Солнечное затмение 26 февраля: влияние на нашу жизнь

Считается, что солнечное затмение больше воздействует на события в жизни человека и в гораздо меньшей степени на эмоции. Но предстоящее затмение Солнца 26 февраля 2017 года в полной мере будет отражаться на самых глубоких слоях психики.

А все из-за того, что в этом астрономическом явлении активно участвует планета Нептун.

Нептун — планета, символизирующая глубины подсознания, первобытные чувства и инстинкты, единство, духовный альтруизм, слияние границ, обманы, мечты, иллюзии, бегство в параллельную реальность. Поэтому события после данного затмения дадут возможность проверить, насколько человек живет реальностью, а не иллюзиями.

123RF/Vadim Sadovski

В этот период звезды дают возможность наработать такие личностные качества, как:

искренность с самими собой и партнерами;

сила духа;

умение контролировать эмоции, быть спокойным;

осознание своих глубинных истинных желаний.

Также это затмение может принести желание противостоять авторитетам, социальным правилам, целым государствам и организациям. У многих людей обострятся вспышки агрессии, появится желание спорить, ссориться, критиковать действия других. Может сильно возрасти потребность в уважении и признании со стороны окружающих.

Используйте эту энергию во благо, думайте о последствиях ссор. Последствия конфликтов тяжело будет компенсировать и изменить на протяжении нескольких лет.

Обычно энергия действия солнечного затмения ослабевает через 5-7 дней.

• Начало затмения: 26 февраля в 16:15 по московскому времени.



• Максимальная фаза: 26 февраля в 17:58 по московскому времени.



• Окончание затмения: 26 февраля в 19:31 по московскому времени.

Это небесное явление можно будет наблюдать в Южной и Западной Африке, Южной Америке, Антарктиде. Утром 26 февраля затмение Солнца можно увидеть в Южной Америке, закончится оно над территорией Африки (на юго-западе) на закате.

На территории России его не увидеть. Затмение является кольцеобразным, когда диаметр лунного диска несколько меньше, чем солнечного, поэтому Луна не полностью закрывает Солнце, остается видимым светящееся кольцо.

123RF/Vadim Sadovski

В день затмения благоприятно:

избавляться от вредных привычек (курение, алкоголь);

отказываться от старых моделей поведения;

принимать душ;

убирать в квартире, выбросить не используемые более 2-х лет вещи;

читать книги и смотреть фильмы духовного содержания;

медитировать.

Во время, за 2 дня до и 2 дня после затмения Солнца астрологи не рекомендуют:

ссориться, выяснять отношения;

устраиваться на новую работу;

заключать важные договора;

жениться и выходить замуж;

делать операции, посещать косметологов и стоматологов.

В день затмения нежелательно:

водить машину, ездить в поездки;

принимать алкоголь и т.д.;

много есть;

посещать людные места;

смотреть фильмы с насилием, негативными эмоциями и событиями, читать книги об этом.

Профессиональный астролог Татьяна Суслова