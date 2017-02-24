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Солнечное затмение 26 февраля: влияние на нашу жизнь

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Считается, что солнечное затмение больше воздействует на события в жизни человека и в гораздо меньшей степени на эмоции. Но предстоящее затмение Солнца 26 февраля 2017 года в полной мере будет отражаться на самых глубоких слоях психики.

А все из-за того, что в этом астрономическом явлении активно участвует планета Нептун.

Нептун — планета, символизирующая глубины подсознания, первобытные чувства и инстинкты, единство, духовный альтруизм, слияние границ, обманы, мечты, иллюзии, бегство в параллельную реальность. Поэтому события после данного затмения дадут возможность проверить, насколько человек живет реальностью, а не иллюзиями.

123RF/Vadim Sadovski

В этот период звезды дают возможность наработать такие личностные качества, как:

Также это затмение может принести желание противостоять авторитетам, социальным правилам, целым государствам и организациям. У многих людей обострятся вспышки агрессии, появится желание спорить, ссориться, критиковать действия других. Может сильно возрасти потребность в уважении и признании со стороны окружающих.

Используйте эту энергию во благо, думайте о последствиях ссор. Последствия конфликтов тяжело будет компенсировать и изменить на протяжении нескольких лет.

Обычно энергия действия солнечного затмения ослабевает через 5-7 дней.

• Начало затмения: 26 февраля в 16:15 по московскому времени.

• Максимальная фаза: 26 февраля в 17:58 по московскому времени.

• Окончание затмения: 26 февраля в 19:31 по московскому времени.

Это небесное явление можно будет наблюдать в Южной и Западной Африке, Южной Америке, Антарктиде. Утром 26 февраля затмение Солнца можно увидеть в Южной Америке, закончится оно над территорией Африки (на юго-западе) на закате.

На территории России его не увидеть. Затмение является кольцеобразным, когда диаметр лунного диска несколько меньше, чем солнечного, поэтому Луна не полностью закрывает Солнце, остается видимым светящееся кольцо.

123RF/Vadim Sadovski

В день затмения благоприятно:

  • избавляться от вредных привычек (курение, алкоголь);
  • отказываться от старых моделей поведения;

Во время, за 2 дня до и 2 дня после затмения Солнца астрологи не рекомендуют:

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  • ссориться, выяснять отношения;
  • устраиваться на новую работу;
  • заключать важные договора;
  • жениться и выходить замуж;
  • делать операции, посещать косметологов и стоматологов.

В день затмения нежелательно:

  • водить машину, ездить в поездки;
  • принимать алкоголь и т.д.;
  • много есть;
  • посещать людные места;
  • смотреть фильмы с насилием, негативными эмоциями и событиями, читать книги об этом.

Профессиональный астролог Татьяна Суслова

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1 Не нравится 2 Нравится 24.02.2017 Теги: солнечное затмение затмение астрология подсознание
 
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