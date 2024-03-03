Дима Билан впервые показал поклонникам всю свою семью

Дима Билан старается сосредоточиться на музыке и обычно не показывает детали своей обычной жизни поклонникам. В своих соцсетях он чаще всего делится творчеством и афишами выступлений. О личной жизни артиста совсем ничего не известно. Но он всегда отмечал, что дорожит родными и старается общаться с ними как можно чаще.

О детстве исполнителя хита "На берегу неба" известно немного. Настоящее имя певца – Виктор Белан. Он родился в простой семье и жил на Кавказе. Его отец работал инженером-конструктором на заводе "КАМАЗ". Но подробностей о его близких никто не знает.

Билан решил приоткрыть завесу тайны и опубликовал фото с близкими. Дима сфотографировался с отцом Николаем Михайловичем и сестрой Анной.





"Семья. Нет ничего важнее этого", – подписал победитель "Евровидения" свой пост.

Поклонники были счастливы увидеть семью любимого исполнителя. Они отметили сходство Димы Билана с сестрой и папой. Некоторые поблагодарили артиста за то, что он поделился такими душевными кадрами, и пожелали всей семье здоровья. Очевидно, попытка певца открыться перед аудиторией была успешной.