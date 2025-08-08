Дженнифер Лопес не пустили в бутик Chanel в Стамбуле из-за того, что охранник ее не узнал

Похоже, даже мировая слава не всегда гарантирует доступ в модные бутики – в этом на собственном опыте убедилась Дженнифер Лопес. Американская дива прилетела в Стамбул с концертным туром Up All Night Live in 2025 и, как обычно, после выступления решила побаловать себя шопингом.

Она отправилась на прогулку по магазинам в расслабленном, но стильном образе: ярко-розовом комплекте, состоящем из свободной рубашки и мини-шорт. Аутфит она дополнила массивными солнцезащитными очками.

Зайдя в люксовый торговый центр, певица направилась в бутик Chanel. Однако на входе ее остановил охранник: он попросту не узнал Лопес и сообщил, что в магазине "нет мест". Реакция Дженнифер оказалась по-настоящему звездной – без скандалов, без претензий. Она спокойно ответила: "Окей, без проблем" – и пошла дальше.

В итоге звезда провела около трех часов в других бутиках – в Celine и Beymen, где с удовольствием примеряла новинки и, по словам очевидцев, не ушла с пустыми руками. Интересно, что после того, как администрация Chanel поняла, кого они упустили, звезду поспешили пригласить обратно. Впрочем, Лопес отказалась возвращаться.

