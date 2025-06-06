Ксения Бородина рассказала, почему ее дочерей от прошлых браков не было на свадьбе

Ксения Бородина снова в статусе замужней женщины – телеведущая официально оформила отношения с блогером Николаем Сердюковым. Церемония прошла без лишнего шума и камер: пара расписалась в загсе Барвихи в окружении только самых близких. Даже дочери Ксении, Маруся и Теона, не присутствовали при росписи.

Как рассказала сама Ксения, девочки в этот день просто были в школе. "Заехали, как только закончили учиться", – написала Бородина, опубликовав фото с дочерьми на фоне свадебных украшений. Заморачиваться по поводу нарядов девочки не стали – приехали поздравить маму в повседневной одежде.



Свадебный образ телеведущей также оказался далек от классических канонов. Вместо платья – элегантный белоснежный комбинезон с открытым плечом от турецкого бренда. Лаконичную композицию завершила шляпка с вуалью. Жених, в свою очередь, появился в черном костюме и белой рубашке без галстука.





Интересно, что даже родители жениха и невесты не знали о церемонии. На видео, которое выложила Ксения, мама Николая удивленно спрашивает по видеосвязи: "Вы такие нарядные, вы на какое-то мероприятие едете?" – и получает ответ: "Очень важное мероприятие – роспись называется". Молодожены решили не устраивать громких торжеств: "Мы же люди скромные, поехали да расписались", – заявила телеведущая.



Ранее Николай Сердюков рассказал, возьмет ли Ксения его фамилию после замужества.