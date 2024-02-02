В недавнем разговоре с блогером, увлекающимся астрологией, Олесей Иванченко в рамках шоу "Натальная карта", бывший участник КВН Гарик Харламов получил совет о качествах, которыми должна обладать его идеальная спутница. Иванченко отметила, что избранница Гарика Харламова должна вести себя тонко и хитро.

Напомним, что после распада брака с Кристиной Асмус, Гарик нашел счастье в лице Катерины, с которой он встретился в 2020 году на съемочной площадке сериала "Гусар". Эти отношения были для него радостным временем, и это отразилось даже на его физическом состоянии – он похудел. Тем не менее, в последнее время комик снова прибавил в весе.

Олеся предположила, что подобные черты характера могут быть у его текущей избранницы. В этот момент Гарик Харламов признался, что расстался с Катериной Ковальчук.

В начале своего романа Гарик Харламов и Катерина Ковальчук часто появлялись вместе на кинопремьерах, где актриса привлекла внимание и расположение матери комика. Позже, в ноябре прошлого года, Катерина наслаждалась отдыхом в Италии уже без своего возлюбленного.

В недавнем разговоре с VOICE Катерина Ковальчук, которая провела вторую половину января за пределами России, в Штатах, выразила свою приверженность семейным устоям. Актриса подчеркнула, что несмотря на плотный график и многочисленные командировки по миру, она не отступает от своих принципов. Кроме того, она обратилась с просьбой избегать личных вопросов, связанных с Гариком Харламовым.