Ксения Бородина рассказала, почему ее дочерей от прошлых браков не было на свадьбе

 414

Телеведущая и блогер расписались 3 июня. Ксения Бородина сообщила, что свадьба прошла в узком кругу.

Ксения Бородина снова в статусе замужней женщины – телеведущая официально оформила отношения с блогером Николаем Сердюковым. Церемония прошла без лишнего шума и камер: пара расписалась в загсе Барвихи в окружении только самых близких. Даже дочери Ксении, Маруся и Теона, не присутствовали при росписи.

Как рассказала сама Ксения, девочки в этот день просто были в школе. "Заехали, как только закончили учиться", – написала Бородина, опубликовав фото с дочерьми на фоне свадебных украшений. Заморачиваться по поводу нарядов девочки не стали – приехали поздравить маму в повседневной одежде.

Ксения Бородина с дочерьми. Фото: соцсети/@borodylia
Свадебный образ телеведущей также оказался далек от классических канонов. Вместо платья – элегантный белоснежный комбинезон с открытым плечом от турецкого бренда. Лаконичную композицию завершила шляпка с вуалью. Жених, в свою очередь, появился в черном костюме и белой рубашке без галстука. 

Ксения Бородина. Фото: соцсети/@borodylia
Интересно, что даже родители жениха и невесты не знали о церемонии. На видео, которое выложила Ксения, мама Николая удивленно спрашивает по видеосвязи: "Вы такие нарядные, вы на какое-то мероприятие едете?" – и получает ответ: "Очень важное мероприятие – роспись называется". Молодожены решили не устраивать громких торжеств: "Мы же люди скромные, поехали да расписались", – заявила телеведущая. 

Ранее Николай Сердюков рассказал, возьмет ли Ксения его фамилию после замужества. 

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.