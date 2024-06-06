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Четверг 6 июня

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Успенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии

Успенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии

Любовь Успенская не хочет судиться с певцом.

Осенью прошлого года Любовь Успенская имела неосторожность нелицеприятно высказаться о Филиппе Киркорове. Она назвала его женоненавистником, и эти слова очень задели певца, причем настолько, что он подготовил иск в суд, а в одном из интервью назвал оппонентку попрошайкой. Это же натолкнуло артистку на мысль о встречном иске.

И вот "женоненавистник" Киркоров и "попрошайка" Успенская дожили таки до судебных заседаний – накануне состоялось первое. Артисты лично в суд заявляться не стали. Вопросы решают адвокаты. Со стороны Филиппа – Александр Добровинский, а интересы Любови Залмановны представляет Елена Сенина.

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

После первого заседания Сенина в беседе с журналистами заявила о нежелании Успенской продолжать эту историю. Юрист подчеркнула, что певица не требует денег, в отличие от Киркорова (он хочет получить 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации, а деньги пустит на благотворительность).

Любовь Успенская готова пойти на мировую с Филиппом Киркоровым, но при одном условии. Как сообщила адвокат, певица хочет лишь извинений за слова про попрошайку. Для начала он должен просто выйти на контакт ради беседы по душам, дала понять Сенина.

6 июня 2024, 19:27
Любовь Успенская. Фото: YouTube / @HEATshowbiz
Дмитрий Алексеев
Telegram / @zvezdach_mag✓ Надежный источник

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