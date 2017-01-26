Оскар для Лили

Найти смысл жизни — это счастье,

найти счастье в жизни — это смысл.

В. Колечицкий, «Смысл жизни»

Оскара поразили её огромные (почти в пол-лица), с длинными ресницами чёрные глаза. В них было столько задора, жизни и блеска, что, несмотря на невысокий росточек, она выделялась в стайке восемнадцатилетних девчонок.

— Кто она?

— Шутишь. Что? Да ладно! Оскар, ты не знаешь Лили? Дюймовочку Лили? — удивился Руслан.

— Дюймовочка? Это — Лайза Миннелли!

— А, правда, похожа, если волосы не в счёт. Но все зовут её Дюймовочкой, в смысле маленькая.

И похлопал друга по плечу:

— Гиблое дело! Никому из парней ещё не удалось привлечь её внимание. У неё на уме только цифры, математика, будущая жизнь банкира.

С Оскаром, отдававшим предпочтение высоким девицам, сам был метр восемьдесят, при виде низкорослой девушки с тонюсенькой талией, шикарными длинными волосами жгуче чёрного цвета, случилось то, что называют химией или любовью.

Ему, инженеру с дипломом магистра, строить бы блестящую карьеру в крупной строительной компании, куда попал через жёсткий отбор, а он туда же, куда всё человечество — в любовь. Вроде до весны далеко. Холод бушует. Всё вокруг заледеневшее, в белоснежных пледах зимы. А тут — любовь, которой не только все возрасты покорны, но и все прихоти природы.

Нет, Оскар решительно не мог сосредоточиться ни на чём. В голову лезла и лезла картина: фойе финансового колледжа, миниатюрная, смеющаяся девушка в чёрной юбке, белой блузке и в туфельках 35-го размера на стройных ножках.

И глаза! Они излучали живость, жизнелюбивую энергию и вместе с тем некую настороженность, присущую, по наблюдениям Оскара, умным людям. Они, словно не желали бы, опасаются столкнуться с глупостью.

Правду говорят: что ни случается — к лучшему. К лучшему оказалась незапланированная поездка в родной городишко, где случай привёл его с другом в колледж, в котором училась Лили.

Оскар, к своему удивлению, вдруг проникся уверенностью, что она — единственная девушка, с которой он мог бы быть счастливым, что без неё его жизнь не станет полноценной.

Молодой человек, в прямом смысле слова, выслеживал девушку. Поджидал у колледжа, ехал тихонечко следом до её дома. Она его не замечала.

Но всему есть как начало, так и конец. Через пять лет его мечта и смысл жизни объединились в одно слово — счастье, и стали реальностью: Лили дала согласие стать его женой. Они поженились. Жили счастливой брачной жизнью, к которой, по утверждению сухой статистики, относится небольшой процент из всех супружеских пар в мире.

*

Когда — за месяц до очередной церемонии вручения наград «Оскар» за заслуги в области кинематографа — Лили объявили, что она номинант в категории «Лучшая женская роль», удивление не постигло её.

Она — отнюдь не зазнавшаяся восходящая «звезда». А «Оскар», безусловно, желанный. Ещё как! Он остаётся наиболее престижной кинопремией, значительной в мире!

Всё более чем прозаично: это её работа. А работу, любую, надо выполнять добросовестно или не браться за неё вовсе. Так её учили с детства. Поэтому то, что Академия отметила её труд, было для неё естественным ходом событий.

Лос-Анджелес. Красная церемониальная дорожка перед театром «Долби».

Лили — роскошна и безупречна, летящая и воздушная, её стройные ножки обуты в изящные туфельки 35-го размера — дефилировала по ней совершенно счастливая, без капли волнения.

«Волнение небольшое должно присутствовать у актёра, без него — крах, актёр самонадеян», — говаривал учитель в школе актёрского мастерства. Она не самонадеянная. Лили в наслаждении. Это её мир. Её стихия. Она в любимой профессии. Она — актриса, но лицо её выражало не актёрское, а подлинное довольство жизнью, такой, какая она есть.

Лили на сцене. В её руках статуэтка, мечта всех актёров на планете — «Оскар». Благодарственная речь. Упомянув и поблагодарив всех, кого было нужно, оскароносная молодая актриса добавила:

— Мечта есть жизнь. Если она у вас есть — гордитесь. Если она жизнеутверждающая. Светлая. Не пугайтесь её, не стесняйтесь, не отталкивайте, не предавайте. Если она зовёт вас, манит — идите к ней навстречу. Идите за ней. Если она у вас самая потаённая, вытащите из темени. Это мой первый «Оскар». Я посвящаю его моему дедушке Оскару, который самозабвенно любит мою бабушку. И бабушке Лили, в честь которой я названа. Посвящаю их золотой свадьбе, на днях ими отмеченной. Даст Бог, на их бриллиантовую свадьбу буду стоять здесь с очередным «Оскаром». А зрители будут получать удовольствие от просмотра фильмов с моим участием.

Закончила она речь обещающе и многозначительно:

— Я не подведу вас.

— Ну-ну, не подведёт, раз сказала, — лаконически заметил дед Оскар в это самое время на слова внучки в прямой трансляции.

Всё семейство в сборе. У телевизора. Каждая претендентка заслуженно хороша. Но сомнений в победе Лили не было. Отличная игра. Отличный фильм. И вот результат — очевидный.

Оскар в душе растроганный. Просто так, для порядка, забрюзжал:

— В кого она у нас уродилась? В роду и намёка не было. А ведь умненькая! Шоу-бизнес! Развлечение! Кино! Все мы люди как люди: инженеры, банкиры. А? Лили, что скажешь, милая?

Он вдруг осёкся. Взгляд любимых глаз его Лили... изумительный взгляд. Вместе со слезами радости, счастья, гордости, полного блаженства в них было.… Что это? Что? Победа? Победа!

Победа не просто над чем-то, над тем, к чему долго и упорно шёл, нет, это было выше. Взгляд совершенного победителя, взявшего реванш над судьбой. Прожив со своей девочкой пятьдесят лет, он не знал её? Не проникся в душу в той мере, когда говорится — одно целое? Там, в её душе, есть от него тайна? Это открытие для него было не тревожное, нет, скорее недоуменное, неожиданное, оттого повергшее его в некий ступор.

Лили нежным голосом, сохранившимся молодым в её почтенные годы, заговорила:

— Родные мои, когда наша малютка Лили, с её математическим складом ума, как у нас, открылась мне о том, что не намерена идти по нашим стопам, что мечтает стать актрисой, я поддержала её стремление. Я призналась ей, а теперь и вам в том, что в молодости и у меня была такая заманчивая, манящая, шальная мечта.

Дорогой мой Оскар, что за взгляд! Ты обескуражен. Напрасно! Не считай себя обманутым. Да, мечта — она была, но была так глубоко в моём сердце, всё равно, что непризнанная. Я её не предала, просто в своей мечте не видела себя. Не верила в неё.

Тебя я полюбила сразу, как увидела. Буду помнить тот первый день, когда ты тихо следовал за мной. Впервые робко заговорил. Ликовала, но отдаляла свадьбу. Каждый раз думала: вот сейчас признаюсь маме, что хочу быть актрисой. Она не одобрила бы, но вместе с тем поняла бы меня. Однако что-то во мне самой меня удерживало. «Окончу первый курс», потом — «второй, четвёртый». И… нет, не решилась. Плыла по течению. Многие отмечали моё внешнее сходство с Лайзой Миннелли. «Уже есть одна такая, куда ещё вторая», — полагала я.

Конечно, дело не в схожести и не в строгой маме.

Меня уверили, что в любой профессии надо добиваться вершины. Я ведала, что в актёрстве, в отличие от банковского дела, вершины мне не занять: внимание, публичность пугала, а актёр вне публичности — это невозможно. Во мне не было той харизмы, огонька, которые должны быть у того, кто зовётся «звездой». Да, дорогие мои, их не напрасно зовут так — «звезда». Они того заслуживают!

«Чтобы делать кино, достаточно снимать свободных людей»*.

Вот той внутренней, природной свободы, которая есть у них, у Лили, у меня не было.

Но вот что занимательно — любая мечта сбывается. Каким бы то ни было образом, сбывается.

Она талантлива. Наша Лили, моя внучка. Я от неё в восторге. У неё будет не одна награда, потому что это её смысл жизни и счастье в жизни. Это её жизнь, и она довольна ею. А к этому ублаготворению приложится всё остальное.

Бесценный мой супруг! У каждого человека есть свой наградный «Оскар». Ты — подаренный судьбой — осмысленное счастье моей жизни.

Ты мой Оскар, и ты мой — «Оскар».

* — Жан-Люк Годар.