Сокамерники встретили Пи Дидди овациями после частичного оправдания

Шон Комбс, более известный как Пи Дидди,стал центральной фигурой одного из самых громких судебных процессов в современной истории музыкальной индустрии. Рэпер, продюсер и предприниматель, чье влияние на шоу-бизнес измеряется десятилетиями, оказался в центре федерального дела, связанного с обвинениями в торговле людьми, рэкете и проституции. Суд присяжных снял с него обвинения в создании преступного сообщества и сексуальной эксплуатации – именно по этим пунктам ему грозило пожизненное заключение.

После оглашения вердикта Комбс вернулся в камеру под бурные аплодисменты сокамерников. По словам его адвоката Марка Агнифило, многие заключенные признали в этом событии символическую победу – немногие осмеливаются идти против федеральной машины, а еще меньше выходят из борьбы с частичной победой.

Однако точку в деле ставить рано. Суд признал Комбса виновным по менее тяжким, но все же серьезным статьям – в частности, по двум эпизодам перевозки людей с целью занятия проституцией. По этим пунктам обвинения рэперу может грозить до 20 лет тюрьмы. Окончательный срок станет известен 3 октября на заседании по вынесению приговора.

В суде защита выстроила стратегию вокруг признания неоднозначных сторон личности Пи Дидди: его сложные отношения, увлечения и образ жизни, по словам адвокатов, не являются доказательствами преступной деятельности. За восемь недель они провели масштабную перекрёстную проверку более трёх десятков свидетелей, не вызывая при этом ни одного со своей стороны. Сам рэпер на суде не выступал, но активно участвовал в обсуждении с юридической командой, передавая записки и корректируя линию защиты.

Ключевым свидетелем обвинения стала бывшая девушка Комбса – певица и модель Кассандра Вентура, которая утверждала, что на протяжении их многолетнего романа подвергалась насилию, принуждению к участию в оргиях и психологическому давлению. Тем не менее, во время перекрестного допроса были предъявлены личные сообщения, ставящие под сомнение непротиворечивость ее показаний. Это, по мнению наблюдателей, могло повлиять на итоговое мнение присяжных.

После частичного оправдания защита подала ходатайство об освобождении под залог, но суд его отклонил. В кулуарах суда обсуждаются слухи о возможном переезде Пи Дидди за границу в случае смягченного приговора – якобы он рассматривает жизнь за пределами США как новый этап после столь тяжелого испытания.

Сам Шон Комбс, по словам адвокатов, осознает глубину личных проблем, с которыми ему предстоит работать. Он уже начал программу по восстановлению и реабилитации до ареста, и, как утверждают его юристы, намерен продолжить ее, независимо от судебного исхода.