Павел Деревянко и Зоя Фуць поженились на Барвихе

Актер Павел Деревянко официально стал женатым мужчиной – его избранницей стала Зоя Фуць. Торжественная церемония прошла в ЗАГСе Барвихи, куда пара прибыла в сопровождении близких. Это – первый брак 48-летнего артиста.

До этого Павел почти десять лет был в гражданских отношениях с матерью своих дочерей, Дарьей Мясищевой, но предложение руки и сердца сделал лишь Зое – на стадионе, в мае этого года. Тогда Зоя сказала "да", и началась подготовка к свадьбе, которая, по словам друзей пары, стала воплощением легкости, шика и романтики.

В день церемонии невеста поделилась с подписчиками в соцсетях кадрами "утра невесты" – с бокалом шампанского, улыбкой и в заботливых руках визажиста.

"Жди своего жениха. Скачу на белом коне", – прокомментировал видео Деревянко.

Павел также не стал отказываться от классики перед свадьбой: накануне он устроил мальчишник в мужской компании. Вечеринку артист провел на яхте, а все гости веселились в халатах.

Зоя, в свою очередь, выбрала более гламурный и по-женски роскошный сценарий. Ее девичник прошёл в Стамбуле: особняк, рестораны, концерты и атмосфера дорогого сериала. Также девушка с подругами посетила выступление Джастина Тимберлейка.