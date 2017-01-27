Она шла по набережной и грустно смотрела в неизвестность. Даже погода в этот день решила поддержать её, и теперь небо было укрыто серым пледом туч.

Всё получилось так комично, как в фильмах. Всего лишь за один час жизни она разочаровалась в своем существовании и в солнце. Она шла по дороге, но чувствовала себя лежащей в грязи. Лучший антидепрессант – это шоколадные конфетки m&m’s. Разноцветные и вкусные. Но сейчас даже они не могли вылечить её душу, зато зажгли вспоминания.

Он появился в её жизни таким красивым, как чудо. Он пах ванилью и дорогими сигаретами, говорил цитатами и дарил остро пахнущие орхидеи. В этого принца нельзя было не влюбиться. За ним бегали девушки, посылали признания в любви и писали под его окнами. А он выбрал её. Она сама в это сначала не поверила. А потом начался их роман.

Вся эта сказка так красиво развивалась, и ей казалось, что земля покрыта пухом – таким мягким и приятным. Он дарил ей мягкие игрушки, покупал сексуальную одежду, и за три месяца она стала девочкой «с обложки». Все поверили, что их пара – самая красивая. Она даже научилась вести себя в клубах – не зажиматься и быть уверенной во всем.

Но что-то в душе разрывалось. Она хотела уюта, а не этих отношений, которые были облачены в узкую неудобную, но такую красивую одежду. Даже подаренные игрушки на неё смотрели с издевкой, пуговичным взглядом говоря ей, что она совсем не из того теста.

И вот однажды он попросил разрешения зайти через её компьютер на свою страничку в социальной сети. Обыкновенная просьба, которой она даже не придала значения и пошла готовить чай. Через несколько минут он снова был с ней. Прижимал к столу, целовал в шею, а потом взял на руки и закрыл за ними дверь в спальню. Всё произошло в сотый раз, как в романе. А потом он ушел и обещал вечером позвонить.

И после этого её жизнь разрушилась. Он забыл выйти со своей странички в Интернете, а её дернуло прочитать его сообщения. И перед её глазами возникли строчки: «Хорошая девочка. Я её выбрал для родителей. Улыбается, просит мало – отличная ручная собачка».

И после этой фразы мир поплыл, а воздуха, как в кино, стало мало. Надо было срочно выйти на улицу и подышать. Она строила планы, создала декорации счастья, а оказалось, что в этом фильме был только один актер...

Наверное, прошло уже больше часа, как она гуляла по городу. Пальцы в перчатках замерзли, ветер растрепал волосы. Теперь не для кого было поддерживать красоту. Она уже приняла решение написать: «The end».

Теперь в её мобильном телефоне была всего лишь одна отправленная смс: «Мы расстались. Собачка сбежала от хозяина». Он не ответил, да и не надо этого было.

И вдруг она столкнулась с чем-то, и разноцветные m&m’s рассыпались по асфальту. Подняв голову вверх, она увидела парня. Он улыбался так просто и искренне...

Уже больше месяца она была счастлива. Игрушки от прошлой жизни теперь развлекали детей в детском доме, а одежду она продала. Её новая жизнь подарила ей долгожданный уют, он принимал её такой, какая она есть, и просто любил. Без дорогих подарков, без клубов и прочей фальши.

И вот, зайдя в Интернет, она увидела, что он забыл выйти со своей странички в социальной сети. Вспоминания снова вскружили голову. Теперь она намеренно зашла в сообщения. Он писал только ей и друзьям из института, но было сообщение для какой-то девушки. Оно было кратким и понятным: «Я её люблю. Больше всего на свете. А тебе я порекомендовал бы не писать мне. Удачи!».

Закрыв ноутбук, она откинулась на спинку кресла и подумала: «И я тебя тоже очень люблю…»

Фото: racorn/123RF