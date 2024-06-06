"В колхозе девки лучше поют": у чахнущей без России Лободы проблемы с голосом

После событий февраля 2022-го Светлана Лобода, как и многие украинские артисты, отвернулась от России. С тех пор артистка выступает редко, поэтому едва ли не каждый ее концерт активно обсуждают в Сети. Недавнее же представление Лободы и вовсе стало поводом для удивления.

Светлана выступила в Даугавпилсе (Латвия) в День города. На иностранную артистку, поющую на русском языке, пришли посмотреть не только преданные поклонники, но и простые люди, пожелавшие весело и интересно провести вечер. Однако многие, как рассказывает источник "MK", стали расходиться до окончания выступления певицы из-за разочарования.

Многие заметили, что с голосом Лободы что-то неладное. Она не попадала в ноты, из-за чего слушать артистку было неприятно. "У нее появились большие проблемы с голосом <...> Видно, что Света чахнет без России", – сказал один из зрителей в беседе с изданием.

В Сети люди более эмоционально комментируют концерт Светланы Лободы в Даугавпилсе. "В колхозе девки и то лучше поют", – написал один из интернет-пользователей.

Кстати, в прошлом году Светлану Лободу тоже приглашали выступить в этом латвийском городе, но тогда она поставила условие: концерт она проведет вместе с украинском флагом. Из-за этого ей отказали. В этом же году, что интересно, артистка никаких требований не предъявляла.