Склонившаяся перед иконой Лера Кудрявцева сообщила печальную новость: "Помогите!"

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева успевает не только строить карьеру, но и быть замечательной мамой своей 6-летней дочери Маше, а также активно ведет блог, в котором за ней наблюдают больше пяти миллионов подписчиков. На своей странице блондинка показывает будни, делится секретами красоты и часто рассказывает о семье. Однако сегодня она обратилась к поклонникам с печальной новостью.

Кудрявцева сообщила, что в Подмосковье ведется восстановление старинного храма XX века, и сейчас церкви необходимо собрать почти 12 миллионов рублей для строительства иконостаса. Время идет, а денег до сих пор не хватает. Она обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь святому месту.

"Ребята! Очень нужна ваша помощь! Не хватает денег на работы! Пожалуйста, хоть по 1 рублю, если можно! Храму очень нужна ваша поддержка. Знаю лично батюшку", – взмолилась телеведущая.





На официальном сайте храма сообщается, что основная часть строительства завершена. Однако продолжить работы не получается из-за нехватки средств.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева сцепилась с Наташей Королевой на публике. Знаменитости поругались в эфире популярного шоу, так как не сошлись во мнении. В какой-то момент словесная перепалка перешла в активные действия, и женщины начали бросаться вещами.