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Четверг 6 июня

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Лечили диковинными фруктами и молитвами: появились новые подробности борьбы Заворотнюк с раком

Лечили диковинными фруктами и молитвами: появились новые подробности борьбы Заворотнюк с раком

Актриса страдала от глиобластомы — одной из самых тяжелых форм рака.

Несколько дней назад общественность шокировала новость о смерти Анастасии Заворотнюк, которая долгие годы боролась со злокачественной опухолью головного мозга. Как только актрисе поставили диагноз, она пропала из публичного пространства. За все это время в Сеть не просочилось ни одного снимка Анастасии, и не было никаких подробностей ее состояния и лечения. Однако после кончины звезды кинематографа все же появилась некоторая информация.

Так, выяснилось, что актриса проходила лечение в России и за границей, перенесла несколько операций и даже обратилась в исследовательский центр онкологии имени Петрова, где для нее создали персонализированную вакцину из раковых клеток, взятых у Заворотнюк. Все это помогло артистке прожить пять лет.

На 9-й день после смерти родные вышли на связь с поклонниками актрисы и сообщили новые подробности ее лечения.

"Замечательная девушка из Папуа Новая Гвинея везла в Москву какой-то чудодейственный фрукт, поднимающий иммунитет при онкологии. Огромное количество знакомых и едва знакомых людей привозили из разных стран необходимые лекарства", – написано в новом посте на странице актрисы.

Родные отметили, что ежедневно в монастырях в разных странах мира проходила служба за здравие Заворотнюк. Близкие Анастасии выразили благодарность всем, кто поддерживал тяжелобольную актрису и относился с пониманием к положению Петра, который целыми днями находился рядом с женой и репетировал по ночам.

Ранее сообщалось, что Петр Чернышев может увезти дочку Милу за границу.

6 июня 2024, 09:40
Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети/@a_zavorotnyu
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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