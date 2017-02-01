Астрология и развитие личности. Февраль-2017

Астрология может помочь в саморазвитии, показывая основные направления в движении энергии вокруг нас.

Следуя несложным рекомендациям от профессионального астролога, вы сможете обнаружить в жизни новые грани, шире раскрыть потенциал своей личности и быстрее достичь успеха.

«Главная жизненная задача человека — дать жизнь самому себе, стать тем, чем он является потенциально. Самый важный плод его усилий — его собственная личность».

Э.Фромм

До 18 февраля 2017 года включительно Солнце будет находиться в знаке зодиака Водолей. Девиз этого знака: «Вдохни полной грудью ветер перемен!»

123RF/Natalia Hubbert

Что развивать:

Творчество, интерес ко всему новому, чувство стиля, нестандартный подход к проблемам, осознание степеней свободы в жизни, понимание закона взаимозависимости людей друг от друга и окружающей среды.

Что полезно читать:

Книги по устройству общества, статьи о новинках в интересующих вас областях науки и техники.

Обратите внимание на те сферы, которыми вы никогда не интересовались. У вас может появиться свежий взгляд на давние проблемы.

Созвездие Водолея дает энергию на углубленное чтение книг. Чтобы знания лучше усвоились, рекомендуем такие благоприятные дни: 4, 5, 14, 15 февраля.

С кем общаться:

Благоприятны посещения выставок по новейшим достижениям в разных областях науки. Особо благоприятные дни для общения — 6 и 20 февраля.

Дни в феврале, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:

5, 9, 19, 24, 28 февраля.

В эти дни почаще улыбайтесь, выберите и приобретите что-то новенькое для гардероба.

123RF/Jozef Klopacka

Дни, благоприятные для работы со сновидениями:

(в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос)

С 3 на 4 февраля, с 7 на 8 февраля, с 16 на 17 февраля, с 26 на 27 февраля.

Дни для энергетической чистки пространства (дома, психики), для наведения порядка в делах:

2, 11, 15, 16, 20, 21, 26 февраля.

Конфликтные дни:

Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт.

Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких, и сохраняйте спокойствие.

7, 8, 10, 11, 14, 15, 22, 23, 25, 26 февраля.

Рекомендации на каждый день по Луне:

Луна — символ эмоций и перемещения энергии в нашей жизни. Ее положение имеет дополнительное влияние на возможность самосовершенствования.

И, наконец, неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса):

В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий (время московское).

2 февраля (19:50) — 3 февраля (04:50)

5 февраля (01:41-07:44)

7 февраля (01:53 — 10:03)

9 февраля (01:00 -12:41)

11 февраля (08:52-16:52)

13 февраля (14:36 -23:43)

16 февраля (04:54 — 09:41)

17 февраля (22:38) — 18 февраля (21:52)

21 февраля (02:37 — 10:08)

23 февраля (06:24 — 20:17)

25 февраля (21:11) — 26 февраля (03:24)

28. февраля (02:08 — 07:52)