Анджелина Джоли не общается с братом, которого винит в своем разводе с Брэдом Питтом

Еще недавно Джеймс Хейвен был для звезды единственным по-настоящему близким родственником. После смерти матери и многолетнего конфликта с отцом, именно брат всегда был рядом – и на красных дорожках, и в самых трудных жизненных моментах. Но сегодня между ними ледяная стена – и, по словам инсайдеров, разрушить эту связь могла не только неудачная женитьба Джеймса, но и старые обиды, связанные с ее бывшим мужем.

Отношения начали портиться после того, как Хейвен женился на актрисе и блогере Роми Имбелли. Анжелина с самого начала была категорически против этой свадьбы и умоляла брата повременить с решением. Но он не послушал. Джеймс воспринял ее слова как личное предательство – мол, она просто не хочет, чтобы он был счастлив. В итоге свадьба все же состоялась, но продлился этот брак всего семь месяцев. Роми первой подала на развод, обвинив супруга в мошенничестве, и теперь, по слухам, готовит мемуары о своей короткой, но громкой связи с голливудской фамилией.

Джоли же сочла развязку закономерной и даже не попыталась поддержать брата в его трудный период. По словам близких к семье источников, она не чувствует за собой никакой вины. Напротив, считает, что Хейвен сам вляпался в эту историю и теперь пожинает плоды.





Но, как оказалось, трещина в их отношениях появилась задолго до свадьбы. Анжелина уверена: именно Джеймс сыграл не последнюю роль в ее громком разрыве с Брэдом Питтом. Брат с самого начала не принимал ее супруга и не скрывал этого. Их общение всегда было натянутым, а Джоли теперь считает, что именно из-за постоянного напряжения между двумя мужчинами, Брэд в какой-то момент просто не выдержал.

"Энджи винит брата в своем расставании с Брэдом Питтом, и это лишь повышает вероятность того, что она никогда не наладит отношения с Джеймсом. Она считает, что он никогда не поддерживал ее во время брака со звездой, и думает, что из-за их близкой связи Брэд в итоге решил уйти", – рассказал подробности инсайдер близкий к Джоли.

Сейчас брат и сестра почти не видятся, и, судя по всему, не стремятся наладить отношения. Джеймс переживает тяжелый развод и, по словам инсайдеров, "находится на дне". Но Анжелина, как отмечают ее друзья, жалеет не его, а лишь то, что он вообще связался с Роми.

Ранее сообщалось, что у сын Джоли после аварии остались шрамы на лице.