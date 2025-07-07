Бьянка уменьшила грудь и рассказала о самочувствии после очередной пластики

Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, продолжает делиться с поклонниками этапами своего физического преображения. Весной 39-летняя исполнительница решилась на пластическую операцию по уменьшению груди. По ее словам, ранее ей приходилось справляться с седьмым размером бюста, но теперь он уменьшен до более комфортного третьего. Одновременно с этим артистка сделала лифтинг бровей – вмешательство, направленное на борьбу с мимическими морщинами.

Певица, которую цитирует телеграм-канал "Звездач", призналась, что после операций чувствует себя легче и свободнее. В первую очередь, как отметила Бьянка, исчезли неудобства, связанные с подбором белья и повседневной нагрузкой на спину. Эстетический результат тоже не разочаровал: реабилитационный период прошел без осложнений, и теперь певица может вновь радоваться своему отражению в зеркале.





Напомним, до пластики груди Бьянка сбросила 37 килограммов и уже перенесла коррекцию тела. Ранее ей сделали липоскульптурирование и восстановили тонус живота. Общая сумма, потраченная на хирургическое вмешательство, как говорит артистка, превысила три миллиона рублей.

Бьянка не скрывает, что решилась на перемены не ради трендов, а ради внутреннего комфорта и самоуважения. На недавнем мероприятии "Новое Радио: 10 лет!" она честно рассказала о своем опыте, подчеркнув, что теперь чувствует себя увереннее и гармоничнее, чем когда-либо.