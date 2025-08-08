Адвокат Диброва Добровинский дал первый комментарий по разводу телеведущего с женой

Дмитрий Дибров и его супруга Полина после многих лет совместной жизни подают на развод. Что стало причиной – официально не озвучено, но журналисты уже выяснили тревожные подробности.

По информации нескольких изданий, поводом для расставания могла стать измена Полины. По слухам, 35-летняя модель закрутила роман с мужчиной из ближайшего окружения – предполагается, что речь идет о муже ее близкой подруги. Ни Полина, ни Дмитрий слухи не подтверждают, но и не опровергают.

Юридическую сторону процесса теперь освещают адвокаты. Шоумена в суде будет представлять известный юрист Александр Добровинский. По его словам, переговоры между сторонами уже начались.





"Сегодня я общался с адвокатом Полины Дибровой – Мариной Дубровской. Мы договорились встретиться у меня в офисе, чтобы обсудить условия обеих сторон", – дал комментарий он.

Со стороны Полины в деле участвуют сразу два адвоката: Ирина Кузнецова и Марина Дубровская. Официальных заявлений пока не последовало, но, по сообщениям СМИ, Дмитрий Дибров намерен добиваться не только раздела имущества, включая дом на Рублевке, но и опеки над всеми тремя детьми пары.

Ранее жена телеведущего заявила, что прокомментирует слухи о разводе и измене после 10 августа. Что именно произойдет в этот день, она не уточнила.