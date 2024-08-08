Пережившая отмену Лолита вышла на сцену в новом образе: ровняется на Киркорова?

Лолита Милявская одной из последних вернулась на сцену после нашумевшей "голой" вечеринки. Сейчас артистка снова выступает перед поклонниками, и один из концертов прошел накануне. На сцену круизной вечеринки, которую организовал VK, звезда вышла в наряде с блестящими пайетками, поэтому можно сказать, что исполнительница хита "На Титанике" в прямом смысле сияла.

Однако поклонников поразила еще одна новая деталь в образе Лолиты. На предплечье певицы красовалась внушительных размеров цветная татуировка, которую она сделала накануне. Многие посчитали, что Милявская ровняется на Филиппа Киркорова, который буквально за несколько месяцев "забился" с ног до головы. В отличие от своего коллеги, певица сделала временный рисунок.

Лолита признается, что на секунду в голове появилась мысль набить настоящую татуировку, но она смогла вовремя остановиться и пока решилась только на временную картинку.

"Был на днях гормональный приход: "Может, мне набить что-нибудь такое?". Потом подумала, что платья разные, потом я не исключаю приглашения на работу в театр или кино", – поделилась рассуждениями звезда.





Напомним, Милявская вернулась к концертам буквально несколько месяцев назад. После прошедшей в декабре вечеринке Насти Ивлеевой, где дресс-кодом было минимум одежды, Лолита столкнулась с отменой: ее шоу вырезали из всех эфиров, а запланированные концерты сорвались. Сама певица много раз шутила на эту тему и говорила, что вышла на пенсию.

Ранее Лолита угодила в скандал на концерте. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".