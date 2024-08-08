Пугачева решила сдавать в аренду свою дачу: цена - несколько миллионов, прислуга прилагается

Совсем недавно появились слухи о том, что Алла Пугачева решила приехать в Москву. В качестве предполагаемой причины был и сольный концерт, и вопросы с документами на недвижимость, и иноагентство мужа Примадонны, которое с него не хотят снимать. Однако сам Максим Галкин* заявил, что все это фейки и артистка не планирует визит на Родину.

А практически сразу после этого стало известно, что дача Пугачевой на Истринском водохранилище теперь сдается в аренду. На протяжении двух лет певица не могла продать особняк, который подарила своему внуку на свадьбу. То ли старая постройка 1999 года никого не привлекала, то ли смущала цена в 225 миллионов рублей. Впрочем, даже после того, как стоимость недвижимости снизили до 150 миллионов, очередь из желающих приобрести дом площадью 760 "квадратов" не выстроилась.





Теперь мечтающие пожить в особняке, в котором в нулевые Пугачева проводила свои громкие вечеринки, могут это сделать всего за 2 миллиона рублей в месяц. Дача сдается на долгосрочный период, и к ней прилагается горничная, которая за зарплату 90 тысяч рублей будет прибирать, стирать и готовить.

"Внутри особняка дорогая дизайнерская мебель, оформление в классическом стиле, лестницы и двери из ценных пород дуба, кинотеатр на цокольном этаже, мансарда с бильярдом, шесть спален, спа, хаммам, бассейн и многое другое", – передает источник.





Известно, что совсем недавно Россию посетил и сам внук Пугачевой Никита Пресняков. В Москве он пробыл всего несколько дней, а потом вместе с супругой уехал на ее малую Родину - в Ростов-на-Дону, где они отметили годовщину своей свадьбы.

Ранее в Сети обсуждали публичную перепалку Пугачевой и Галкина, которые не поделили зонт.

*Признан иноагентом на территории РФ.