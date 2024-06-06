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Четверг 6 июня

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Девятова отказалась говорить о Пелагее из-за страха

Девятова отказалась говорить о Пелагее из-за страха

40-летняя артистка не считает нужным высказываться о Пелагее.

Заслуженных артисток России Пелагею и Марину Девятову нередко сравнивают из-за схожего репертуара – наличия в нем народных песен. При этом сотрудничество певиц вряд ли возможно. В недавнем интервью Девятова дала понять, что у нее свой путь, а у ее 37-летней коллеги – свой.

Марина призналась, что ей довольно часто задают вопрос об отношении к Пелагее. На него артистка старается не отвечать. Девятова не говорит о певице из-за страха возникновения скандала. Мол, ответы на такие вопросы могут спровоцировать конфликт.

Вместе с тем Марина Девятова решила правильным подчеркнуть свое уважение к коллегам по цеху, которых она воспринимает как конкурентов. По словам певицы, она не завидует, поэтому бог ей много чего дает. Поэтому лучше воздержаться от любых слов в адрес других людей, считает исполнительница.

Однако Марина Девятова не могла не высказаться с восхищением о других именитых деятелях индустрии – народной артистке РСФСР Надежде Бабкиной и народной артистке СССР Людмиле Зыкиной. Мол, их действительно нужно обсуждать, чтобы народ не забывал. В частности, Девятова считает Зыкину величайшим голосом.

Ранее Пелагея рассказала о крайне возмутительном и жестоком поступке бывшего мужа по отношению к их общей дочери Таисии. Что произошло, сообщал женский журнал "Клео.ру". 

6 июня 2024, 16:24
Пелагея. Фото: youtube.com/@muztv
Дмитрий Алексеев
YouTube / @netakskazat✓ Надежный источник

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