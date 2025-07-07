Джастин и Хейли Бибер опровергли слух о расставании трогательными совместными фотографиями

На фоне многочисленных слухов о напряженности в семье Биберов, Джастин намекнули на позитивный контекст. 31-летний певец выложил в соцсеть серию романтических снимков, на которых он и его жена обнимаются на фоне живописного заката.

Поклонники пары всерьез обеспокоились за супругов после ряда странных постов Джастина, отписки от Хейли в соцсетях и ее появления на публике без обручального кольца. Добавили напряжения и его неоднозначные реплики о семье в День матери и отца, что породило массу спекуляций об их браке.

Однако новые кадры, на которых видно, как Хейли сидит у мужа на коленях, а он держит ее в объятиях, дали повод говорить о примирении. Подписчики отметили, что, несмотря на недавние тревожные знаки, пара все еще вместе, и, вполне возможно, переживает непростой, но временный период.





Некоторые пользователи даже усомнились в личности изображенной на фото женщины, поскольку ее лицо частично скрыто. Однако тот факт, что Хейли поставила лайк на публикацию мужа, а также недавние их появления на публике, опровергают домыслы об ином человеке на снимке. Совсем недавно пару видели вместе на концерте в Лос-Анджелесе, где они выглядели расслабленными и счастливыми.

Однако среди поклонников все еще существует беспокойство за психическое здоровье Джастина. В последнее время он часто выглядит уставшим, публикует странные подписи и даже признался в необходимости детокса.

Напомним, Хейли и Джастин Бибер поженились в 2018 году и воспитывают сына по имени Джек Блюз, рождение которого они подтвердили летом 2024 года.