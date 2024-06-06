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Четверг 6 июня

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Анна Семенович предъявила нового бойфренда: младше на 7 лет и пухленький

Анна Семенович предъявила нового бойфренда: младше на 7 лет и пухленький

Артистка уехала в отпуск с возлюбленным.

Уставшая от городской суеты Анна Семенович сменила шумный мегаполис на приятное побережье Турции. На курорт певица изначально отправилась в одиночестве, но потом к ней присоединился ее избранник, которого исполнительница хита "Бумеранг" тщательно скрывает. 

О возлюбленном 44-летней артистки мало что известно. Сама Анна рассказывала в одном из интервью, что ее мужчина младше на семь лет, однако возраст их совершенно не смущает. Им всегда есть о чем поговорить, он самодостаточный и веселый, как и сама певица. 

Совместных фотографий у артистки с укравшим ее сердце мужчиной нет. Однако вчера Семенович сняла своего возлюбленного со спины и заявила, что, несмотря на отпуск, он продолжает трудиться. 

"Мой работает", – предъявила своего мужчину артистка. 

Фото: соцсети/@ann_semenovich

Впрочем, пока молодой человек Анны занят, она не скучает. Певица много купается, загорает и вкусно ест, а уже ближе к вечеру к ней присоединяется бойфренд. К слову, сама звезда рассказывала, что в отношении к еде они похожи: он тоже любит перекусить. В этом отпуске пара, судя по всему, не отказывает себе в этом удовольствии. 

Фото: соцсети/@ann_semenovich

Между тем поклонники отметили, что избранник Семенович – мужчина в теле. Но, кажется, его совсем не смущают лишние килограммы. А вот Анна с недавнего времени может есть и не переживать за фигуру. Такую суперспособность она получила из-за препарата для диабетиков, который ей выписали врачи. 

Ранее Анна Семенович вышла на связь в дыхательной маске и сообщила, что едва не скончалась из-за самолечения. 

6 июня 2024, 14:41
Анна Семенович. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
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