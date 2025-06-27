Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию

На фоне растущей международной карьеры Юра Борисов делает новый шаг в сторону мировой киноэлиты. Его имя оказалось в списке из 534 деятелей кино, которых в 2025 году пригласили присоединиться к Американской академии кинематографических искусств и наук – той самой, что ежегодно вручает премию "Оскар". Это приглашение открывает перед актером возможность стать полноправным участником голосования и влиять на выбор главной награды индустрии.

Борисов – уже не новичок в голливудском контексте. Его работа в фильме Шона Бейкера "Анора" принесла ему номинации на "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и другие престижные премии. Хоть статуэтку он тогда не получил, роль стала важной вехой: российский артист оказался в центре большого разговора о будущем мирового кино, где заметно усиливается акцент на глобальные голоса и культурное разнообразие.

Приглашение в Академию закрепляет позиции Борисова в американской индустрии, тем более что в апреле он подписал контракт с одним из крупнейших голливудских агентств United Talent Agency (UTA), представляющим интересы звезд первой величины. Кроме того, он вошел в топ-5 самых популярных персон "Кинопоиска", обогнав Джейсона Стэйтема и Ивана Янковского.

Будущее актера, похоже, будет все плотнее связано с международными проектами. На горизонте – съемки в фильме Dennis, где Юра Борисов исполнит роль русского поэта, и участие в картине Artificial от Луки Гуаданьино – истории о создателях OpenAI. Сценарий обещает выйти за рамки привычных сюжетов, а участие российского актера в таком проекте – подтверждение его растущей значимости на глобальной сцене.