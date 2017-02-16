Просто так

— Как ты? Рассказывай?

— Вообще отлично, знаешь, когда начинаешь смотреть на мир по-другому, все оказывается проще. На самом деле. Твое дело — лишь смотреть и чуть улыбаться кончиками губ. Все.

— Это ты после чего пришла к такому выводу?

— Элементарно, Ватсон, — она улыбнулась, проводя рукой по позвоночнику мужчины. — Знаешь, девушки в моем возрасте распинаются про любовь, особенно на всю жизнь, надевают розовые очки: «Он лучший... я ему не изменю... мне нужен только он... он мой воздух... он моя жизнь... я без него никто...» и так далее. А на самом деле? Пустые, сотрясающие воздух слова. Любви нет. Есть много чего другого. А люди называют это Любовью, наделяя это слово какой-то жизнью, которая живет сама по себе в их внутренностях, оседая бабочками в желудке. Это все по-другому называется.

— Как же? — он явно наслаждался прикосновениями девушки, а разговор для него был просто поводом поинтересоваться внутренним миром собеседницы.

— Влюбленность, страсть, похоть, жажда обладания, пусть и с лучшими амбициями, эгоизм, привычка, привязанность, желание быть неодиноким и утолить внутреннюю Тоску. Нежность, забота. Инстинкт. Благодарность. Дружба. Уважение. Очень много слов. Все это в равной степени любовь. Но каждое из этих чувств по отдельности... — она вздохнула. — Сам понимаешь, когда раскладываешь по полочкам, все становится таким очевидным и понятным. И нет этих розовых очков. Совсем нет. И чувства как такового тоже нет. Все распинаются ложью, словом, придуманным для краткости и для желания быть счастливыми. А счастье лишь в том, чтобы испытывать все это вместе в равной степени, а такое возможно лишь к себе. А если и сам себя не любишь, то это значит, что ты один из тех несчастных людей.

— Наконец-то ты это поняла.

— А ты думал, я буду в вечных розовых очках и сотрясать воздух словами, типа «люблю, жить без него не могу»?! — она засмеялась, нежно провела рукой по его спине. — Одевайся давай. Ты через верх пойдешь или через низ?

— Через верх. Спасибо, ты как всегда умеешь доставить удовольствие.

— Это еще что. Я еще и не так умею.

— Не сомневаюсь. Стоит проверить?

— Ты же знаешь, всегда ваша.

— Пойдем, болтунья.

Мужчина и девушка вышли из офиса в зал, он остановился, она не попрощавшись пошла дальше, остановилась у своего столика, дождавшись его, вышла за ним вслед.

Остановилась под небом, которое было обычным питерским черным ночным небом без звезд.

«Так холодно. Так больно. Почему я такой циник, а в душе живет желание убрать из сердца эту боль и Тоску?.. Я счастливая, счастливая, счастливая... Но так хочется надеть розовые очки, кинуться кому-то на шею, думая, вот оно. Вот. Любовь существует!.. Ложь».

Девушка снова прошла в зал, собрала сумку, оделась и, выходя из здания, снова увидела теплые глаза. Которые нежно улыбнулись ей, поцеловав в ее пылающую щеку.

«Черт, почему они меня преследуют? Почему именно они сейчас? Зачем я все время их вспоминаю, встречаю и жажду почувствовать их спиной? Желание?.. Да. Это не любовь. Это желание обладать ими».

«Кто, черт возьми, звонит?.. Он?.. А точно, надо ему рассказать про то, как выводить камень. Мда. Когда были вместе, он же не верил всем моим историям, а понадобилась помощь, так он бежит ко мне на задних лапках, ухмыляясь. Я же все про наркоту знаю. Даже про гер. Когда понадобилась, так всему веришь, а раньше? Где же ты был раньше?»

Она подняла глаза к небу. Девушка была самой счастливой и самой несчастной на Земле. Умея любить только себя, цинично относясь ко всему и улыбаясь всем, кто ей был хоть сколько-то нужен. Она не расточала себя, не транжирила, только не было того, к кому можно было прийти, кинуться на грудь, поплакать, поцеловать и почувствовать руку на своей голове... Она была одна. Наедине сама с собой. Но зато... Она не лгала. Повзрослела. Просто так.

Фото: 123RF/wenchiawang