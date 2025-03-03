Юра Борисов проиграл на премии "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана"

В Лос-Анджелесе проходит самое долгожданное событие кинематографа этого года – Оскар 2025. В то время как весь мир ждет итогов самой главной номинации "Фильм года", внимание зрителей из России приковано к соотечественнику Юре Борисову, которому удалось побороться за заветную статуэтку Американской киноакадемии благодаря своей актерской игре в фильме Шона Бэйкера "Анора".

Борисов мог быть победителем в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", но его обошел Киран Калкин за работу в "Настоящей боли" Джесси Айзенберга, как на премиях BAFTA и "Золотой глобус".

Но на премии "Оскар 2025" произошло то, что ценится гораздо больше, чем статуэтка. Голливудский актер Роберт Дауни-младший выразил похвалу в адрес Юры Борисова, оценив его роль в "Аноре" и назвав ее "прорывной". По мнению звезды Marvel, актера из России ждет светлое будущее, так как тот находится в правильном месте.

К слову, "Анору" наградили на "Оскаре 2025" за монтаж и оригинальный сценарий. Однако фильм Шона Бэйкера с участием Марка Эйдельштейна, Майки Мэдисон и Юры Борисова может выиграть и в других номинациях – самых главных. Клео.ру следит за итогами премии.