Наивные пенсионеры

После шокового потрясения, чуть успокоившись, Полина Григорьевна принялась изливать свои эмоции чистому белому листку. Ей не терпелось рассказать продолжение событий, которые сыграли злую шутку над наивной пенсионеркой, после того, как её родственник уехал.

А до этого Полина Григорьевна попросила своего родственника помочь ей своим присутствием, когда будут работать мастера, как они себя называли накануне при расспросах хозяйки о знании их работы. Один был знакомый Полине Григорьевне по аккуратной работе, когда меняли оконные рамы в доме. При замене рам пришлось снять потолочную обивку, потому как она разбухла от воды, что протекала из-под крыши и мешала открывать створку окна. Это было сделано с разрешения хозяйки. Полина Григорьевна согласилась и попросила, чтобы ребята починили потолок и крышу.

Сказано — сделано. Олег, так звали молодого мастера, согласился с этим и сказал, что у него есть, кто занимается крышами.

День прошёл. Телефонный звонок:

— Полина Григорьевна, мы должны посмотреть на дом, что на участке, определить объём работы, материал, который будет необходим. Если вы согласны будете, то аванс раньше.

На другой день Олег и Константин, так звали мастера по крышам, который работал в Сибири, теперь остался дома, назвали общую, подсчитанную ими сумму на материал и за работу. Сумма оказалась для хозяйки, конечно, непосильна, но ничего не оставалось делать, крыша давала о себе знать. Соседка по даче подсказала, что надо написать расписку на получение аванса. Спасибо ей, написала. Ответственный за работу был Олег, он и пришёл за деньгами. Сказал, чтобы не волновались, что работа будет сделана за три-четыре дня на высшем уровне.

На следующий день часы ожидания, когда приедут. По состоянию здоровья Полина Григорьевна попросила своего родственника, который в это время приехал в отпуск на отдых, посмотреть, как будут идти работы да какой материал они купят. Купили то, что нужно, может, и больше, потому что гвоздей было куплено разных размеров, кроме шиферных. Да, почему-то ещё и пену, которая чуть позже выйдет наружу. Хозяйка и её родственник, посмотрев на привезённый материал, даже и не удосужились спросить квитанции на купленный материал. Полина Григорьевна доверяла Олегу из-за его делового подхода к делу.

Ремонт крыши начался с отрыванием шифера, чтобы прибить новые балки,так определил мастер Константин. Когда приподнимали шифер, то озадаченный родственник заметил, что один лист шифера был расколот, и он обратил внимание ребят.

— Так получилось. Вы не волнуйтесь, этот кусок уйдёт под другой шифер, — успокоил Константин.

Обеспокоенный наблюдатель, которому было 78 лет, решил всё же посмотреть. Лестница на крыше пристройки к дому стояла неровно, и, конечно, как только он ступил на вторую ступень, лестница пошатнулась. Вот тогда только молодой человек, стоявший рядом, соизволил поддержать лестницу. Естественно, поцарапанному родственнику больше смотреть, проверять интерес пропал. Спустился на землю. Техника безопасности была нарушена из-за неимения большой стремянки, которую обещали принести с собой мастера, а слепили из привезённых купленных балок. Поэтому влезть на крышу без помощника было невозможно.

Лестница на крыше пристройки к дому стояла неровно, и, конечно, как только он ступил на вторую ступень, лестница пошатнулась.

День приближался концу рабочего дня. Мастеровые на перекуре сказали, что могут закончить работу и сегодня вместо обещанных трёх дней. Да, работа по их заверению, сделана. Пенсионеры поверили, ведь на крышу влезть не могли.

Так и закончился рабочий день, да ещё с выплатой окончательной суммы. Уходя, ребята сказали, как по договору, который написал родственник Полины Григорьевны, работа сделана качественно до первого дождя.

Ушли. Пенсионеры чуть повеселели, особенно хозяйка, что крыша теперь не причинит вреда душевному состоянию и можно будет заняться комнатой, которая приобрела за время ремонта нежилой вид.

Бывают, говорят, такие ангелы, которые помогают в трудную минуту. Вот так и Полине Григорьевне ангел пошёл навстречу, и с утра пошёл дождь, чтобы проверить работу мастеров, да и закончить дела поскорее.

Но не тут-то было. Крыша дала сбой. Потолочный новый материал дал о себе знать мокрыми разводами. Полина Григорьевна сначала обрадовалась такой проверке и сделала сообщение Олегу. Он пообещал прийти, но его опередил ливень, которому теперь не был рад. Природа безжалостна, к ней надо приспосабливаться.

Ливень сделал свою страшную работу. Потолок насквозь промок. Вода была аж на полу и даже потолок первого этажа промок в нескольких местах. Одно слово — жуть для восприятия человека с больным сердцем.

Срочные телефонные звонки не помогали пригласить «горе-мастеров», теперь точно к словам можно поставить кавычки. И только с последним звонком появились Олег и Константин для того, чтобы сделать последнюю проверку своей работы. Вновь поставили лестницу на пристройку — Олег внизу, главный «мастер» влез на своё рабочее место, где его посетила каверзная мысль, мысль мошенника, которая опередила его сознание. Он попросил Олега дать ему булыжники, которые лежали на крыше пристройки. Эти камни хозяйка положила на шифер от ветра, чтобы шифер на голову не упал. Просьба Олегом была выполнена. Теперь булыжники лежали на крыше рядом, около трещины, которая была по всей длине листа, замазанная какой-то синей грязью.

Константин сделал грязную работу, неподобающую для нормального «мастера». Спустился с лестницы и быстро, уверенным, нахальным голосом спросил Полину Григорьевну:

— Кто на крышу лазил? Там лежат камни. Кто-то, видно, бросал, или ваш пьяный родственник лазил, наверно, смотреть? Вот и результат.

Сказав сногсшибательную чушь, он быстро направился к калитке. Олегу ничего не оставалось делать, как подтвердить, что могли и соседи камни набросать. Сказал и вслед за товарищем пошёл, как и дождь, который ещё не прекращался и на другой день.

От такого ужаса у Полины Григорьевны все слова пропали, она присела на скамейку. Потом позвала соседа, чтобы подтвердил наличие камней. Сосед тоже был не из молодых, но сделал любезность, чтобы успокоить оскорблённую женщину. Они вместе поставили эту дурацкую лестницу в два этапа, и только потом пожилой мужчина заглянул на крышу. Там лежали булыжники, которых действительно недоставало на прежнем месте.

Полина Григорьевна вспоминала эту душевную травму, эту бесчеловечную жадность к заработку любым путём, и слёзы невольно скатывались на лист бумаги. Родственник, прочитав письмо из далёкого Крыма, увидит жёлтые разводы на листе, представит потолок и весь ужас в глазах родственницы, которую оставил, не дождавшись первого дождя.