Солнечное затмение 26 февраля: влияние на нашу жизнь
Считается, что солнечное затмение больше воздействует на события в жизни человека и в гораздо меньшей степени на эмоции. Но предстоящее затмение Солнца 26 февраля 2017 года в полной мере будет отражаться на самых глубоких слоях психики.
А все из-за того, что в этом астрономическом явлении активно участвует планета Нептун.
Нептун — планета, символизирующая глубины подсознания, первобытные чувства и инстинкты, единство, духовный альтруизм, слияние границ, обманы, мечты, иллюзии, бегство в параллельную реальность. Поэтому события после данного затмения дадут возможность проверить, насколько человек живет реальностью, а не иллюзиями.
123RF/Vadim Sadovski
В этот период звезды дают возможность наработать такие личностные качества, как:
- искренность с самими собой и партнерами;
- сила духа;
- умение контролировать эмоции, быть спокойным;
- осознание своих глубинных истинных желаний.
Также это затмение может принести желание противостоять авторитетам, социальным правилам, целым государствам и организациям. У многих людей обострятся вспышки агрессии, появится желание спорить, ссориться, критиковать действия других. Может сильно возрасти потребность в уважении и признании со стороны окружающих.
Используйте эту энергию во благо, думайте о последствиях ссор. Последствия конфликтов тяжело будет компенсировать и изменить на протяжении нескольких лет.
Обычно энергия действия солнечного затмения ослабевает через 5-7 дней.
• Начало затмения: 26 февраля в 16:15 по московскому времени.
• Максимальная фаза: 26 февраля в 17:58 по московскому времени.
• Окончание затмения: 26 февраля в 19:31 по московскому времени.
Это небесное явление можно будет наблюдать в Южной и Западной Африке, Южной Америке, Антарктиде. Утром 26 февраля затмение Солнца можно увидеть в Южной Америке, закончится оно над территорией Африки (на юго-западе) на закате.
На территории России его не увидеть. Затмение является кольцеобразным, когда диаметр лунного диска несколько меньше, чем солнечного, поэтому Луна не полностью закрывает Солнце, остается видимым светящееся кольцо.
123RF/Vadim Sadovski
В день затмения благоприятно:
- избавляться от вредных привычек (курение, алкоголь);
- отказываться от старых моделей поведения;
- принимать душ;
- убирать в квартире, выбросить не используемые более 2-х лет вещи;
- читать книги и смотреть фильмы духовного содержания;
- медитировать.
Во время, за 2 дня до и 2 дня после затмения Солнца астрологи не рекомендуют:
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- ссориться, выяснять отношения;
- устраиваться на новую работу;
- заключать важные договора;
- жениться и выходить замуж;
- делать операции, посещать косметологов и стоматологов.
В день затмения нежелательно:
- водить машину, ездить в поездки;
- принимать алкоголь и т.д.;
- много есть;
- посещать людные места;
- смотреть фильмы с насилием, негативными эмоциями и событиями, читать книги об этом.
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