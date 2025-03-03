Филипп Киркоров купил четыре сумки Louis Vuitton за более чем три миллиона рублей

У Филиппа Киркорова есть традиция – на каждом громком мероприятии выгуливать новую дорогую сумку от Louis Vuitton. Этот французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок класса "люкс". Благодаря, в том числе, и королю российской эстрады он стабильно обеспечен заказами на годы вперед.

На гала-ужине российской национальной премии "Виктория" в октябре прошлого года Филипп Киркоров появился с миниатюрным сундуком Malle Arc de Triomphe, который выглядит как знаменитая Триумфальная арка на площади Звезды в Париже, установленной по распоряжению Наполеона Бонапарта в ознаменование побед его "Великой армии". На официальном сайте французского модного дома стоит такая сумка в переводе 3 470 580 рублей.





Внутри – семь кожаных отсеков для различных аксессуаров. "Я сам себе купил эту сумку, потому что уже не в том статусе, чтобы принимать подарки, признавался тогда певец журналу Клео.ру. - Таких сумок всего две на планете – у меня и Джейдена Смита (американский актер, танцор и рэпер, сын актера Уилла Смита – Прим. ред.)".

А уже на самой церемонии премии "Виктория" Киркоров появился с сундучком от Louis Vuitton в виде латинской буквы F. "Новинка в коллекции Alpha Trunk в форме буквы алфавита идеальна в качестве оригинального украшения, – сказано на сайте Модного дома. – Дизайн дополняет подкладка кремового цвета. Уголки выполнены из латуни с позолотой. Модель на защелках открывает пополам и идеальна для хранения небольших ценных предметов и послужит элементом персонализации его владельца".





Эти милые чемоданчики поступили в продажу в апреле прошлого года. Правда, были изначально доступны не всем, а только VIP-клиентам, к которым, конечно, относится и Филипп Киркоров, ежегодно оставляющий в бутиках Louis Vuitton миллионы честно заработанных рублей. Причем в этот раз Киркоров купил сразу четыре сумки – в виде букв FKMA. "F – Филипп, K – Киркоров, чтобы никто не забыл, как меня зовут, М – Мартин, А – Алла - объяснил король российской эстрады значение этих элитных кожаных литер. – Словом, сумка сама за себя говорит".

И правда, на всех кадрах он держит сумку с такой любовью, заботой и нежностью, так гладит ее и с такой любовь рассказывает, как даже о детях не всегда говорят.

Каждая из этих сумок стоит примерно девять тысяч долларов. Получается, за всю коллекцию Киркоров отдал 36 тысяч "баксов" – это около трех с лишним миллионов рублей по текущему курсу. Но, как известно, по доходу – и расход. Для Киркорова три миллиона – это, наверное, несколько раз сходить в ресторан.

Словом, он снова всех удивил, затмил, покорил. Коллеги восхищенно гладили модный аксессуар артиста, а журналисты заинтересовано просили показать содержимое. На то ведь он и Филипп Киркоров, чтобы даже из покупки сумки сделать событие всероссийского масштаба.