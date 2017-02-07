Разноцветные очки

Как же ей было плохо! Как же тяжело на душе! Что-то грызло изнутри, что-то гложило, а выхода не было. Она часто слышала о розовых очках, но где же их взять, где же их купить?

Утром, с надеждой, что мечта осуществится, она пошла по всем магазинам в поисках розовых очков.

И вот они, розовые, нежный цвет ласкал глаза. Всё вокруг было таким весёлым и счастливым. О! Наконец-то она их нашла!

По дороге домой она просто веселилась и видела жизнь в ярко-розовом цвете. Все проблемы ушли, перекрасившись в праздничный цвет, затмив всё блёклое в матово-прозрачный розовый цвет. Она вошла в свою квартиру, сняла очки и увидела, что все цвета стали прежними.

Поиск… поиск… Когда же он закончится? Когда же цвета приобретут надежду, тепло, любовь?

— Что-то я потерялась, — подумала она.

«Надо сходить в магазин, купить поесть. Мир безграничен, безмолвен, непонятен и в то же время прост. Как же отыскать истину? Где же найти её?.. А кушать-то хочется всегда».

С такими мыслями она вышла из дома.

Она пошла в ближайший супермаркет. Бродя между стеллажами с продуктами, она всё время думала о том, как всё непросто в этой жизни, как она могла заблудиться среди своих чувств.

Машинально заполняя корзину, она очутилась в вино-водочном отделе. На отдельной полочке красовалась «Русская» водка. Ранее она бы не обратила на эту бутылку внимания, но тут была акция. А какая женщина пройдёт мимо акции? К каждой бутылке прилагался небольшой мешочек. Её заинтриговал этот мешочек. Что же в нём? Она, не задумываясь, положила бутылку в корзину.

Поздним вечером в полном одиночестве, приготовив себе ужин, она взяла бутылку «Русской». Из серванта на столе появилась рюмочка, и после первых ста грамм она решилась открыть содержимое мешочка. Там лежали розовые очки. Она их надела, включила музыку и расслабилась.

«Как же жить-то хорошо!»

Она налила себе ещё, и ещё, и ещё… Рука снова полезла в мешочек и достала оттуда очки чёрного цвета.

«Да тут целый склад!» — подумала она, примерив новые очки.

Ох! Уже ничто не радовало её глаз. Всё окрасилось в чёрный, мысли блуждали в потёмках, душа летела по чёрному коридору. Бутылка заканчивалась. Лимон уже не освежал ни вкус, ни дыхание. Стало темно. В потёмках, в чёрных очках она еле добралась до постели.

На рассвете, чуть заглянуло утреннее солнце в окно, она открыла глаза и потянулась к мешочку, который лежал рядом с выпитой вечером бутылкой «Русской» водки. Там лежали последние очки, они были серыми.

«Господи, как всё отвратительно и серо в этой жизни!» — подумала она и с отвращением бросила очки в угол комнаты, окунувшись в глубокий сон.

Когда она проснулась, солнце ласково заглядывало к ней в окно. Птицы радостно приветствовали новый родившийся день. Во дворе громко и радостно пищала детвора. Жизнь била ключом. Что-то изменилось в ней.

«Акция… да на кой чёрт повелась я на эту акцию!» — подумала девушка.