно подыскали ему новую жену, тридцатилетнюю девственницу-сирийку. Новая жена через год после свадьбы осчастливила престарелого мужа двойней.

— Видишь, всё к лучшему. Какая у тебя жена! Я так не умею, — сказала Маня, заглянув к бывшему мужу в химчистку в расчёте на скидку.

— Да. Ты была сильна в другом, — ответил он со вздохом.

Какое-то время Маня жила у Максима. Однажды она снова вышла на улицу, не проснувшись, и опять исчезла. Она тут же была подобрана и взята в жёны. Второй муж, в отличие от первого, годился ей не в дедушки, а только в отцы. Бывший офицер иранской армии, убедивший шведские власти, что разбит на голову, как армия родной страны, жил на социале и нелегально работал таксистом. Он считал, что женщины вообще ничего не умеют, и делал всю работу по дому сам. Но Маня как-то исподволь научилась вести хозяйство.

Когда процесс образования закончился, она свалила, ответив на объявление, и была взята в семью с очень занятыми родителями и тремя одичавшими детьми в элитном районе.

Все в элитной семье любили Маню по-своему безумно. Но, устав от любви и безумия, Маня покинула очередное пристанище и пошла по жизни дальше.

С этого дня на Маню была объявлена охота в коридорах и закутках шикарной виллы. Часто ранним утром голый отец семейства прокрадывался к ней в спальню, но, как правило, бывал прихлопнут дверью к стене, потому что в этот момент в комнату влетала стая диких детей и с разбега кидалась к Мане на кровать.

Все в элитной семье любили Маню по-своему безумно. Но, устав от любви и безумия, Маня покинула очередное пристанище и пошла по жизни дальше.

Сорокалетнюю стерву Гуниллу за всё хорошее хватил удар. У неё отнялись ноги.

До этого она была стройной красоткой с белокурой волной волос до пояса, работала официанткой в самом злачном ночном клубе Стокгольма, с клиентов на ходу подмётки рвала. Как села в инвалидное кресло, располнела, остриглась, налилась ненавистью ко всем ходячим, молодым и красивым.

Воспользовавшись льготами инвалида, она выбила себе стипендию и право на образование. Она выучилась и стала юристом. Устроилась работать в обширную организацию по защите сильных от слабых и получила неограниченную возможность издеваться над людьми.

В каждом очередном объявлении стерва Гунилла слишком подробно объясняла, почему от неё ушёл предыдущий персональный ассистент (так в Швеции называется должность персонального раба).

Маня клюнула, решив, что новая работа будет лучше старой.

В глазах стервы Гуниллы Маня была идеальной жертвой: ещё не проснувшаяся и заторможенная, молодая, открытая, ранимая, не знающая прав, нищая, чужая.

Предвкушая долгое удовольствие, стерва Гунилла приняла Маню с распростёртыми объятьями.

Мане поначалу показалось, что она принята не только на работу, но и в семью.

Хотя у Мани по поводу семьи-работы некоторый опыт уже был, новый случай был сложнее.

Стерва Гунилла прониклась откровенностью, укрыться от которой было невозможно. Мане волей-неволей пришлось выслушивать биографию, полную интимных подробностей. От Мани требовали того же.

— От меня секреты?! — возмущалась рабовладелица, когда Маня попыталась увильнуться от ответа на слишком неделикатные вопросы.

— Пой, птичка! — требовала рабовладелица от вошедшей в роль Шахеризады.

Так Маня развивала фантазию, параллельно стирая, убирая, готовя еду, наглаживая бельё. Надвигался кризис жанра, а терпение подходило к запланированному концу. Стерва Гунилла произносила приказания еле слышным голосом в моменты, когда Маня пылесосила, чтобы потом наораться вдоволь на «глухое низменное животное». Стерва Гунилла держала палец на кнопке диктофона, когда очередная жертва разразилась ответной речью.

Полиция приехала немедленно. Маню забрали по обвинению в систематических издевательствах и присудили платить крупный штраф. В тюрьме Маня познакомилась с дамой — модельером из Питера. Та приехала, откликнувшись на объявление искателя нежной и заботливой супруги. Неказистый искатель жил в шикарной вилле с бассейном и обширным участком. Дама изливала свою любовь и заботу на жениха и его хозяйство в течение года, не получая взамен ничего, кроме возможности подрабатывать уборщицей на стороне.

Потом выяснилось, что жених всё ещё перебирает варианты. Он пригласил к себе более знатную шведскую невесту, а даму-модельершу представил прислугой.

Парочка миловалась у камина, когда озверевшая дама-модельерша влетела в гостиную с мусорным ведром и швырнула в шведов его содержимым.

Хозяин, отринув роль джентльмена, зверски избил даму модельершу и выбросил из дома. Дело было зимой. На улице стоял мороз. Дрожащая, избитая дама стучалась в соседние виллы. Ей никто не открывал. Наконец приехала полиция, которую вызвал хозяин положения. Он, не имея ни царапины, назвал себя жертвой. Преступница со следами обморожения, вся в синяках и ссадинах попала в тюрьму, гостеприимный хозяин изъял весь её жалкий скарб, она была оштрафована на сумму, которую ей удалась заработать уборкой за год. Об инциденте написали в газетах: «В припадке ревности ткнула лицом в собачьи фекалии». В мусоре, брошенном в парочку был целлофановый пакетик с «собачьими какашками».

Маня наконец проснулась. Она поняла, что ей в Швеции везло сплошь и рядом. В тылу врага нужно смотреть в оба.

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