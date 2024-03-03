Пригожин признался, что не хочет слушать новые песни Пугачевой

Алла Пугачева в начале марта выпустила новую композицию. Она написала в паре с поэтом Константином Губиным. В ней Примадонна поет о том, что за нее не нужно переживать и что она не хотела бы что-то менять.

За пару дней до этого вышел ее новый альбом. Алла Борисовна призналась, что для нее самой это стало сюрпризом, и отметила, что релиз будет стал прекрасным сюрпризом к юбилею.





Иосиф Пригожин прокомментировал новое творчество "женщины, которая поет". Он признался, что не планирует слушать новые песни певицы, потому что ему нравится совсем другое направление в музыке.

"Песню и альбом не слушал и не собираюсь. Я никогда не был фанатом Аллы Пугачевой. Я вырос на ее песнях, но увлекаюсь другой музыкой. Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены", – рассказал Пригожин.

Он отметил, что несмотря на это всегда уважал личность артистки. По его мнению, Алла Пугачева отлично знает, как привлекать внимание к своей персоне и пиарить себя, но ее музыка ему не близка. Но, по мнению Иосифа Пригожина, у Примадонны есть свои поклонники и ценители ее творчества, и они ждут выхода каждой новой песни любимой певицы.