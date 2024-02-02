Резко похудевшая Бьянка решила себя переделать

Возрастная отметка в 38 лет не стала препятствием для известной исполнительницы Татьяны Липницкой, более известной как Бьянка, в борьбе с лишним весом, возникшего вследствие гормональных нарушений. Резко похудевшая на 30 кг певица рассказала на "Вечернем звуке" о планах на свою фигуру. Знаменитость открыто заявила о намерении скорректировать свою внешность с помощью пластической хирургии.

Бьянка решила себя переделать, певица упомянула, что в настоящее время проходит необходимое медицинское обследование перед предстоящей операцией. Знаменитость выразила недовольство своим животом, указав на это как на причину запланированной процедуры:

"Хотелось бы, чтобы до конца ушел живот и чтобы он был плоский, как у ***** (красивой девушки, – Прим. ред.). Собираюсь сделать себе операцию", – рассказала певица Бьянка.





Как сообщает источник, Бьянка планирует воспользоваться собственным жиром для увеличения объема ягодиц, повторяя процедуру, к которой ранее прибегла ее коллега по сцене Анна Асти. По мнению певицы, липосакция является единственным эффективным способом избавления от жировых отложений в проблемной зоне.

"Если все хорошо – буду вставлять из живота в попу", – поделилась 38-летняя певица.

Остается надеяться, что процедура пройдет у артистки успешно. Важно, чтобы Бьянка не подверглась игле улучшайзинга, что, как показывает практика, часто является проблемой среди знаменитостей.