Юру Борисова перепутали с другой знаменитостью на "Оскаре 2025"

Во время церемонии вручения премии Американской киноакадемии "Оскар 2025" произошел курьезный случай: российского актера Юру Борисова снова перепутали с британским композитором Дэниелом Блумбергом. Инцидент напомнил аналогичную ошибку, которую допустили на британской кинопремии BAFTA несколькими неделями ранее. В одном из крупнейших фотобанков кадры с красной дорожки были подписаны неверно – на снимке, где находился Блумберг, указали имя Борисова.





Основной причиной путаницы, очевидно, стало внешнее сходство между ними – оба мужчины бриты наголо. Однако зрители могут самостоятельно оценить степень их схожести и найти отличия. Стоит отметить, что Дэниелу Блумбергу в этот вечер повезло больше – он стал обладателем награды за "Лучший оригинальный саундтрек", а вот Борисов, хоть и был номинирован за роль второго плана в фильме Шона Бейкера "Анора", не получил заветную статуэтку. В этой категории победителем стал Киран Калкин.

Любопытно, что Борисова нередко сравнивают и с другими известными актерами. Например, режиссер Шон Бейкер называет его "русским Райаном Гослингом", подчеркивая его харизму и экранное обаяние. Сам актер воспринимает такие сравнения с юмором и замечает, что он не "секретное оружие", а просто человек.

Интересно, что не только Юра Борисов вызывает ассоциации с голливудскими звездами. Его партнер по фильму "Анора" Марк Эйдельштейн, по мнению многих, напоминает Тимоти Шаламе. Этот типаж актеров становится все более популярным в современном кинематографе. Как объясняют специалисты, традиционные представления о мужественности, основанные на образах таких актеров, как Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне, постепенно отходят на второй план. Сегодня зрители, особенно женская аудитория, отдают предпочтение героям с более утонченными и ранимыми чертами, что делает таких актеров востребованными в кино.