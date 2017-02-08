Опередить время...
Автор: Татьяна Туртанова
/ 08.02.2017
С раннего детства девочке снился сон, один и тот же сон: ты бежишь, летишь стрелой, до изнеможения, стремишься успеть. Куда? Этот вопрос мучил долго. И сон повторялся с регулярной настойчивостью, словно пытаясь докричаться до тебя: не стой на месте, стремись вперёд, надо успеть непременно. И она бежала, и чувствовала, что уже на пределе сил, но продолжала этот ошеломительный бег, ведь успеть было нужно любой ценой.
И время летело, осязаемо летело рядом, — время исканий, время постижений, время неусыпного поиска смысла. Зачем я здесь? Почему именно я? Кто мы такие в этом странном мире?
То, что мир странен, осознавалось девочкой с рождения. Помнится, как вычурным рисунком ложились на сердце стремления других поставить себя выше, принизив окружающих. Интриги, которые юный возраст не обходит никогда стороной, — словно учится, как и чем можно здесь, в этом мире, выжить. И многие избирали этот путь, подпав под влияние изощрённого ума, провоцируя зло. Странная, двуликая мозаика. Ум выдавал такие построения, такие хитросплетения интригующих вариаций, — а её сердце видело всё это и смеялось, смеялось от души, зная, что это всё тщета и не истина. Знало с самого начала. Это не её путь.
Жить белой вороной сложно. Всегда слышишь один и тот же вопрос: ты что, с луны свалилась? Она не знала. Не с луны, это точно, но вот откуда? И зачем?
Сердце всегда находило для всех и во всех ситуациях оправдания: ну поставь себя на её или его место, ведь, с другой стороны, это выглядит совершенно не так. С другой стороны…
Дальше — больше: рассматривались и вторая сторона, и третья, — лишь бы оправдать, оправдать любой ценой. За каждым чьим-то неверным поступком виделся жизненный сюжет, который словно подталкивал человека, помимо его воли, к подобным действиям. А сам человек, по слабости своей, был не в силах противостоять уму. Так получилось, человек не виноват. Виноваты обстоятельства, которые спровоцировали подобные действия, под гнётом умопостроений. А человек сам по себе добрый, он не может в принципе совершить что-то нехорошее сам, из сердца. Только по требованию ума.
Ум и сердце. Так и шла девочка по жизни, в огромных розовых очках, веря, что все люди хорошие. Многие пытались разбить ей эти очки, некоторые срывали их с глаз и топтали ногами. Было страшно больно. Сердцу. Но проходило время, раны рубцевались, и розовые очки продолжали сопровождать девочку по судьбе, целые и невредимые. А те люди… Они все очень хорошие, просто запутались, оправдывала их она из последних сил, даже когда уже, казалось бы, не оставалось аргументов в защиту.
Ум и сердце. Так и шла девочка по жизни, в огромных розовых очках, веря, что все люди хорошие.
То, что человек рождён изначально чистым и светлым, она знала абсолютно точно.
Вот и сейчас бежит она по судьбе, неся эту Истину в поднятых к небу руках, как горящий факел веры в изначальное добро и справедливость этого мира. Бежит, стремясь опередить время, чтобы до того, как человек совершит неверный поступок, сказать ему: это не ты, ты совсем не такой. Загляни в своё сердце, — там покой, там благодать тишины, там великая изначальная ЛЮБОВЬ друг к другу. Ты не примешь зла в своё сердце.
Странный мир…
Странная девочка в розовых очках, верящая в то, что все люди хорошие…
Вот опять она пробежала мимо, пытаясь достучаться до наших сердец...
А может, и правда, мы не способны на подлость, на зависть, на обман и предательство…
По внутренней сути своей…
Как знать…
Странная девочка…
Странный мир...
Но что это? Девочка остановилась. Остановилась и посмотрела вокруг. Странный мир продолжал поощрять зло, двуликость дикими очертаниями искажала лица, игры иллюзий становились всё более изощрёнными и жестокими. Кто-то, пробегая мимо, сбил её с ног.
Нет, она не сможет ничего изменить. У каждого — своя правда, и каждый человек должен сам разобраться в себе, правильно выстроить приоритеты, руководствуясь своим собственным сердцем. А она? Кто она такая? Никто. Она ничего никому не сумеет объяснить. Люди так и не узнают, что все они — хорошие! Все до одного!
Странная девочка словно задохнулась от подступившего вдруг к сердцу холода. Она ничего не смогла. Вся жизнь — бег на месте. Слеза тихо сползла по щеке, и вдруг радужное сияние озарило пространство. Девочка сняла свои розовые очки, — ничего не изменилось, — огромная радуга заключила весь небосвод в свои объятья. Неизъяснимая радость наполнила её сердце. Никуда больше бежать не нужно. Она обрела истинный покой, переступив черту всепрощения, — она простила себя за то, что не смогла… Каждый должен начать с себя...
Странная девочка сидела на берегу моря. Волны нежно ласкали прибрежный песок. Солнце путалось в её волосах, и смешинки радости искрились в прозрачных, бездонных глазах. Время остановилось. Остановилось в ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Иного не существовало в мире, и странная девочка наслаждалась всем сердцем этим подаренным мигом жизни, мигом — НАВСЕГДА!
А мимо проходили добрые, хорошие люди…
ВСЕ ДО ОДНОГО!!! И вдруг внезапно начинали думать: может, и правда, мы не способны на подлость, на зависть, на обман и предательство…
По внутренней сути своей…
Как знать…
И радуга улыбалась им в ответ...
Фото: 123RF/hasloo
Обсуждение 2
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Мне понравилось. Думаю, что внутри каждого из нас живет вот такая девочка. И иногда очень здорово верить в то, что *доброта спасет мир*. Мне по-крайней мере, это выражение нравится больше, чем *красота спасет мир* Достоевского. Может и не рассказ, другая форма. Язык хороший. Читается легко. И оставляет хорошее послевкусие. Помните старый мультик, где *от улыбки станет всем светлей..*? Так что от меня спасибо.
08.02.17 15:04
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Почему нет? Правда, больше похоже на философско-психологическое эссе. Люди изначально ВСЕ ДОБРЫЕ, ХОРОШИЕ и ПУШИСТЫЕ- если бы не обстоятельства)))) Потому главный принцип психологии не держаться за РОЗОВЫЕ ОЧКИ, а быть АДЕКВАТНЫМ В КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ.
08.02.17 04:56