Опередить время...

С раннего детства девочке снился сон, один и тот же сон: ты бежишь, летишь стрелой, до изнеможения, стремишься успеть. Куда? Этот вопрос мучил долго. И сон повторялся с регулярной настойчивостью, словно пытаясь докричаться до тебя: не стой на месте, стремись вперёд, надо успеть непременно. И она бежала, и чувствовала, что уже на пределе сил, но продолжала этот ошеломительный бег, ведь успеть было нужно любой ценой.

И время летело, осязаемо летело рядом, — время исканий, время постижений, время неусыпного поиска смысла. Зачем я здесь? Почему именно я? Кто мы такие в этом странном мире?

То, что мир странен, осознавалось девочкой с рождения. Помнится, как вычурным рисунком ложились на сердце стремления других поставить себя выше, принизив окружающих. Интриги, которые юный возраст не обходит никогда стороной, — словно учится, как и чем можно здесь, в этом мире, выжить. И многие избирали этот путь, подпав под влияние изощрённого ума, провоцируя зло. Странная, двуликая мозаика. Ум выдавал такие построения, такие хитросплетения интригующих вариаций, — а её сердце видело всё это и смеялось, смеялось от души, зная, что это всё тщета и не истина. Знало с самого начала. Это не её путь.

Жить белой вороной сложно. Всегда слышишь один и тот же вопрос: ты что, с луны свалилась? Она не знала. Не с луны, это точно, но вот откуда? И зачем?

Сердце всегда находило для всех и во всех ситуациях оправдания: ну поставь себя на её или его место, ведь, с другой стороны, это выглядит совершенно не так. С другой стороны…

Дальше — больше: рассматривались и вторая сторона, и третья, — лишь бы оправдать, оправдать любой ценой. За каждым чьим-то неверным поступком виделся жизненный сюжет, который словно подталкивал человека, помимо его воли, к подобным действиям. А сам человек, по слабости своей, был не в силах противостоять уму. Так получилось, человек не виноват. Виноваты обстоятельства, которые спровоцировали подобные действия, под гнётом умопостроений. А человек сам по себе добрый, он не может в принципе совершить что-то нехорошее сам, из сердца. Только по требованию ума.

Ум и сердце. Так и шла девочка по жизни, в огромных розовых очках, веря, что все люди хорошие. Многие пытались разбить ей эти очки, некоторые срывали их с глаз и топтали ногами. Было страшно больно. Сердцу. Но проходило время, раны рубцевались, и розовые очки продолжали сопровождать девочку по судьбе, целые и невредимые. А те люди… Они все очень хорошие, просто запутались, оправдывала их она из последних сил, даже когда уже, казалось бы, не оставалось аргументов в защиту.

Ум и сердце. Так и шла девочка по жизни, в огромных розовых очках, веря, что все люди хорошие.

То, что человек рождён изначально чистым и светлым, она знала абсолютно точно.

Вот и сейчас бежит она по судьбе, неся эту Истину в поднятых к небу руках, как горящий факел веры в изначальное добро и справедливость этого мира. Бежит, стремясь опередить время, чтобы до того, как человек совершит неверный поступок, сказать ему: это не ты, ты совсем не такой. Загляни в своё сердце, — там покой, там благодать тишины, там великая изначальная ЛЮБОВЬ друг к другу. Ты не примешь зла в своё сердце.

Странный мир…

Странная девочка в розовых очках, верящая в то, что все люди хорошие…

Вот опять она пробежала мимо, пытаясь достучаться до наших сердец...

А может, и правда, мы не способны на подлость, на зависть, на обман и предательство…

По внутренней сути своей…

Как знать…

Странная девочка…

Странный мир...

Но что это? Девочка остановилась. Остановилась и посмотрела вокруг. Странный мир продолжал поощрять зло, двуликость дикими очертаниями искажала лица, игры иллюзий становились всё более изощрёнными и жестокими. Кто-то, пробегая мимо, сбил её с ног.

Нет, она не сможет ничего изменить. У каждого — своя правда, и каждый человек должен сам разобраться в себе, правильно выстроить приоритеты, руководствуясь своим собственным сердцем. А она? Кто она такая? Никто. Она ничего никому не сумеет объяснить. Люди так и не узнают, что все они — хорошие! Все до одного!

Странная девочка словно задохнулась от подступившего вдруг к сердцу холода. Она ничего не смогла. Вся жизнь — бег на месте. Слеза тихо сползла по щеке, и вдруг радужное сияние озарило пространство. Девочка сняла свои розовые очки, — ничего не изменилось, — огромная радуга заключила весь небосвод в свои объятья. Неизъяснимая радость наполнила её сердце. Никуда больше бежать не нужно. Она обрела истинный покой, переступив черту всепрощения, — она простила себя за то, что не смогла… Каждый должен начать с себя...

Странная девочка сидела на берегу моря. Волны нежно ласкали прибрежный песок. Солнце путалось в её волосах, и смешинки радости искрились в прозрачных, бездонных глазах. Время остановилось. Остановилось в ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Иного не существовало в мире, и странная девочка наслаждалась всем сердцем этим подаренным мигом жизни, мигом — НАВСЕГДА!

А мимо проходили добрые, хорошие люди…

ВСЕ ДО ОДНОГО!!! И вдруг внезапно начинали думать: может, и правда, мы не способны на подлость, на зависть, на обман и предательство…

По внутренней сути своей…

Как знать…

И радуга улыбалась им в ответ...

Фото: 123RF/hasloo