Нюша высказалась о возможном продолжении романа с Егором Кридом

После официального расставания с бизнесменом Игорем Сивовым, с которым Нюша состояла в браке несколько лет, певица остается в центре внимания. Предметом активных обсуждений является в том числе ее личная жизнь. Так, в интервью гимнастке Ляйсан Утяшевой в рамках ютуб-шоу "Дерзкая готовка" артистка затронула высказалась о своих прошлых отношениях.

Разговор о возможном возобновлении романа с Егором Кридом, с которым Нюша была вместе с 2014 по 2016 год, завела супруга Павла Воли. Гимнастка призналась, что, как и поклонникам пары, ей до сих пор кажутся те отношения воплощением романтики, и даже спустя годы после расставания между артистами, по мнению Ляйсан, ощущается особая химия.

Нюша не скрывает, что у нее сохранились теплые чувства к Егору. По ее словам, этот период был важным и запоминающимся этапом в ее жизни. Однако сейчас их дороги разошлись, и у каждого из них своя судьба. Тем не менее, певица намекнула, что окончательная точка в их истории не поставлена, и закрытых дверей не существует.

"Я не настроена категорично – все возможно. Знаешь, есть истории, когда после расставания люди встречаются вновь, как, например, Пенелопа Круз и Хавьер. Но это редкость. Я не уверена, что это наш случай, но такое бывает. Не будем исключать", – сказала исполнительница хита "Выбирать чудо".

Пока же артистка не спешит в новые отношения и позволяет жизни идти своим чередом. Нюша уверена, что если встреча с "тем самым" человеком должна случиться, она произойдет естественным образом, без надуманных сценариев. Для нее важно совпадение на глубоком уровне, а не искусственно созданный образ идеального партнера.