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Пятница 15 марта

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Дмитрий Дюжев рассказал, как его приглашали на криминальные разборки после съемок в "Бригаде"

Дмитрий Дюжев рассказал, как его приглашали на криминальные разборки после съемок в

Дмитрий Дюжев в эфире "Ретро FM" рассказал ведущим популярного утреннего шоу «Первая Смена» Саше Светлову и Рите Субботиной, как криминальные постановки на экране чуть не воплотились в реальность.

Роль Космоса в "Бригаде" – одна из самых ярких в карьере актера. Мафиозного авторитета с нашего района знают и любят миллионы зрителей. Как рассказал артист, в амплуа бандита он настолько органичен, что многие поклонники не могут разделить его и героев, которых он играет.

Иногда это приводит к курьезным и даже опасным ситуациям. Так, актера не раз приглашали на криминальные "разборки". Просили прийти на "стрелку" и помочь разрешить спор. Дмитрий утверждает, что такой беспрекословной веры людей в образ брутального преступника ему удалось добиться благодаря детальной проработке каждого персонажа. И даже многие режиссеры не могут отличить настоящего Дмитрия Дюжева от воплощенных на экране образов. Но за каждым его героем стоит разное прошлое, привычки и даже походка.

"Мне предлагали поучаствовать в криминальных разборках. Крышей быть или пойти на стрелку, договориться. Сразу первый вопрос в таких ситуациях: “А где Белый?”. Люди заблуждаются. На самом деле они меня не знают. Потому что я работаю по системе Станиславского. Себя я оставляю дома, с женой и детьми. На работу идет профессионал, который изучил персонажа, походку, привычки. Режиссеры зачастую как дилетанты судят об актёрах по их ролям. Они просят меня сыграть себя. Я спрашиваю: “А какого  “меня”. Они отвечают: “Ну…как в фильме Бригада!”. Я говорю: “Там же не Дмитрий, а Космос. Это самостоятельный персонаж со своей биографией!", – рассказал Дмитрий Дюжев.

15 марта 2024, 17:42
Фото: Ретро FM
Редакция
Ретро FM✓ Надежный источник

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