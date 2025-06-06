Регина Тодоренко подтвердила третью беременность, появившись на публике с округлившимся животом

Телеведущая и певица Регина Тодоренко подтвердила свою третью беременность, появившись на светском мероприятии в облегающем белом платье, которое подчеркивало заметно округлившийся живот. Слухи, которые ходили последние месяцы, наконец получили визуальное подтверждение – и звезда, похоже, не собирается больше ничего скрывать.

Появление Тодоренко стало главным инфоповодом вечера, прошедшего в честь 20-летия свадьбы Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Регина улыбалась, позировала фотографам и выглядела по-настоящему счастливой. Ее образ был лаконичным, но эффектным: белое платье в пол, распущенные волосы и почти полное отсутствие макияжа.



О том, что телеведущая вновь ждет ребенка, впервые стало известно в апреле. На вечеринке после шоу "Маска" об этом проговорились Валерия и Иосиф Пригожин. Сама Регина тогда прокомментировала ситуацию с юмором, опубликовав в соцсетях видео с Жириновским: "Помолчите, кто там что-то видел. Помолчать! Вы видели что-то там!" – с намеком на то, что пока рано делать выводы.



Теперь же все официально. Для Тодоренко и ее мужа Влада Топалова этот ребенок станет третьим. Пара уже воспитывает двух сыновей – Михаила и Мирослава. Ранее в интервью Регина откровенно говорила, что мечтает о большой семье и как минимум трех детях. Похоже, звездная семья уверенно движется к своей мечте.

Поклонники тут же начали обсуждать возможный пол ребенка, а в комментариях к фото с мероприятия – одни поздравления и пожелания легкой беременности. Сама Тодоренко, к слову, пока свое положение не комментировала.